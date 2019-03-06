Аграрный бронепоезд застрял на запасном пути

Публикация данных о приписках или же, говоря как можно мягче, фатальных ошибках в аграрной статистике многих повергла просто в шок. И даже не тем, что вместо роста мы, оказывается, имеем по целому ряду показателей серьёзный спад, а масштабами пресловутых ошибок-приписок. Росстату у нас и так мало кто верил, а после его перлов с экономическим ростом 2018 года удивить кого-то вообще довольно трудно.Едва ли не впервые за многие годы оценить положение дел на селе пришлось не Минсельхозу и не Росстату, а беспристрастным специалистам РАНХиГС. Именно они в ходе всероссийской сельскохозяйственной переписи и выявили больше, чем полтриллиона несуществующей продукции аграрного сектора. И это всего за десять лет, поскольку после предыдущей сельскохозяйственной переписи 2006 года было ещё и что-то вроде фиксации посткризисного рубежа 2010 года. Но в любом случае, как говорил герой известного пластилинового мультика, многовато будет.Академия народного хозяйства – вполне авторитетный экспертный центр. Ему пока ещё верят и либералы от экономики, и даже сторонники плановой экономики из КПРФ. Так вот, в РАНХиГС утверждают, что рост сельхозпроизводства в 2010-17 годах составил не 1,773 триллиона рублей (с 3,881 до 5,564 трлн в год), а только 1,231 трлн рублей. Соответственно, и темпы роста аграрного сектора оказались много ниже – вместо 20 с лишним процентов всего-то 8,4.Показательно, что эксперты РАНХиГС решили как-то сверить данные и по предыдущим годам, начиная с 1996-го, и там тоже выявили завышенные показатели. Это привело к тому, что стартовые показатели последнего десятилетия оказались вовсе аховыми, и в академии смогли вернуть итоговую статистику к вполне впечатляющему росту в 14,7 процента в среднем за год. Что ж, на месте министров сельского хозяйства, как бывших, так и нынешнего, автор бы сказал – и на том спасибо.Однако, увы, подкачала картошка. Там пересчёт показателей с учётом прошлой переписи 2006 года привёл к тому, что на практике мы имеем не рост, а спад – почти на 42 процента. Хорошо ещё, что это – накопленным итогом. Больше чем за 10 лет. Создаётся впечатление, что расчёты специалистов РАНХи ГС зацепить могут буквально всех министров ещё с 1996 года.Вообще-то, корректировать что-либо уже поздно, но потерять одноразово почти третью часть роста – очень болезненно для любого руководителя. Впрочем, министр Дмитрий Патрушев, который сейчас обосновался в авангардном здании на пересечении Садового кольца с проспектом Сахарова – человек в ведомстве совсем новый, зато в отрасли известен очень давно: возглавлял Россельхозбанк. Любопытно было бы узнать, насколько объёмы кредитования в его кредитном учреждении стыкуются с откорректированными данными аграрного роста.Но ведь сами аграрии и до РАНХиГС отчитывались не только перед Росстатом. Так стоит ли сейчас задаваться вопросом, куда смотрели в профильном министерстве? Вряд ли там, как и в Росстате, тоже считают то, что им поступает снизу – с мест. А вот почему ничего и никогда не всплывало по поводу аграриев ни в налоговой службе, ни, в конце концов, в Счётной палате. Неужели сельская статистика настолько размыта и трудно поддаётся контролю, что за десяток лет никто и ничего не заподозрил?Чтобы за десять лет набежало 500 миллиардов неучтённого товара – в такое ещё можно поверить. Но чтобы целая отрасль, получавшая премии, ордена и медали, недосчиталась 542 миллиардов, — это надо и вправду умудриться! Давно покинувший аграрный сектор министр Алексей Гордеев вообще-то обещал чуть ли не весь «третий мир» накормить, но тему разумно решил не развивать. Он покинул пост аграрного наркома, точнее, министра, ещё в 2009 году, и под разбор полётов уже вряд ли попадёт. Но вот все следующие…Итак, сменившая Гордеева госпожа Елена Скрынник тоже излучала оптимизм, но, помимо этого, отметилась лишь серией странных скандалов. Ничем на почве сомнительной статистки вроде бы не отличились ни Николай Фёдоров, пришедший в Минсельхоз из Чувашии, ни посланец из Краснодарского края Александр Ткачёв. Но как теперь выясняется, все они то ли не знали, то ли не желали знать, как на самом деле обстоят дела у них в отрасли.542 миллиарда ошибок-приписок – это около 10 миллионов тонн несуществующей сельхозпродукции. Это никем, нигде и никогда не проданные миллионы тонн мяса, сотни тысяч литров молока, а ещё – много, даже очень много зерна и сахара, подсолнечного масла, овощей и фруктов.Только не верьте в то, что все эти тонны и литры никогда не существовали, кроме как в отчётах Росстата и Минсельхоза. Нет, самое удивительное, что проданы-то эти сумасшедшие тонны и литры всё-таки были, вот только произвели их, по всей видимости, совсем не в России. Даже кое-какие налоги и таможенные сборы, а также и взятки за всё проданное были, судя по всему, уплачены. Всё это и закамуфлировало нашу аграрную статистику до того, что российское сельское хозяйство вдруг оказалось в лидерах всей экономики страны.А ведь глядя на прилавки супермаркетов и колхозных рынков, мы долго верили в то, что российское село действительно оживает. И, пусть даже там, где жила чья-то родня, всё оставалось хуже некуда. Мы успокаивали сами себя: не может же так быть повсюду? Аграрный сектор всерьёз претендовал на роль одного из локомотивов буксующей экономики, но в реальности оказался похож на бронепоезд, так и сумевший выбраться с запасного пути.Так откуда же тогда победные все многолетние реляции Минсельхоза? Думается, только от желания получше отчитаться на самом верху, а в случае чего можно дыры прикрыть левым импортом из Средней Азии и Закавказья. А ведь есть ещё и Белоруссия, а также Польша с Сербией, которые попросту стригут купоны на санкциях и контрсанкциях.А откуда изобилие на прилавках? Да всё оттуда же – от бедности. С реализацией сельхозпродукции проблемы, а многое из того, что выдаётся за «наше», либо – белорусское, либо хуже того – контрафактное, будто бы «наше». Начиная с распиаренного «русского сыра», вплоть до бри и дор-блю, и кончая элитными винами с Кубани, нередко там просто разлитыми, а изготовленными на самом деле во Франции и Италии.Впрочем, не будем спешить с выводами, поскольку уже получила огласку конспирологическая версия о том, что данными сельскохозяйственной переписи просто хотят ударить по молодому аграрному министру Дмитрию Патрушеву. А он, по сообщениям практически всех ведущих СМИ, совсем недавно засветился как один из тех, кому будто бы был выгоден арест инвестора из Baring Vostok Майкла Калви. Хотя какое дело этому американцу и его соратникам до русского села?