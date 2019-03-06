Стала известная первая ПЛ ВМФ РФ - носитель "Посейдона"
В СМИ появилась информация о том, какая подводная лодка первой получит беспилотный аппарат «Посейдон». Информационное агентство ТАСС со ссылкой на источник в отрасли сообщает, что этой субмариной будет АПЛ специального назначения «Белгород», относящаяся к проекту 09852. Нужно отметить, что ещё несколько месяцев назад эксперты предполагали возможное размещение стратегического подводного беспилотника на борту именно «Белгорода».
В отрасли говорят о том, что АПЛСН «Белгород» планируется поставить на боевое дежурство в составе военно-морского флота России в 2020 году. В текущем году лодка должна быть окончательно достроена, также должны состояться её испытания.
Нужно напомнить, что АПЛ «Белгород» можно отнести к военно-морским долгостроям. Закладка атомного подводного крейсера состоялась на «Севмаше» ещё летом 1992 года. В апреле 1993-го он (крейсер) получил своё нынешнее название. При этом долгостроем подлодка стала по той причине, что уже через год после присвоения субмарине названия «Белгород» её законсервировали, выведя из состава ВМФ, но после гибели АПРК «Курск» в 2000 году было принято решение о возобновлении кораблестроительных работ.
Подводный стратегический беспилотный аппарат "Посейдон" делает бессмысленной любую противоракетную оборону потенциального противника. На данный момент в мире нет средств, способных к перехвату этого вида вооружения, которое может быть применено в отношении военно-морских баз и других прибрежных объектов.
В отрасли говорят о том, что АПЛСН «Белгород» планируется поставить на боевое дежурство в составе военно-морского флота России в 2020 году. В текущем году лодка должна быть окончательно достроена, также должны состояться её испытания.
Нужно напомнить, что АПЛ «Белгород» можно отнести к военно-морским долгостроям. Закладка атомного подводного крейсера состоялась на «Севмаше» ещё летом 1992 года. В апреле 1993-го он (крейсер) получил своё нынешнее название. При этом долгостроем подлодка стала по той причине, что уже через год после присвоения субмарине названия «Белгород» её законсервировали, выведя из состава ВМФ, но после гибели АПРК «Курск» в 2000 году было принято решение о возобновлении кораблестроительных работ.
Подводный стратегический беспилотный аппарат "Посейдон" делает бессмысленной любую противоракетную оборону потенциального противника. На данный момент в мире нет средств, способных к перехвату этого вида вооружения, которое может быть применено в отношении военно-морских баз и других прибрежных объектов.
- Использованы фотографии:
- Минобороны РФ
Ctrl Enter
Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter