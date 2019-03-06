В ВВС Индии рассказано об маневрах Су-30 после атак пакистанскими AMRAAM

Самолёты ВВС Пакистана пытались войти в воздушное пространство Индии и атаковать наземные объекты в штате Джамму и Кашмир. В этот момент с аэродромов были подняты самолёты Су-30, МиГ-21 и Мираж-2000, после чего пакистанские самолёты были вынуждены спешно отступить. Ракеты они выпускали с большой дистанции.

Профессионализм пилотов самолётов Су-30, успешное маневрирование в воздухе, технические возможности истребителей - всё это позволило избежать поражения ракетами. В итоге большинство ракет не достигли целей и упали на землю.

Все первоначальные заявления Пакистана о якобы сбитом Су-30 помимо сбитого МиГ-21 являются ложными. Они просто пытались скрывать потерю своего F-16.

Пресс-служба военно-воздушных сил Индии представила предварительный доклад о событиях 27 февраля в районе индо-пакистанской границы. В докладе сообщается, что радиолокационные средства ПВО Индии выявили скопление самолётов пакистанских ВВС в воздушном пространстве близ индийской границы.Из заявления официального представителя ВВС Индии:Отмечается, что впоследствии были обнаружены фрагменты ракет, выпущенных пакистанскими лётчиками, восточнее населённого пункта Раджури (штат Джамму и Кашмир).В пресс-службе ВВС Индии утверждается, что самолёты F-16 пакистанских ВВС осуществили множественные пуски ракеткласса «воздух-воздух».Из доклада:Также в докладе подчёркивается, что все Су-30, участвовавшие в операции, благополучно вернулись на аэродромы базирования.Из доклада: