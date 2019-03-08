РПК-16. Российский взгляд на современный лёгкий ручной пулемёт
В 1960-е годы американец Юджин Стоунер представил революционное на тот момент времени оружие — модульный стрелковый комплекс, известный под названием Stoner 63. Представленное оружие с взаимозаменяемыми элементами объединяло в себе свойства штурмовой винтовки и пулемета. На вооружение новинка принята не была, но ограничено использовалась подразделениями специального назначения ВМС США в варианте ручного пулемета. Оружие использовалось во время вьетнамской войны. Уже непосредственно в боевых условиях был выявлен ряд серьезных недостатков, среди которых выделяли частые осечки, выход из строя механизма подачи, общую «капризность» и необходимость тщательного ухода. В итоге об оружии благополучно забыли. Спустя десятилетия свою модель подобного оружия представил широкой общественности концерн «Калашников».
Речь идет о РПК-16 (расшифровывается как «ручной пулемет Калашникова образца 2016 года»). Оружие было впервые представлено широкой общественности в рамках работы международного военно-технического форума «Армия-2016». Новый легкий ручной пулемет Калашникова калибра 5,45 мм был создан на основе опыта современных вооруженных конфликтов. Отличительной особенностью оружия является наличие сменных стволов и возможность использования как в качестве ручного пулемета, так и в качестве тяжелой штурмовой винтовки.
В свое время в стрелковом комплексе Stoner 63 был реализован тот же принцип, модульная схема позволяла бойцам подстраивать оружие под решение тех или иных задач на поле боя. «Стоунер 63» можно было применять в различных версиях – от карабина до полностью автоматического легкого ручного пулемета и даже станкового пулемета на станке-треноге и в виде танкового/авиационного пулемета с электроспуском. Легкий пулемет РПК-16 соответствует данной концепции, позволяя пехотинцу быстро трансформировать оружие в зависимости от характера предстоящей боевой операции. Как результат у подразделений на уровне отделения-взвода появляется гораздо больше возможностей и вариантов действий на поле боя. Презентуя новинку, занимавший на тот момент времени должность генерального директора концерна «Калашников» Алексей Криворучко отметил, что по габаритам, массе, точности и универсальности новый пулемет не имеет аналогов. При этом в американском издании Military Times, которое и провело параллель с модульным стрелковым комплексом Stoner 63, назвали РПК-16 оружием XXI века.
Что же представляет собой данный пулемет. РПК-16 – это легкий ручной пулемет, сконструированный под патрон 5,45х39 мм. Оружие разрабатывалось в качестве развития новой версии автомата Калашникова АК-12. В отличие от автомата, ручной пулемет обеспечивает бойцам более высокую плотность автоматического огня и отличается большей эффективной дальностью стрельбы, отмечает издание «Калашников.Медиа». Основным способом применения РПК-16 является ведение огня с упора (с сошек), при этом сохраняется возможность стрельбы с рук, в том числе, находясь в движении. По своей конструкции пулемет очень сильно унифицирован с автоматом, поэтому любой солдат, который знаком с устройством АК, в состоянии быстро перейти к эксплуатации ижевской новинки. В войсках новый пулемет должен заменить в первую очередь РПК-74 под патрон 5,45х39 мм, который был принят на вооружение еще в 1974 году.
Пулемет РПК-16 по сравнению с обычными автоматами был оптимизирован для обеспечения более высокой интенсивности стрельбы, оружие обладает более прочной и тяжелой ствольной коробкой и более массивными стволами. Основное отличие РПК-16 как от автоматов Калашникова, так и от предшествующих ручных пулеметов Калашникова (РПК и РПК-74) – это возможность смены стволов. Чаще всего у единых и станковых пулеметов стволы делают быстросменными, для того чтобы обеспечить возможность охлаждения ствола, пока другой используется в бою, но на практике для ручных пулеметов такая возможность является достаточно редкой. Этому есть объяснение, чтобы перегреть ствол из него необходимо выпустить 200-300 патронов непрерывным огнем, то есть потратить большую часть боекомплекта, которая переноситься одним бойцом.
