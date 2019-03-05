США разместят в Европе самолёты пятого поколения на постоянной основе

Соединенные Штаты намерены разместить в Европе самолеты пятого поколения на постоянной основе. Об этом заявил на слушаниях в Сенате США командующий Европейского командования ВС США, главнокомандующий ОВС НАТО в Европе генерал Кертис Скапарротти.В рамках расширения авиационной составляющей вооруженных сил США в Европе будут размещены самолеты пятого поколения ВВС США, заявил генерал. По его словам, в настоящее время Военно-воздушные силы США предоставляют новейшие самолеты пятого поколения для выполнения задач в Европе, однако это происходит на временной основе. В тоже время европейское командование вооруженных сил США EUCOM нуждается в постоянном присутствии таких самолетов в Европе, как фактора сдерживания, обеспечивающего боевой потенциал и боеготовность.При этом Скапаротти не уточнил, какие именно самолеты ВВС США намерены разместить в Европе - F-22 или F-35, хотя не исключена возможность, что будут размещены оба самолета.Между тем, Кертис Скапаротти заявил, что европейское командование ВС США рекомендует американскому Сенату отказаться от передачи Турции американских истребителей пятого поколения F-35, в случае, если Турция купит российские зенитные ракетные системы С-400. По его мнению, доводить до конца сделку с Анкарой по F-35 Вашингтону не стоит.