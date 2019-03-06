В ВВС Индии рассказано об маневрах Су-30 после атак пакистанскими AMRAAM
Пресс-служба военно-воздушных сил Индии представила предварительный доклад о событиях 27 февраля в районе индо-пакистанской границы. В докладе сообщается, что радиолокационные средства ПВО Индии выявили скопление самолётов пакистанских ВВС в воздушном пространстве близ индийской границы.
Из заявления официального представителя ВВС Индии:
Отмечается, что впоследствии были обнаружены фрагменты ракет, выпущенных пакистанскими лётчиками, восточнее населённого пункта Раджури (штат Джамму и Кашмир).
В пресс-службе ВВС Индии утверждается, что самолёты F-16 пакистанских ВВС осуществили множественные пуски ракет AMRAAM класса «воздух-воздух».
Из доклада:
Также в докладе подчёркивается, что все Су-30, участвовавшие в операции, благополучно вернулись на аэродромы базирования.
Из доклада:
Из заявления официального представителя ВВС Индии:
Самолёты ВВС Пакистана пытались войти в воздушное пространство Индии и атаковать наземные объекты в штате Джамму и Кашмир. В этот момент с аэродромов были подняты самолёты Су-30, МиГ-21 и Мираж-2000, после чего пакистанские самолёты были вынуждены спешно отступить. Ракеты они выпускали с большой дистанции.
Отмечается, что впоследствии были обнаружены фрагменты ракет, выпущенных пакистанскими лётчиками, восточнее населённого пункта Раджури (штат Джамму и Кашмир).
В пресс-службе ВВС Индии утверждается, что самолёты F-16 пакистанских ВВС осуществили множественные пуски ракет AMRAAM класса «воздух-воздух».
Из доклада:
Профессионализм пилотов самолётов Су-30, успешное маневрирование в воздухе, технические возможности истребителей - всё это позволило избежать поражения ракетами. В итоге большинство ракет не достигли целей и упали на землю.
Также в докладе подчёркивается, что все Су-30, участвовавшие в операции, благополучно вернулись на аэродромы базирования.
Из доклада:
Все первоначальные заявления Пакистана о якобы сбитом Су-30 помимо сбитого МиГ-21 являются ложными. Они просто пытались скрывать потерю своего F-16.
- Использованы фотографии:
- ВВС Индии
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