Одновременно с этим наличие сменных стволов позволяет упростить процесс длительной эксплуатации оружия, так как обычно ресурс стволов существенно меньше ресурса иных основных частей стрелкового оружия, при этом замену поврежденного или сильно изношенного ствола можно выполнить непосредственно в воинской части, не отправляя пулемет в войсковые мастерские или на завод-изготовитель. Более того, благодаря наличию сменных стволов оружие можно легко подстраивать под решение различных задач. К примеру, для спецназовцев или бойцов Росгвардии при действиях в плотной городской застройке подойдет тяжелый короткий ствол, а для общевойскового боя или операций, которые проводятся не в урбанизированной местности, лучше подойдет длинный ствол, который, помимо всего прочего, позволяет повысить начальную скорость полета пули на 50-60 м/с. При этом очевидно, что менять ствол «на ходу» никто не будет, однако возможность легкой адаптации РПК-16 под определенные боевые условия приглянулась и российским, и иностранным военным специалистам.
Ручной пулемет РПК-16 использует классическую газоотводную автоматику, присущую АК и обеспечивающую высокую надежность. Компоновка оружия аналогична компоновке нового автомата АК-12, включая съемную крышку ствольной коробки обновленной конструкции. Огонь из РПК-16 ведется с закрытого затвора, возможна стрельба как очередями, так и одиночными выстрелами. Установку дневных и ночных прицелов облегчает наличие планки типа Пикатинни. Планка Пикатинни, расположенная на крышке ствольной коробки, жестко крепится в двух местах, что обеспечивает стабильную среднюю точку попадания при снятии и установке. Также планки можно установить на цевье.
К особенностям РПК-16 относят также удобный телескопический четырехпозиционный приклад, который складывается на левую сторону оружия. Специально для пулемета было создано два типа стволов – короткий (так называемый «штурмовой») длиной 415 мм и длинный – 580 мм. Смена стволов может производиться при неполной разборке пулемета и занимает у опытного бойца буквально несколько минут. Фиксация нового ствола в ствольной коробке проводится поперечным клином. Питание ручного пулемета патронами может вестись из коробчатых магазинов, совместимых с АК калибра 5,45 мм, включая магазины на 30 и 45 патронов, в том числе двухрядные с окнами идентификации, а также специально созданного для РПК-16 барабанного магазина повышенной емкости на 95 патронов. Новый ручной пулемет может комплектоваться двуногой складной сошкой, а также прибором для малошумной стрельбы (глушителем), такая возможность привлекательна для бойцов сил специальных операций. Сочетание в новинке штатного оптического прицела 1П86-1, обладающего переключаемой кратностью (1Х или 4Х), с тяжелым стволом и ведением огня с закрытого затвора позволяет при стрельбе из РПК-16 одиночными выстрелами использовать пулемет как аналог «марксманской» винтовки (винтовки меткого стрелка), позволяя эффективно поражать точечные одиночные цели на расстоянии до 600 метров.
В концерне «Калашников» объяснили и отказ от ленточного питания в пользу магазинного. Так еще в конце 1950-х годов в Советском Союзе было принято решение вернуться к магазинному питанию. В то же время с 1980-х годов стараниями оружейников из Бельгии и покупателей их пулеметов из блока НАТО, в первую очередь США, ручной пулемет под промежуточный патрон многими начал снова восприниматься как уменьшенный единый пулемет, то есть стрелковое оружие с ленточной системой питания и наличием быстросменных стволов. В то же время опыт локальных конфликтов разной степени интенсивности последних лет продемонстрировал, что стрелковое оружие активно применяется главным образом при столкновении небольших подразделений пехоты. В таких столкновениях единые пулеметы, обладающие теоретической способностью обеспечить высокую плотность огня, проявили ряд недостатков. Во-первых, речь идет о снижении мобильности пулемета, что вызывается его сравнительно большим весом и существенным весом боекомплекта в помещенных в коробки лентах. Во-вторых, процесс перезарядки подобного пулемета под огнем противника или в движении в одиночку представляется менее удобным и требует больших затрат времени, чем простая замена магазина. В-третьих, магазинное питание надежнее в бою.
Вдобавок ко всему современные западные ручные пулемета под патрон 5,56х45 мм весят почти столько же, сколько гораздо более мощный и надежный пулемет ПКМ – около 7-8 кг без патронов. Не случайно Корпус морской пехоты США, солдаты которого активно воют по всему миру, уже в 2009 году на уровне пехотного отделения пошел на замену 5,56-мм ручных пулеметов М249 с ленточной системой питания на вдвое более легкие автоматические винтовки M27, которые представляют собой принятые на вооружение американской армии винтовки НК416 со стволом длиной 420 мм. Именно в таком ключе, как универсальное, высокоманевренное оружие поддержки пехотного отделения следует рассматривать и российский РПК-16 на современном этапе его развития.
