Россиянин в Афинах был задержан по запросу Украины без ордера Интерпола

Адвокат арестованного в Греции гражданина России Евгения Калинина Яннис Рахиотис прокомментировал ситуацию со своим подзащитным. По словам Рахиотиса, сам факт ареста специалиста в области энергетики по запросу третьей страны – Украины – имеет все признаки отсутствия соблюдения греческого и международного законодательства.Напомним, что россиянин был арестован в аэропорту Афин 28 февраля. Греческая полиция в качестве основания назвала подачу соответствующего запроса Украиной в органы Интерпола. Речь идёт о запросе выдачи ордера на арест.Сейчас выясняется, что генсек Интерпола не одобрил украинский запрос, и, соответственно, никакого ордера (так называемый «красный ордер») на арест Евгения Калинина Интерполом выдано не было.Адвокат россиянина отмечает, что греческие правоохранители явно забежали вперёд, когда позволили себе арест гражданина иностранного государства не по факту получения ордера, а лишь по факту запроса Украины на выдачу такого документа.Между тем, известно, что Евгений Калинин в Афинах заключён под стражу на 40 суток для проведения необходимых разбирательств. Яннис Рахиотис отмечает, что таким образом афинские прокуроры проявили фактически своеволие, так как не существует даже запроса об экстрадиции.Евгений Калинин ранее проживал на Украине. После известных событий на майдане он уехал в Россию и устроился на работу в крупную российскую компанию. В Киеве Калинина решили обвинить в нанесении экономического ущерба из-за якобы беспошлинного ввоза в Одессу топлива. В 2017 году на Украине его решили вызвать на допрос, но к тому моменту уже гражданин России на него не явился.Адвокат Евгения Калинина назвал киевскую бумагу о возбужденном в отношении специалиста в области энергетики уголовного дела скандально-пропагандистской.