Сланцевый пузырь в США лопнет с большим шумом
Кажется, сланцевая революция в США подходит к своему логическому завершению. За истекший 2018 год инвесторы вложили в сланцевую добычу вдвое меньше средств, чем за 2016-й. А по сравнению с 2012 г. цифры и того печальнее – лишь одна треть от тех инвестиций пришла в сланцевую отрасль в прошлом году. Если объективно, это ещё не конец. Но он уже замаячил где-то неподалеку, и всякому, кто связан с этой отраслью, пришло время задуматься: а стоит ли игра свеч?
Почему инвестиции в сланцевую отрасль так важны? Это довольно просто: цикл добычи сланцевой нефти отличается от аналогичного цикла добычи нефти обычной. Как правило, сланцевые скважины дают хорошую отдачу только в первые месяцы после бурения. Дальше начинается довольно стремительный спад добычи, который не спасают никакие технологические ухищрения – конечно, качать будут «досуха», выжмут последнюю каплю, но это будут уже совсем другие цифры. Для продолжения же рентабельной добычи нужны новые скважины – постоянно, перманентно, чуть ли не ежедневно. А на это требуются деньги – те самые инвестиции, которых в отрасль вбухали уже немерено и которых, как показывает практика, все меньше и меньше.
Все было хорошо до 2015 года – высокие цены на нефть поддерживали интерес инвесторов, нефтяники окупали вложения и даже могли платить дивиденды. Но политическая игра на понижение нефтяных цен, предпринятая Америкой с целью наказания распоясавшейся России, ударила и по американским сланцевикам. Причем ударила жестоко – обанкротилось около ста компаний, не сумевших вернуть в общей сложности более семидесяти миллиардов долларов заемных средств.
Авторитетное американское издание The Wall Street Journal пишет следующее:
Не отстают от них и норвежские эксперты, отмечающие, что подавляющее количество американских сланцевых компаний не смогут выйти на заявленные ими показатели добычи. Отставание составит, в большинстве случаев, как минимум десять процентов. А иногда речь может пойти и о половине объемов, которые окажутся, мягко говоря, виртуальными.
Коснется это не только мелких игроков, но и нескольких отраслевых гигантов. В частности, речь идет о компаниях Pioneer Natural Resources и Parsley Energy. И это уже тревожный звонок – если крупные инвесторы спокойно воспринимают банкротства мелких компаний, считая это неизбежным процессом свободной рыночной экономики, то вот падение лидеров часто свидетельствует о проблемах в отрасли. И это уже такие проблемы, которые видно невооруженным глазом, причем самому обычному, рядовому инвестору.
Нет, на данный момент все ещё довольно неплохо: добыча нефти в США достигла показателя в 11,5 миллиона баррелей в сутки, и это рекорд. Но поддерживать такие показатели становится все труднее, ведь денег на бурение все новых и новых скважин нет, и взять их, судя по всему, больше неоткуда.
Самые страшные цифры, звучащие, как приговор, приведены в исследовании консалтинговой компании Evercore ISI. По её данным, нефтяные компании за минувшие десять лет потратили на 280 миллиардов долларов больше, чем заработали на продаже нефти и газа. И мыльный пузырь, надутый ожиданиями больших прибылей и политической трескотней на Капитолийском холме, начинает опадать. Может, это даже и к лучшему, ибо в противном случае он мог бы лопнуть, создав для экономики США и всего мира больше проблем, чем приснопамятный ипотечный кризис.
Итог вполне очевиден: более двадцати компаний, занимающихся добычей сланцевой нефти и газа, были вынуждены сократить в минувшем году бюджеты на бурение. То есть в 2019 на эту ключевую задачу будет выделяться, в среднем, на 15-20% меньше средств, чем ранее.
Тем не менее, эксперты прогнозируют возможность сохранения нынешней доли сланцевой добычи, а то и некоторое её увеличение в обозримом будущем. Но с одним очень жестким условием: нефть не должна стоить меньше 60 долларов. Причем её стоимость должна быть стабильно высокой, без падений ниже отметки 57 долларов за баррель, где у сланцевиков начинается точка невозврата (заемных средств).
Также отмечается, что относительно высокая доля на рынке будет у сланцев недолго, поскольку выработка запасов идет опережающими темпами и скоро они будут истощены.
Вероятно, эти новости можно назвать весьма оптимистичными. Однако давайте не будем спешить открывать шампанское: для России это неплохо, но поводов для восторгов все-таки нет.
Увы, можно констатировать, что сланцевая добыча надолго станет тем ограничивающим фактором, который будет удерживать цены на нефть в районе 60 долларов за баррель. Конечно, это неплохая цифра, и российский бюджет сверстать при такой цене получится. Но о прежних тучных годах, когда нефтяные котировки били все рекорды нам, вероятно, придется забыть на долгое время.
Призрак сланцевого бума ещё долго будет отравлять жизнь нашим нефтяникам. Если, конечно, не случится чуда и сланцевый пузырь, наконец, с громким треском не лопнет, на долгие годы привив американским инвесторам отвращение к сланцевой нефтедобыче. Но тут уже, увы, никто никаких гарантий дать не может: эта отрасль имеет слишком важное политическое значение для США, чтобы её в критический момент вообще никак не поддержали.
С другой стороны, Москва и Эр-Рияд могли бы подумать о том, чтобы на годик обвалить нефтяные котировки на уровень 40-50 долларов за баррель. С высокой долей вероятности это похоронило бы сланцевую отрасль в США, а мы бы с любопытством посмотрели, какое применение найдут в Европе терминалам, построенным для приема американского сланцевого газа.
