JB11 и Flyboard Air: индивидуальные летательные аппараты для армий



Общий вид изделия JP11



Реактивный ранец на испытаниях



Один из пультов управления



Испытания: за мгновение до отрыва



JP11 JetPack в полете



Zapata Flyboard Air на взлете



Аппарат в режиме висения



Энергичное маневрирование



Пилот на Flyboard Air набирает скорость



Flyboard Air в качестве транспортного средства для автоматчика

По материалам сайтов:

https://jetpackaviation.com/

https://zapata.com/

https://janes.com/

https://businessinsider.com/

https://theverge.com/

Еще в середине прошлого века появились первые проекты т.н. реактивных ранцев и иных индивидуальных летательных аппаратов, но до сих пор такая техника не пошла в серию и не нашла широкого применения. Тем не менее, новые проекты такого рода появляются с завидной регулярностью, а их создатели пытаются найти поддержку у военных ведомств. Любопытно, что несколько современных разработок уже поддерживаются армиями разных стран. Ряд других создателей таких ЛА рассчитывает на ее получение в ближайшее время.Следует напомнить, что различные проекты реактивных ранцев и других аппаратов прошлого тоже разрабатывались при содействии армий – прежде всего, вооруженных сил США. И сейчас Пентагон заинтересовался очередным смелым предложением и даже выступил заказчиком в рамках одной из новых программ. Также реальные действия по развитию индивидуальных летательных аппаратов предпринимает Франция.С 2016 года американская компания JetPack Aviation Дэвида Меймана работает над перспективным реактивным ранцем. В предыдущий период компания создала несколько образцов индивидуальных ЛА того или иного рода. Ее разработки заинтересовали американских военных, что привело к появлению государственного заказа. В 2016 году Командование спецопераций военно-морских сил из состава Командования сил спецопераций США (US SOCOM NSWC) заказало компании JetPack Aviation разработку нового ранца в соответствии с собственными требованиями.Военные желают получить компактное транспортное средство, способное перевозить по воздуху на небольшие расстояния бойца с вооружением и прочим снаряжением. Изделие должно иметь ограниченные габариты и массу, позволяющие транспортировать его силами военнослужащего. Также заданы требуемые летно-технические характеристики.В соответствии с пожеланиями NSWC был разработан реактивный ранец под названием JB11 JetPack. В его основе лежат наработки по предыдущим проектам компании Д. Меймана, но также внедрены новые идеи. В частности, используются иная архитектура силовой установки и переработанные средства управления. Все это привело к повышению основных характеристик, в том числе продолжительности полета и грузоподъемности.Ранец JB11 построен по традиционной для таких ЛА схеме. Имеется основная рама, к которой спереди крепятся подвесная система и органы управления. На бортах помещены двигатели, а внутри и позади рамы установлены те или иные элементы конструкции, в том числе топливный бак увеличенной емкости.Силовая установка построена на основе шести турбореактивных двигателей собственной разработки тягой по 60 кг (суммарно 240 кг). Моторы закрепляются жестко и не могут перемещаться. Имеющиеся двигатели должны использовать керосин или дизельное топливо. В будущем планируется разработка моторов на водородном топливе. При оптимальных показателях расхода топлива обеспечивается продолжительность полета (при нормальной нагрузке) до 10 мин.Управление ранцем осуществляется при помощи двух пультов, вынесенных перед пилотом на опорах-подлокотниках. Реализован полуавтоматический принцип управления. Пилот определяет направление полета, скорость, маневры и т.д., а его команды обрабатываются и преобразуются в цифровом вычислительном блоке, отвечающем за непосредственное управление агрегатами. Стабилизация и маневрирования выполняются за счет синхронного или дифференцированного изменения тяги двигателей.Разработчики утверждают, что автоматика способна обеспечивать ровный полет, а также компенсировать выход из строя нескольких двигателей и безопасно спускать ЛА на землю. На случай более серьезных аварий предусматривается парашют. Его выпуск автоматизирован; летчик спасается вместе со своим ранцем.Сухая масса реактивного ранца JP11 определена в 115 фунтов (52 кг). Он способен перевозить пилота и полезную нагрузку массой не более 230 фунтов (104 кг). При соблюдении этих условий скорость полета превышает 180-190 км/ч, дальность ограничивается режимом полета и расходом горючего. Теоретический потолок превышает 4500 м. Стоимость в существующей комплектации – 340 тыс. долларов.Предполагается, что с такими характеристиками новая разработка JetPack Aviation позволит быстро перебрасывать солдат в заданный район при отсутствии других приемлемых путей. Во время полета пилот сможет передвигаться в нужном направлении, зависать, менять высоту и выполнять несложные маневры.К настоящему времени компания-разработчик вывела изделие JP11 JetPack на испытания. Первые полеты осуществлялись не в полной комплектации и на привязи. В дальнейшем состав агрегатов был доведен до проектного, что позволило начать свободные полеты. Как скоро будет завершена доводка и ранцы передадут военным для собственных испытаний – не уточняется.US SOCOM, по заказу которого создавался перспективный проект, пока не оглашает свои планы в отношении новой техники. По-видимому, в ближайшем будущем армейские специалисты должны будут изучить представленные образцы и сделать выводы. Требуется определить реальные характеристики и возможности, а также проанализировать гипотетические способы применения реактивных ранцев в реальных операциях и их эффективность.По очевидным причинам, Командование сил спецопераций США пока воздерживается от комментариев на тему изделия JP11. Компания-разработчик, в свою очередь, говорит о большом будущем проекта и всего направления. В частности, утверждается, что интерес к реактивным ранцам уже проявляет не только SOCOM, но и другие структуры Пентагона. Приведет ли этот интерес к реальным контрактам – большой вопрос.Тем не менее, нельзя не отметить, что сам факт заказа реактивного ранца официальной структурой привлекает внимание и может говорить о многом. По всей видимости, американская армия вновь заинтересовалась индивидуальными ЛА и готова рассмотреть перспективные образцы, созданные на основе существующих технологий. Очередная «проба» имеет некоторые шансы на успех, но не застрахована от провала.В конце прошлого года военное ведомство Франции поддержало отечественную компанию, занимающуюся тематикой индивидуальных летательных аппаратов. В конце ноября состоялись показательные полеты с применением нового образца в военных целях, после чего было принято соответствующее решение. Теперь министерство обороны оказывает поддержку частной компании, которая должна продолжать развитие основных технологий для перспективных проектов.Речь идет о ЛА Flyboard Air от компании Zapata. Это изделие представляет собой компактную платформу с силовой установкой и прочими устройствами, способную поднять в воздух одного человека и небольшой груз. Уже в существующем виде Flyboard Air рассматривается разработчиком в качестве перспективного транспортного средства для спецподразделений или армии в целом. При помощи таких изделий бойцы смогут быстро перемещаться над полем боя или за его пределами.Аппарат Flyboard Air выполнен в виде компактной платформы, в центре которой находится блок из четырех маломощных турбореактивных двигателей. Рядом с ними расположена аппаратура управления. По бокам от основной силовой установки находятся привязные ремни для пилота. На бортах платформы размещены еще два двигателя. На днище предусматривается простейшее шасси в виде четырех фиксированных опор.Пилоту предлагается стоять на платформе. На своем месте он фиксируется при помощи привязных ремней для ног. Для безопасности во время полетов пилоты-испытатели используют ранцевые парашюты. Управление осуществляется при помощи дистанционного пульта, имеющего на себе все необходимые органы. Как и в случае с реактивным ранцем от JetPack Aviation, команды пилота должны обрабатываться бортовым компьютером и переводиться в управляющие сигналы для двигателей. Управление полетом и балансировка тоже осуществляются путем изменения тяги двигателей в разных комбинациях.В существующем виде индивидуальный ЛА Zapata Flyboard Air весит около 25 кг и может переносить нагрузку до 100 км. Максимальная скорость полета достигает 140 км/ч. Достигнут потолок 150 м, продолжительность полета – 6 мин. Компания-разработчик планирует развивать существующую конструкцию, в результате чего ожидается резкий рост характеристик. Скорость собираются довести до 200 км/ч, потолок до 3000 м, а продолжительность полета – до получаса. Грузоподъемность улучшенной платформы вырастет вдвое.