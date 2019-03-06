«Фломастер», от которого не скрыться
Российские снайперы, возможно, скоро получат роботизированный комплекс, позволяющий поражать неприятеля на немыслимых для обычных винтовок дистанциях.
Отечественные СМИ сообщают, что Тульское конструкторское бюро приборостроения имени Шипунова опубликовало заявку на разработку привода дистанционного наведения для перспективной реактивной снайперской винтовки, разрабатываемой по теме «Фломастер».
Довольно часто приходится слышать выражение «винтовка стреляет лучше, чем стрелок», которое означает, что так называемый человеческий фактор, в том числе и связанный с недостаточной подготовкой бойца, не позволяет полностью раскрыть конструктивный потенциал оружия. Причем следует отметить, чем более совершенными становятся высокоточные винтовки, чем больше их возможности, тем более жесткие требования они предъявляют к своим операторам.
В качестве примера вспомним легендарный выстрел известного стрелка Андрея Рябинского, попавшего из знаменитой винтовки Владислава Лобаева СВЛК-14 «Сумрак» в мишень размером 1 x 1 м с расстояния 4210 метров. Помимо того, что для этого рекордного выстрела было необходимо учитывать множество факторов, включая вращение Земли, он требовал подлинного мастерства и таланта стрелка.
Сам Рябинский впоследствии говорил, что к этому выстрелу шел восемь лет!
Понятно, что винтовка СВЛК-14 или подобное ей оружие едва ли станут массовым вооружением пехотных марксманов (так в западных армиях называют лучших стрелков, вооруженных винтовками повышенной точности и действующих в боевых порядках пехоты в интересах отделения или взвода). Но и далеко не всякий снайпер спецназа сможет получить подготовку такого уровня, как Андрей Рябинский, и главное, обладать таким же талантом.
Между тем снайперы всех уровней в сегодняшних войнах и конфликтах отнюдь не утрачивают своего значения.
Напротив, ниша их применения постоянно расширяется. Достаточно отметить появление такого класса снайперского оружия, как крупнокалиберные винтовки (которые на Западе называют «антиматериальными»), применение которых в последних войнах и конфликтах стало массовым. Их используют для стрельбы на сверхдальние дистанции, для борьбы со снайперами противника, для огня по неприятельской технике, включая легкобронированную. И эти винтовки также требуют высокой квалификации стрелка.
Конечно, к услугам современных снайперов баллистические калькуляторы, лазерные дальномеры, приборы, измеряющие влажность и скорость ветра, но и они неспособны полностью исключить возможность ошибки стрелка, негативного проявление того самого «человеческого фактора».
Между тем предполагаемые характеристики перспективной винтовки «Фломастер» выглядят, прямо скажем, фантастично. Предполагается, что это оружие с калибром от 12 до 14 мм и начальной скоростью около 1000 м/с будет иметь прицельную дальность 5-7 км.
И чтобы полностью реализовать такие возможности, что не под силу и самому высококлассному стрелку, и создается роботизированная система управления.
Согласно сообщениям СМИ, в состав дистанционного автономного комплекса наведения, концепция которого сегодня сформулирована, войдут управляющий процессор и моторы-редукторы вертикального и горизонтального прицеливания, получающие команды с телевизионного блока сопровождения.
То есть телевизионная система обнаружения определяет координаты цели и выстраивает общий вектора прицеливания, моторы-редукторы перемещают ствол винтовки в обеих плоскостях, наводя ее нацель. Участие оператора в этом процессе минимально, что если и не исключает полностью возможность ошибки, то значительно ее снижает.
Согласно условиям техзадания на участие в тендере по теме «Фломастер» привод должен пройти испытания вместе с винтовкой, в самых жестких погодных условиях – при повышенной влажности, в тумане и при сильной запыленности, в диапазоне температур от -50 до +60 градусов.