Ну и на газовую независимость Литвы, Польши и Украины посмотрели бы как на отдельный аттракцион…
Почему инвестиции в сланцевую отрасль так важны? Это довольно просто: цикл добычи сланцевой нефти отличается от аналогичного цикла добычи нефти обычной. Как правило, сланцевые скважины дают хорошую отдачу только в первые месяцы после бурения. Дальше начинается довольно стремительный спад добычи, который не спасают никакие технологические ухищрения – конечно, качать будут «досуха», выжмут последнюю каплю, но это будут уже совсем другие цифры. Для продолжения же рентабельной добычи нужны новые скважины – постоянно, перманентно, чуть ли не ежедневно. А на это требуются деньги – те самые инвестиции, которых в отрасль вбухали уже немерено и которых, как показывает практика, все меньше и меньше.
Все было хорошо до 2015 года – высокие цены на нефть поддерживали интерес инвесторов, нефтяники окупали вложения и даже могли платить дивиденды. Но политическая игра на понижение нефтяных цен, предпринятая Америкой с целью наказания распоясавшейся России, ударила и по американским сланцевикам. Причем ударила жестоко – обанкротилось около ста компаний, не сумевших вернуть в общей сложности более семидесяти миллиардов долларов заемных средств.
Авторитетное американское издание The Wall Street Journal пишет следующее:
Тысячи скважин сланцевых месторождений, пробуренных за последние пять лет, перекачивают меньше нефти и газа, чем их собственники обещали инвесторам. Это заставляет усомниться: а так ли перспективно и прибыльно сланцевое бурение, с которым связывают надежды на превращение США в нефтяную сверхдержаву?
Не отстают от них и норвежские эксперты, отмечающие, что подавляющее количество американских сланцевых компаний не смогут выйти на заявленные ими показатели добычи. Отставание составит, в большинстве случаев, как минимум десять процентов. А иногда речь может пойти и о половине объемов, которые окажутся, мягко говоря, виртуальными.
Коснется это не только мелких игроков, но и нескольких отраслевых гигантов. В частности, речь идет о компаниях Pioneer Natural Resources и Parsley Energy. И это уже тревожный звонок – если крупные инвесторы спокойно воспринимают банкротства мелких компаний, считая это неизбежным процессом свободной рыночной экономики, то вот падение лидеров часто свидетельствует о проблемах в отрасли. И это уже такие проблемы, которые видно невооруженным глазом, причем самому обычному, рядовому инвестору.
Нет, на данный момент все ещё довольно неплохо: добыча нефти в США достигла показателя в 11,5 миллиона баррелей в сутки, и это рекорд. Но поддерживать такие показатели становится все труднее, ведь денег на бурение все новых и новых скважин нет, и взять их, судя по всему, больше неоткуда.
Самые страшные цифры, звучащие, как приговор, приведены в исследовании консалтинговой компании Evercore ISI. По её данным, нефтяные компании за минувшие десять лет потратили на 280 миллиардов долларов больше, чем заработали на продаже нефти и газа. И мыльный пузырь, надутый ожиданиями больших прибылей и политической трескотней на Капитолийском холме, начинает опадать. Может, это даже и к лучшему, ибо в противном случае он мог бы лопнуть, создав для экономики США и всего мира больше проблем, чем приснопамятный ипотечный кризис.
Итог вполне очевиден: более двадцати компаний, занимающихся добычей сланцевой нефти и газа, были вынуждены сократить в минувшем году бюджеты на бурение. То есть в 2019 на эту ключевую задачу будет выделяться, в среднем, на 15-20% меньше средств, чем ранее.
Тем не менее, эксперты прогнозируют возможность сохранения нынешней доли сланцевой добычи, а то и некоторое её увеличение в обозримом будущем. Но с одним очень жестким условием: нефть не должна стоить меньше 60 долларов. Причем её стоимость должна быть стабильно высокой, без падений ниже отметки 57 долларов за баррель, где у сланцевиков начинается точка невозврата (заемных средств).
Также отмечается, что относительно высокая доля на рынке будет у сланцев недолго, поскольку выработка запасов идет опережающими темпами и скоро они будут истощены.
Вероятно, эти новости можно назвать весьма оптимистичными. Однако давайте не будем спешить открывать шампанское: для России это неплохо, но поводов для восторгов все-таки нет.
Увы, можно констатировать, что сланцевая добыча надолго станет тем ограничивающим фактором, который будет удерживать цены на нефть в районе 60 долларов за баррель. Конечно, это неплохая цифра, и российский бюджет сверстать при такой цене получится. Но о прежних тучных годах, когда нефтяные котировки били все рекорды нам, вероятно, придется забыть на долгое время.
Призрак сланцевого бума ещё долго будет отравлять жизнь нашим нефтяникам. Если, конечно, не случится чуда и сланцевый пузырь, наконец, с громким треском не лопнет, на долгие годы привив американским инвесторам отвращение к сланцевой нефтедобыче. Но тут уже, увы, никто никаких гарантий дать не может: эта отрасль имеет слишком важное политическое значение для США, чтобы её в критический момент вообще никак не поддержали.
С другой стороны, Москва и Эр-Рияд могли бы подумать о том, чтобы на годик обвалить нефтяные котировки на уровень 40-50 долларов за баррель. С высокой долей вероятности это похоронило бы сланцевую отрасль в США, а мы бы с любопытством посмотрели, какое применение найдут в Европе терминалам, построенным для приема американского сланцевого газа.
Ну и на газовую независимость Литвы, Польши и Украины посмотрели бы как на отдельный аттракцион…
- Автор:
- Виктор Кузовков
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