Компания Zapata достаточно давно вывела свой индивидуальный ЛА на испытания и теперь занимается его продвижением на рынке. Основными заказчиками считаются гражданские структуры и спортсмены-экстремалы. При этом компания намерена побороться и за контракты военного ведомства. С этой целью в прошлом году были организованы показательные мероприятия, в которых использовался аппарат Flyboard Air.24 ноября прошлого года Командование специальных операций Франции (COS) в рамках форума оборонных инноваций оценило реальные возможности изделия Flyboard Air. В присутствии высшего руководства страны состоялся учебный бой с применением штатных образцов и новой техники. В ходе показательного мероприятия бойцы спецподразделения высадились с катера на речной причал и освободили заложников. В это время в воздухе находился спецназовец с ЛА Flyboard Air. Он обеспечивал наблюдение с воздуха и прикрытие основной группы.На показательных мероприятиях присутствовала министр обороны Флоранс Парли. Она отметила, что изделия по типу Zapata Flyboard Air могут быть полезными подразделениям COS. Вскоре стало известно, что проект может получить развитие при государственной поддержке. В декабре компанию Zapata подключили к программе RAPID Главного управления вооружений (DGA). Ей полагается грант на развитие технологий и создание новых образцов.Государственное финансирование предназначается для совершенствования существующих технологий и поиска новых решений. Основной целью пока является повышение основных летно-технических характеристик, таких как продолжительность полета или грузоподъемность. Дополнительной целью программы станет создание новых компактных турбореактивных двигателей с уменьшенной шумностью. Поиск улучшенных технологий в сфере двигателей выполняется в рамках отдельного подпроекта Turbine Z Air. На все эти работы выделяется два года.Вероятно, глубоко модернизированный вариант ЛА Flyboard Air, способный брать больший груз, лететь дольше и дальше, а также производящий меньше шума, получит определенные шансы поступить на вооружение французских спецподразделений. В подразделениях COS или других структурах французских вооруженных сил такие изделия могут использоваться в качестве легких транспортных средств, обеспечивающих высокую мобильность бойцов. Их можно будет использовать для быстрой доставки солдат в нужный район или для срочной эвакуации.Проект Zapata Flyboard Air уже хорошо известен общественности, и недавно с этим ЛА подробно ознакомилось французское командование. По результатам изучения и демонстраций был выдан грант на проведение дальнейших работ. Возможно, существующее изделие Flyboard Air не поступит на вооружение Франции, но его улучшенный вариант с повышенными характеристиками может стать предметом заказа COS.Необходимо отметить, что компании JetPack Aviation и Zapata не являются единственными создателями современных реактивных ранцев или иных индивидуальных летательных аппаратов. Похожие устройства разрабатываются и другими организациями, но именно проекты американской и французской фирмы на данный момент являются самыми успешными в контексте армейского применения.Пока другие разработчики только демонстрируют свои проекты и пытаются привлечь внимание армий, американские и французские специалисты уже смогли заручиться поддержкой военных ведомств. Американская компания JetPack Aviation разрабатывает свой новый проект по заказу US SOCOM, а французская Zapata получила грант от DGA на дальнейшее развитие уже существующего летательного аппарата. Их конкуренты в сфере индивидуальных ЛА пока не могут похвастать такими успехами.Результатом текущих работ по обе стороны Атлантики через несколько лет должны стать два улучшенных ЛА. Американским спецподразделениям предложат аппарат в виде реактивного ранца, а их французским коллегам – платформу с двигателями. В будущем два образца должны будут пройти заводские и войсковые испытания, по результатам которых армии смогут сделать выводы. Какими будут эти выводы, и что ждет новую технику – покажет время. Несмотря на все усилия ряда предприятий, пока рано говорить о начале эпохи реактивных ранцев в армиях.