Как сообщают источники, новая супервинтовка будет реактивной, что позволит снизить ее отдачу до приемлемого уровня, а на дистанции двух километров ее бронебойные боеприпасы будут поражать легкобронированную технику противника как ПТР.
Как известно, снайперский комплекс включает в себя не только оружие и прицельные приспособления (в данном случае и систему наведения), но и боеприпасы.
В СМИ информация о том, что отечественные оружейники работают над созданием боеприпасов нового поколения для ведения огня из перспективных сверх — дальнобойных снайперских винтовок, так называемых умных пуль, впервые появилась около пяти лет назад. О том, что подобные разработки ведутся, заявил Дмитрий Рогозин, являвшийся на тот момент членом правительства и отвечавший за «оборонку».
Спустя два года некоторую конкретику в вопрос внес гендиректор Российского Фонда перспективных исследований (ФПИ) Виталий Давыдов, рассказавший ТАСС о завершение проектирования изделия «умная пуля» в неуправляемом режиме и о начале испытаний в режиме управляемого полёта.
Речь, по сути дела, шла об управляемом мини-снаряде, который получает «полетное задание» от электронного прицельного комплекса, в соответствии с которым она корректирует свой полет и безошибочно находит цель.
Предполагалось, что будет разработана обширная номенклатура «умных» пуль – от бронебойных до «осколочных», способных поражать противника, укрывшегося, скажем, в траншее.
Как указывается в интервью ТАСС, «умная пуля» — это не единичная разработка, а часть обширной программы по созданию снайперского комплекса, который, как планируется, будет способен поражать цели на расстоянии до 10 км.
Думается, что, скорее всего, речь шла о работе в рамках этого самого проекта, который получил обозначение «Фломастер».
Отметим, что работы по созданию «умной пули» ведутся и в США. Причем начаты они там раньше, чем в России (или были раньше анонсированы).
Однако есть все основания полагать, что наши оружейники продвинулись в вопросе созданий снайперского комплекса будущего несколько дальше своих американских коллег. И вполне вероятно, что в обозримом будущем наши бойцы получат революционный снайперский комплекс, открывающий новую эпоху развития стрелкового оружия.
Отечественные СМИ сообщают, что Тульское конструкторское бюро приборостроения имени Шипунова опубликовало заявку на разработку привода дистанционного наведения для перспективной реактивной снайперской винтовки, разрабатываемой по теме «Фломастер».
Довольно часто приходится слышать выражение «винтовка стреляет лучше, чем стрелок», которое означает, что так называемый человеческий фактор, в том числе и связанный с недостаточной подготовкой бойца, не позволяет полностью раскрыть конструктивный потенциал оружия. Причем следует отметить, чем более совершенными становятся высокоточные винтовки, чем больше их возможности, тем более жесткие требования они предъявляют к своим операторам.
В качестве примера вспомним легендарный выстрел известного стрелка Андрея Рябинского, попавшего из знаменитой винтовки Владислава Лобаева СВЛК-14 «Сумрак» в мишень размером 1 x 1 м с расстояния 4210 метров. Помимо того, что для этого рекордного выстрела было необходимо учитывать множество факторов, включая вращение Земли, он требовал подлинного мастерства и таланта стрелка.
Сам Рябинский впоследствии говорил, что к этому выстрелу шел восемь лет!
Понятно, что винтовка СВЛК-14 или подобное ей оружие едва ли станут массовым вооружением пехотных марксманов (так в западных армиях называют лучших стрелков, вооруженных винтовками повышенной точности и действующих в боевых порядках пехоты в интересах отделения или взвода). Но и далеко не всякий снайпер спецназа сможет получить подготовку такого уровня, как Андрей Рябинский, и главное, обладать таким же талантом.
Между тем снайперы всех уровней в сегодняшних войнах и конфликтах отнюдь не утрачивают своего значения.
