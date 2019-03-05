Отряд кораблей СФ во главе с фрегатом "Адмирал Горшков" вошёл в Ла-Манш

Отряд кораблей Северного флота, возглавляемый фрегатом проекта 22350 "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" начал проход через пролив Ла-Манш, сообщает пресс-служба Северного флота.Согласно сообщению, отряд кораблей и судов обеспечения СФ в составе фрегата "Адмирал Горшков", многофункционального судна материально-технического обеспечения "Эльбрус", спасательного буксира "Николай Чикер" и среднего морского танкера "Кама" вошел в пролив Ла-Манш и приступил к его проходу. Перед заходом в пролив на кораблях и судах отряда была проведена тренировка по связи и определен порядок следования.Отряд во главе с фрегатом вышел из Североморска 26 февраля и преодолел уже более 1,6 тыс. морских миль, проведя несколько боевых учений. Сообщается, что в скором времени фрегат с судами обеспечения присоединится к постоянной эскадре ВМФ РФ в Средиземном море. Во время похода корабли будут выполнять поставленные задачи в различных точках Мирового океана. Среди основных задач похода - демонстрация флага и обеспечение военно-морского присутствия в оперативно важных районах дальней океанской зоны, в том числе выполнение боевых задач в Средиземном море."Адмирал флота Советского Союза Горшков" - флагманский корабль проекта 22350, который разработан Северным проектно-конструкторским бюро. Предназначен для ведения боевых действий в дальней и ближней морской зонах, а также для участия в решении задач в океанской зоне. Водоизмещение корабля составляет около 4500 т, длина наибольшая - около 130 м, ширина наибольшая - более 16 м. Скорость хода до 29 узлов, дальностью плавания до 4,5 тысячи миль, автономностью до 30 суток. Экипаж — 180-210 человек.