Стало известно, кто в США займётся гиперзвуковым оружием

Этот контракт станет еще одним успешным кейсом в растущем пакете проектов нашей компании, связанных с гиперзвуковым оружием

Гиперзвуковое оружие обретает для нас все большую важность

По мере того, как наши противники переходят на новые крылатые ракеты и развивают гиперзвуковую технологию, это бросает вызов нашей способности обеспечить средства обнаружения этих угроз и методов их эффективного сдерживания