Напротив, ниша их применения постоянно расширяется. Достаточно отметить появление такого класса снайперского оружия, как крупнокалиберные винтовки (которые на Западе называют «антиматериальными»), применение которых в последних войнах и конфликтах стало массовым. Их используют для стрельбы на сверхдальние дистанции, для борьбы со снайперами противника, для огня по неприятельской технике, включая легкобронированную. И эти винтовки также требуют высокой квалификации стрелка.
Конечно, к услугам современных снайперов баллистические калькуляторы, лазерные дальномеры, приборы, измеряющие влажность и скорость ветра, но и они неспособны полностью исключить возможность ошибки стрелка, негативного проявление того самого «человеческого фактора».
Между тем предполагаемые характеристики перспективной винтовки «Фломастер» выглядят, прямо скажем, фантастично. Предполагается, что это оружие с калибром от 12 до 14 мм и начальной скоростью около 1000 м/с будет иметь прицельную дальность 5-7 км.
И чтобы полностью реализовать такие возможности, что не под силу и самому высококлассному стрелку, и создается роботизированная система управления.
Согласно сообщениям СМИ, в состав дистанционного автономного комплекса наведения, концепция которого сегодня сформулирована, войдут управляющий процессор и моторы-редукторы вертикального и горизонтального прицеливания, получающие команды с телевизионного блока сопровождения.
То есть телевизионная система обнаружения определяет координаты цели и выстраивает общий вектора прицеливания, моторы-редукторы перемещают ствол винтовки в обеих плоскостях, наводя ее нацель. Участие оператора в этом процессе минимально, что если и не исключает полностью возможность ошибки, то значительно ее снижает.
Согласно условиям техзадания на участие в тендере по теме «Фломастер» привод должен пройти испытания вместе с винтовкой, в самых жестких погодных условиях – при повышенной влажности, в тумане и при сильной запыленности, в диапазоне температур от -50 до +60 градусов.
Как сообщают источники, новая супервинтовка будет реактивной, что позволит снизить ее отдачу до приемлемого уровня, а на дистанции двух километров ее бронебойные боеприпасы будут поражать легкобронированную технику противника как ПТР.
Как известно, снайперский комплекс включает в себя не только оружие и прицельные приспособления (в данном случае и систему наведения), но и боеприпасы.
В СМИ информация о том, что отечественные оружейники работают над созданием боеприпасов нового поколения для ведения огня из перспективных сверх — дальнобойных снайперских винтовок, так называемых умных пуль, впервые появилась около пяти лет назад. О том, что подобные разработки ведутся, заявил Дмитрий Рогозин, являвшийся на тот момент членом правительства и отвечавший за «оборонку».
Спустя два года некоторую конкретику в вопрос внес гендиректор Российского Фонда перспективных исследований (ФПИ) Виталий Давыдов, рассказавший ТАСС о завершение проектирования изделия «умная пуля» в неуправляемом режиме и о начале испытаний в режиме управляемого полёта.
Речь, по сути дела, шла об управляемом мини-снаряде, который получает «полетное задание» от электронного прицельного комплекса, в соответствии с которым она корректирует свой полет и безошибочно находит цель.
Предполагалось, что будет разработана обширная номенклатура «умных» пуль – от бронебойных до «осколочных», способных поражать противника, укрывшегося, скажем, в траншее.
Как указывается в интервью ТАСС, «умная пуля» — это не единичная разработка, а часть обширной программы по созданию снайперского комплекса, который, как планируется, будет способен поражать цели на расстоянии до 10 км.
Думается, что, скорее всего, речь шла о работе в рамках этого самого проекта, который получил обозначение «Фломастер».
Отметим, что работы по созданию «умной пули» ведутся и в США. Причем начаты они там раньше, чем в России (или были раньше анонсированы).
Однако есть все основания полагать, что наши оружейники продвинулись в вопросе созданий снайперского комплекса будущего несколько дальше своих американских коллег. И вполне вероятно, что в обозримом будущем наши бойцы получат революционный снайперский комплекс, открывающий новую эпоху развития стрелкового оружия.
- Автор:
- Борис Джерелиевский
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