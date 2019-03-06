В Генштабе ответили на вопрос о возможности полного отказа от призыва
Начальник Главного организационно-мобилизационного управления ГШ ВС РФ генерал-лейтенант Евгений Бурдинский ответил на вопросы журналистов ведомственной газеты «Красная Звезда» по поводу предстоящего весеннего призыва в ряды вооружённых сил. Один из вопросов касался возможности перевода российской армии полностью на контрактную основу. Напомним, что такое обсуждение ведётся в тех или иных кругах фактически с момента распада Советского Союза. Ранее Минобороны уже обозначило свою позицию, отметив смешанный вариант комплектования российской армии.
По словам генерал-лейтенанта Евгения Бурдинского, отказ от призыва на службу в ряды Вооружённых сил в обозримом будущем нецелесообразен. При этом генерал пояснил, что в последние годы число призывников в российской армии постепенно снижалось вследствие увеличения числа подписавших с Минобороны и иным силовыми ведомствами контракт. По словам Бурдинского, на конец 2018 года соотношение числа контрактников на должностях солдат, сержантов и прапорщиков к числу призывников составило 1,7 к 1.
Бурдинский:
При этом российский генерал, отвечающий за вопросы комплектования войск, отметил тенденцию на снижение числа так называемых уклонистов. По его словам, с 2012 года показатель по лицам, уклоняющимся от службы в армии, упал более чем втрое. По заявлению Евгения Бурдинского, возросли и показатели годности российских призывников. Рост составил около 7 процентов.
Также он отметил повышение процента призывников с высшим и средним специальным образованием. Сегодня в ВС РФ каждый пятый имеет вузовский диплом, каждый третий – диплом об окончании техникума (колледжа).
По словам генерал-лейтенанта Евгения Бурдинского, отказ от призыва на службу в ряды Вооружённых сил в обозримом будущем нецелесообразен. При этом генерал пояснил, что в последние годы число призывников в российской армии постепенно снижалось вследствие увеличения числа подписавших с Минобороны и иным силовыми ведомствами контракт. По словам Бурдинского, на конец 2018 года соотношение числа контрактников на должностях солдат, сержантов и прапорщиков к числу призывников составило 1,7 к 1.
Бурдинский:
С учётом необходимости накопления военно-обученного мобилизационного людского ресурса (ВОМЛР), а также исходя из финансово-экономических возможностей государства ни в ближайшей, ни в долгосрочной перспективе полный отказ от призыва граждан на военную службу нецелесообразен.
При этом российский генерал, отвечающий за вопросы комплектования войск, отметил тенденцию на снижение числа так называемых уклонистов. По его словам, с 2012 года показатель по лицам, уклоняющимся от службы в армии, упал более чем втрое. По заявлению Евгения Бурдинского, возросли и показатели годности российских призывников. Рост составил около 7 процентов.
Также он отметил повышение процента призывников с высшим и средним специальным образованием. Сегодня в ВС РФ каждый пятый имеет вузовский диплом, каждый третий – диплом об окончании техникума (колледжа).
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