При этом российский легкий ручной пулемет при комплектовании его коротким стволом может использоваться уже и в роли «штурмового автомата» для подразделений спецназа, превращаясь из оружия групповой поддержки в оружие индивидуальное. В такой роли РПК-16 будет приблизительно на килограмм тяжелее обычного АК-12, однако при доставке бойцов штурмовой группы непосредственно «на адрес» прямо к месту проведения операции и обратно специальной техникой такой вариант применения оружия имеет право на жизнь. Это позволяет в случае необходимости любому бойцу штурмового подразделения вести по противнику эффективный и плотный огонь на подавление, блокируя его внезапные действия и прикрывая перемещения товарищей.
Испытания нового легкого ручного пулемета РПК-16 должны завершиться уже в первом квартале 2019 года. Об этом журналистам рассказал Владимир Дмитриев, занимающий пост генерального директора концерна «Калашников». По его словам, в настоящее время заканчивается опытная войсковая эксплуатация ижевской новинки, заключение по итогам испытаний концерн рассчитывает получить до конца первого квартала текущего года. Также Дмитриев отметил, что РПК-16 должен прийти на смену РПК-74, который в значительных объемах используется Росгвардией, поэтому данное ведомство называется в качестве одного из потенциальных потребителей новой разработки ижевских оружейников. Ранее Минобороны России рассказало, что испытания новинки проводятся на базе Московского высшего общевойскового командного училища. Военнослужащим предстоит оценить технические и точностные характеристики РПК-16 при проведении занятий по тактической и огневой подготовке, а также удобство обслуживания и эксплуатации нового пулемета. В случае необходимости, по завершении опытной эксплуатации, будут даны рекомендации для доработки ручного пулемета, которые передадут инженерам концерна «Калашников».
Тактико-технические характеристики РПК-16:
Калибр – 5,45 мм.
Патрон – 5,45х39 мм.
Вес – 4,5 кг (версия с коротким стволом без магазина, сошек и оптического прицела).
Длина ствола – 415 или 580 мм.
Длина оружия (со стволом 415 мм) – 840-900 мм в боевом положении, 650 мм со сложенным прикладом.
Емкость магазина – 30, 45 патронов (коробчатые) или 95 патронов (барабанный).
Скорострельность – до 700 выстр/мин.
Эффективная дальность стрельбы – 600 м (в режиме одиночного огня или короткими очередями).
Источники информации:
https://kalashnikov.media
https://inosmi.ru/military
https://www.armoury-online.ru
https://function.mil.ru
Материалы из открытых источников
Речь идет о РПК-16 (расшифровывается как «ручной пулемет Калашникова образца 2016 года»). Оружие было впервые представлено широкой общественности в рамках работы международного военно-технического форума «Армия-2016». Новый легкий ручной пулемет Калашникова калибра 5,45 мм был создан на основе опыта современных вооруженных конфликтов. Отличительной особенностью оружия является наличие сменных стволов и возможность использования как в качестве ручного пулемета, так и в качестве тяжелой штурмовой винтовки.
В свое время в стрелковом комплексе Stoner 63 был реализован тот же принцип, модульная схема позволяла бойцам подстраивать оружие под решение тех или иных задач на поле боя. «Стоунер 63» можно было применять в различных версиях – от карабина до полностью автоматического легкого ручного пулемета и даже станкового пулемета на станке-треноге и в виде танкового/авиационного пулемета с электроспуском. Легкий пулемет РПК-16 соответствует данной концепции, позволяя пехотинцу быстро трансформировать оружие в зависимости от характера предстоящей боевой операции. Как результат у подразделений на уровне отделения-взвода появляется гораздо больше возможностей и вариантов действий на поле боя. Презентуя новинку, занимавший на тот момент времени должность генерального директора концерна «Калашников» Алексей Криворучко отметил, что по габаритам, массе, точности и универсальности новый пулемет не имеет аналогов. При этом в американском издании Military Times, которое и провело параллель с модульным стрелковым комплексом Stoner 63, назвали РПК-16 оружием XXI века.
Что же представляет собой данный пулемет. РПК-16 – это легкий ручной пулемет, сконструированный под патрон 5,45х39 мм. Оружие разрабатывалось в качестве развития новой версии автомата Калашникова АК-12. В отличие от автомата, ручной пулемет обеспечивает бойцам более высокую плотность автоматического огня и отличается большей эффективной дальностью стрельбы, отмечает издание «Калашников.Медиа». Основным способом применения РПК-16 является ведение огня с упора (с сошек), при этом сохраняется возможность стрельбы с рук, в том числе, находясь в движении. По своей конструкции пулемет очень сильно унифицирован с автоматом, поэтому любой солдат, который знаком с устройством АК, в состоянии быстро перейти к эксплуатации ижевской новинки. В войсках новый пулемет должен заменить в первую очередь РПК-74 под патрон 5,45х39 мм, который был принят на вооружение еще в 1974 году.
Пулемет РПК-16 по сравнению с обычными автоматами был оптимизирован для обеспечения более высокой интенсивности стрельбы, оружие обладает более прочной и тяжелой ствольной коробкой и более массивными стволами. Основное отличие РПК-16 как от автоматов Калашникова, так и от предшествующих ручных пулеметов Калашникова (РПК и РПК-74) – это возможность смены стволов. Чаще всего у единых и станковых пулеметов стволы делают быстросменными, для того чтобы обеспечить возможность охлаждения ствола, пока другой используется в бою, но на практике для ручных пулеметов такая возможность является достаточно редкой. Этому есть объяснение, чтобы перегреть ствол из него необходимо выпустить 200-300 патронов непрерывным огнем, то есть потратить большую часть боекомплекта, которая переноситься одним бойцом.
Одновременно с этим наличие сменных стволов позволяет упростить процесс длительной эксплуатации оружия, так как обычно ресурс стволов существенно меньше ресурса иных основных частей стрелкового оружия, при этом замену поврежденного или сильно изношенного ствола можно выполнить непосредственно в воинской части, не отправляя пулемет в войсковые мастерские или на завод-изготовитель. Более того, благодаря наличию сменных стволов оружие можно легко подстраивать под решение различных задач. К примеру, для спецназовцев или бойцов Росгвардии при действиях в плотной городской застройке подойдет тяжелый короткий ствол, а для общевойскового боя или операций, которые проводятся не в урбанизированной местности, лучше подойдет длинный ствол, который, помимо всего прочего, позволяет повысить начальную скорость полета пули на 50-60 м/с. При этом очевидно, что менять ствол «на ходу» никто не будет, однако возможность легкой адаптации РПК-16 под определенные боевые условия приглянулась и российским, и иностранным военным специалистам.
Ручной пулемет РПК-16 использует классическую газоотводную автоматику, присущую АК и обеспечивающую высокую надежность. Компоновка оружия аналогична компоновке нового автомата АК-12, включая съемную крышку ствольной коробки обновленной конструкции. Огонь из РПК-16 ведется с закрытого затвора, возможна стрельба как очередями, так и одиночными выстрелами. Установку дневных и ночных прицелов облегчает наличие планки типа Пикатинни. Планка Пикатинни, расположенная на крышке ствольной коробки, жестко крепится в двух местах, что обеспечивает стабильную среднюю точку попадания при снятии и установке. Также планки можно установить на цевье.
К особенностям РПК-16 относят также удобный телескопический четырехпозиционный приклад, который складывается на левую сторону оружия. Специально для пулемета было создано два типа стволов – короткий (так называемый «штурмовой») длиной 415 мм и длинный – 580 мм. Смена стволов может производиться при неполной разборке пулемета и занимает у опытного бойца буквально несколько минут. Фиксация нового ствола в ствольной коробке проводится поперечным клином. Питание ручного пулемета патронами может вестись из коробчатых магазинов, совместимых с АК калибра 5,45 мм, включая магазины на 30 и 45 патронов, в том числе двухрядные с окнами идентификации, а также специально созданного для РПК-16 барабанного магазина повышенной емкости на 95 патронов. Новый ручной пулемет может комплектоваться двуногой складной сошкой, а также прибором для малошумной стрельбы (глушителем), такая возможность привлекательна для бойцов сил специальных операций. Сочетание в новинке штатного оптического прицела 1П86-1, обладающего переключаемой кратностью (1Х или 4Х), с тяжелым стволом и ведением огня с закрытого затвора позволяет при стрельбе из РПК-16 одиночными выстрелами использовать пулемет как аналог «марксманской» винтовки (винтовки меткого стрелка), позволяя эффективно поражать точечные одиночные цели на расстоянии до 600 метров.
В концерне «Калашников» объяснили и отказ от ленточного питания в пользу магазинного. Так еще в конце 1950-х годов в Советском Союзе было принято решение вернуться к магазинному питанию. В то же время с 1980-х годов стараниями оружейников из Бельгии и покупателей их пулеметов из блока НАТО, в первую очередь США, ручной пулемет под промежуточный патрон многими начал снова восприниматься как уменьшенный единый пулемет, то есть стрелковое оружие с ленточной системой питания и наличием быстросменных стволов. В то же время опыт локальных конфликтов разной степени интенсивности последних лет продемонстрировал, что стрелковое оружие активно применяется главным образом при столкновении небольших подразделений пехоты. В таких столкновениях единые пулеметы, обладающие теоретической способностью обеспечить высокую плотность огня, проявили ряд недостатков. Во-первых, речь идет о снижении мобильности пулемета, что вызывается его сравнительно большим весом и существенным весом боекомплекта в помещенных в коробки лентах. Во-вторых, процесс перезарядки подобного пулемета под огнем противника или в движении в одиночку представляется менее удобным и требует больших затрат времени, чем простая замена магазина. В-третьих, магазинное питание надежнее в бою.
Вдобавок ко всему современные западные ручные пулемета под патрон 5,56х45 мм весят почти столько же, сколько гораздо более мощный и надежный пулемет ПКМ – около 7-8 кг без патронов. Не случайно Корпус морской пехоты США, солдаты которого активно воют по всему миру, уже в 2009 году на уровне пехотного отделения пошел на замену 5,56-мм ручных пулеметов М249 с ленточной системой питания на вдвое более легкие автоматические винтовки M27, которые представляют собой принятые на вооружение американской армии винтовки НК416 со стволом длиной 420 мм. Именно в таком ключе, как универсальное, высокоманевренное оружие поддержки пехотного отделения следует рассматривать и российский РПК-16 на современном этапе его развития.
При этом российский легкий ручной пулемет при комплектовании его коротким стволом может использоваться уже и в роли «штурмового автомата» для подразделений спецназа, превращаясь из оружия групповой поддержки в оружие индивидуальное. В такой роли РПК-16 будет приблизительно на килограмм тяжелее обычного АК-12, однако при доставке бойцов штурмовой группы непосредственно «на адрес» прямо к месту проведения операции и обратно специальной техникой такой вариант применения оружия имеет право на жизнь. Это позволяет в случае необходимости любому бойцу штурмового подразделения вести по противнику эффективный и плотный огонь на подавление, блокируя его внезапные действия и прикрывая перемещения товарищей.
Испытания нового легкого ручного пулемета РПК-16 должны завершиться уже в первом квартале 2019 года. Об этом журналистам рассказал Владимир Дмитриев, занимающий пост генерального директора концерна «Калашников». По его словам, в настоящее время заканчивается опытная войсковая эксплуатация ижевской новинки, заключение по итогам испытаний концерн рассчитывает получить до конца первого квартала текущего года. Также Дмитриев отметил, что РПК-16 должен прийти на смену РПК-74, который в значительных объемах используется Росгвардией, поэтому данное ведомство называется в качестве одного из потенциальных потребителей новой разработки ижевских оружейников. Ранее Минобороны России рассказало, что испытания новинки проводятся на базе Московского высшего общевойскового командного училища. Военнослужащим предстоит оценить технические и точностные характеристики РПК-16 при проведении занятий по тактической и огневой подготовке, а также удобство обслуживания и эксплуатации нового пулемета. В случае необходимости, по завершении опытной эксплуатации, будут даны рекомендации для доработки ручного пулемета, которые передадут инженерам концерна «Калашников».
Тактико-технические характеристики РПК-16:
Калибр – 5,45 мм.
Патрон – 5,45х39 мм.
Вес – 4,5 кг (версия с коротким стволом без магазина, сошек и оптического прицела).
Длина ствола – 415 или 580 мм.
Длина оружия (со стволом 415 мм) – 840-900 мм в боевом положении, 650 мм со сложенным прикладом.
Емкость магазина – 30, 45 патронов (коробчатые) или 95 патронов (барабанный).
Скорострельность – до 700 выстр/мин.
Эффективная дальность стрельбы – 600 м (в режиме одиночного огня или короткими очередями).
Источники информации:
https://kalashnikov.media
https://inosmi.ru/military
https://www.armoury-online.ru
https://function.mil.ru
Материалы из открытых источников
- Автор:
- Юферев Сергей
Ctrl Enter
Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter