Сланцевый пузырь в США лопнет с большим шумом

Тысячи скважин сланцевых месторождений, пробуренных за последние пять лет, перекачивают меньше нефти и газа, чем их собственники обещали инвесторам. Это заставляет усомниться: а так ли перспективно и прибыльно сланцевое бурение, с которым связывают надежды на превращение США в нефтяную сверхдержаву?

Кажется, сланцевая революция в США подходит к своему логическому завершению. За истекший 2018 год инвесторы вложили в сланцевую добычу вдвое меньше средств, чем за 2016-й. А по сравнению с 2012 г. цифры и того печальнее – лишь одна треть от тех инвестиций пришла в сланцевую отрасль в прошлом году. Если объективно, это ещё не конец. Но он уже замаячил где-то неподалеку, и всякому, кто связан с этой отраслью, пришло время задуматься: а стоит ли игра свеч?Почему инвестиции в сланцевую отрасль так важны? Это довольно просто: цикл добычи сланцевой нефти отличается от аналогичного цикла добычи нефти обычной. Как правило, сланцевые скважины дают хорошую отдачу только в первые месяцы после бурения. Дальше начинается довольно стремительный спад добычи, который не спасают никакие технологические ухищрения – конечно, качать будут «досуха», выжмут последнюю каплю, но это будут уже совсем другие цифры. Для продолжения же рентабельной добычи нужны новые скважины – постоянно, перманентно, чуть ли не ежедневно. А на это требуются деньги – те самые инвестиции, которых в отрасль вбухали уже немерено и которых, как показывает практика, все меньше и меньше.Все было хорошо до 2015 года – высокие цены на нефть поддерживали интерес инвесторов, нефтяники окупали вложения и даже могли платить дивиденды. Но политическая игра на понижение нефтяных цен, предпринятая Америкой с целью наказания распоясавшейся России, ударила и по американским сланцевикам. Причем ударила жестоко – обанкротилось около ста компаний, не сумевших вернуть в общей сложности более семидесяти миллиардов долларов заемных средств.Авторитетное американское издание The Wall Street Journal пишет следующее:Не отстают от них и норвежские эксперты, отмечающие, что подавляющее количество американских сланцевых компаний не смогут выйти на заявленные ими показатели добычи. Отставание составит, в большинстве случаев, как минимум десять процентов. А иногда речь может пойти и о половине объемов, которые окажутся, мягко говоря, виртуальными.Коснется это не только мелких игроков, но и нескольких отраслевых гигантов. В частности, речь идет о компаниях Pioneer Natural Resources и Parsley Energy. И это уже тревожный звонок – если крупные инвесторы спокойно воспринимают банкротства мелких компаний, считая это неизбежным процессом свободной рыночной экономики, то вот падение лидеров часто свидетельствует о проблемах в отрасли. И это уже такие проблемы, которые видно невооруженным глазом, причем самому обычному, рядовому инвестору.Нет, на данный момент все ещё довольно неплохо: добыча нефти в США достигла показателя в 11,5 миллиона баррелей в сутки, и это рекорд. Но поддерживать такие показатели становится все труднее, ведь денег на бурение все новых и новых скважин нет, и взять их, судя по всему, больше неоткуда.Самые страшные цифры, звучащие, как приговор, приведены в исследовании консалтинговой компании Evercore ISI. По её данным, нефтяные компании за минувшие десять лет потратили на 280 миллиардов долларов больше, чем заработали на продаже нефти и газа. И мыльный пузырь, надутый ожиданиями больших прибылей и политической трескотней на Капитолийском холме, начинает опадать. Может, это даже и к лучшему, ибо в противном случае он мог бы лопнуть, создав для экономики США и всего мира больше проблем, чем приснопамятный ипотечный кризис.Итог вполне очевиден: более двадцати компаний, занимающихся добычей сланцевой нефти и газа, были вынуждены сократить в минувшем году бюджеты на бурение. То есть в 2019 на эту ключевую задачу будет выделяться, в среднем, на 15-20% меньше средств, чем ранее.Тем не менее, эксперты прогнозируют возможность сохранения нынешней доли сланцевой добычи, а то и некоторое её увеличение в обозримом будущем. Но с одним очень жестким условием: нефть не должна стоить меньше 60 долларов. Причем её стоимость должна быть стабильно высокой, без падений ниже отметки 57 долларов за баррель, где у сланцевиков начинается точка невозврата (заемных средств).Также отмечается, что относительно высокая доля на рынке будет у сланцев недолго, поскольку выработка запасов идет опережающими темпами и скоро они будут истощены.Вероятно, эти новости можно назвать весьма оптимистичными. Однако давайте не будем спешить открывать шампанское: для России это неплохо, но поводов для восторгов все-таки нет.Увы, можно констатировать, что сланцевая добыча надолго станет тем ограничивающим фактором, который будет удерживать цены на нефть в районе 60 долларов за баррель. Конечно, это неплохая цифра, и российский бюджет сверстать при такой цене получится. Но о прежних тучных годах, когда нефтяные котировки били все рекорды нам, вероятно, придется забыть на долгое время.Призрак сланцевого бума ещё долго будет отравлять жизнь нашим нефтяникам. Если, конечно, не случится чуда и сланцевый пузырь, наконец, с громким треском не лопнет, на долгие годы привив американским инвесторам отвращение к сланцевой нефтедобыче. Но тут уже, увы, никто никаких гарантий дать не может: эта отрасль имеет слишком важное политическое значение для США, чтобы её в критический момент вообще никак не поддержали.С другой стороны, Москва и Эр-Рияд могли бы подумать о том, чтобы на годик обвалить нефтяные котировки на уровень 40-50 долларов за баррель. С высокой долей вероятности это похоронило бы сланцевую отрасль в США, а мы бы с любопытством посмотрели, какое применение найдут в Европе терминалам, построенным для приема американского сланцевого газа.Ну и на газовую независимость Литвы, Польши и Украины посмотрели бы как на отдельный аттракцион…