В Генштабе ответили на вопрос о возможности полного отказа от призыва

С учётом необходимости накопления военно-обученного мобилизационного людского ресурса (ВОМЛР), а также исходя из финансово-экономических возможностей государства ни в ближайшей, ни в долгосрочной перспективе полный отказ от призыва граждан на военную службу нецелесообразен.

Начальник Главного организационно-мобилизационного управления ГШ ВС РФ генерал-лейтенант Евгений Бурдинский ответил на вопросы журналистов ведомственной газеты «Красная Звезда» по поводу предстоящего весеннего призыва в ряды вооружённых сил. Один из вопросов касался возможности перевода российской армии полностью на контрактную основу. Напомним, что такое обсуждение ведётся в тех или иных кругах фактически с момента распада Советского Союза. Ранее Минобороны уже обозначило свою позицию, отметив смешанный вариант комплектования российской армии.По словам генерал-лейтенанта Евгения Бурдинского, отказ от призыва на службу в ряды Вооружённых сил в обозримом будущем нецелесообразен. При этом генерал пояснил, что в последние годы число призывников в российской армии постепенно снижалось вследствие увеличения числа подписавших с Минобороны и иным силовыми ведомствами контракт. По словам Бурдинского, на конец 2018 года соотношение числа контрактников на должностях солдат, сержантов и прапорщиков к числу призывников составило 1,7 к 1.При этом российский генерал, отвечающий за вопросы комплектования войск, отметил тенденцию на снижение числа так называемых уклонистов. По его словам, с 2012 года показатель по лицам, уклоняющимся от службы в армии, упал более чем втрое. По заявлению Евгения Бурдинского, возросли и показатели годности российских призывников. Рост составил около 7 процентов.Также он отметил повышение процента призывников с высшим и средним специальным образованием. Сегодня в ВС РФ каждый пятый имеет вузовский диплом, каждый третий – диплом об окончании техникума (колледжа).