Полигоны Австралии (ч. 1)
В силу своей удаленности, а также внутри- и внешнеполитического курсов, проводимых руководством Австралии, достаточно редко на лентах новостных каналов появляются известия, касающиеся этой страны. В настоящее время правительство «Зелёного континента» практически устранилось от участия в крупных событиях мирового уровня, предпочитая тратить ресурсы на развитие своей экономики и повышение благосостояния собственных граждан.
Но так было не всегда. После окончания Второй мировой войны Австралия играла более видную роль в мировой политике. Будучи одним из наиболее близких союзников США, эта страна предоставляла свои воинские контингенты для участия в боевых действиях на Корейском полуострове и в Индокитае. Также совместно с США и Великобританией в Австралии реализовывались амбициозные программы создания различных видов вооружения, а на австралийской территории были созданы крупные полигоны. Именно в Австралии были произведены первые британские ядерные испытания.
На определённом этапе создания атомной бомбы американцы в рамках союзнических отношений делились с англичанами информацией. Но после смерти Рузвельта утратила силу его устная договорённость с Черчиллем о сотрудничестве между двумя странами в этой области. В 1946 году в США был принят «Закон об атомной энергии», который накладывал запрет на передачу ядерных технологий и делящихся материалов в другие страны. Однако вскоре с учётом того, что Великобритания являлась ближайшим союзником США, в её отношении были сделаны некоторые послабления. А после известия о ядерном испытании в СССР американцы стали оказывать прямую помощь в деле создания британского ядерного оружия. Заключённое в 1958 году между США и Великобританией «Соглашение о взаимной обороне» привело к тому, что британские специалисты и учёные получили максимально возможный для иностранцев доступ к американским ядерным секретам и лабораторным исследованиям. Что позволило резко продвинуться в части создания британского ядерного потенциала.
Официальный старт британской ядерной программе был дан в 1947 году. К тому моменту британские учёные уже имели представление о конструкции и характеристиках первых американских атомных бомб, и дело было лишь в практической реализации этих знаний. Британцы сразу решили сконцентрировать своё внимание на создании более компактной и перспективной плутониевой бомбы имплозивного типа. Процесс создания британского ядерного оружия существенно облегчался тем, что у Великобритании был неограниченный доступ к богатым урановым рудникам в Бельгийском Конго. Работы шли высокими темпами, и первый британский экспериментальный плутониевый заряд был готов во второй половине 1952 года.
Так как территория Британских островов из-за большой плотности населения и непредсказуемости последствий взрыва не подходила для проведения ядерных испытаний, англичане обратились к своим ближайшим союзникам и формальным доминионам: Канаде и Австралии. По мнению британских специалистов, безлюдные слабозаселённые районы Канады лучше подходили для тестирования ядерного взрывного устройства, но канадские власти категорически отказались проводить ядерный взрыв у себя. Правительство Австралии оказалось более сговорчивым, и британский тестовый ядерный взрыв было решено провести в Австралии на островах Монте-Белло.
На первый британский ядерный тест наложила отпечаток военно-морская специфика. В отличие от США в 1950-е годы британцы больше, чем советских бомбардировщиков, которым предстояло пролететь над всей Европой, напичканной американскими британскими и французскими авиабазами, опасались подводных лодок, которые могли скрытно подойти к побережью Великобритании и нанести удар ядерными торпедами. Поэтому первый британский испытательный ядерный взрыв был подводным, британские адмиралы хотели оценить возможные последствия ядерного взрыва у берега — в частности, его воздействие на суда и береговые сооружения.
В ходе подготовки к взрыву ядерный заряд подвесили под днищем списанного фрегата HMS Plym (K271), стоящего на якоре в 400 м от острова Тимориен, входящего в архипелаг Монте-Белло. На берегу в защитных сооружениях были установлены измерительные приборы.
Ядерное испытание под условным обозначением "Ураган" состоялось 3 октября 1952 года, мощность взрыва составила около 25 кт в тротиловом эквиваленте. На морском дне, в эпицентре образовалась воронка глубиной 6 м и диаметром около 150 м. Хотя первый британский ядерный взрыв состоялся в непосредственной близости от берега, радиационное загрязнение острова Тимориен оказалось относительно небольшим. Уже через полтора года специалисты по радиационной безопасности сочли, что здесь возможно длительное пребывание людей.
В 1956 году ещё два британских ядерных заряда в рамках операции «Мозаика» были взорваны на островах Тимориен и Альфа. Целью этих испытаний была отработка элементов и конструктивных решений, которые впоследствии были использованы при создании термоядерных бомб. 16 мая 1956 года ядерный взрыв мощностью 15 кт испарил башню высотой 31 м, собранную из алюминиевого профиля на острове Тимориен.
Как пишут в американских источниках, это был «научный эксперимент», получивший обозначение G1. Побочным результатом «эксперимента» стало выпадение радиоактивных осадков в северной части Австралии.
Из-за высокого радиоактивного заражения местности на Тимориен, для повторного испытания выбрали соседний остров Альфа. В ходе испытания G2, состоявшегося 19 июня 1956 года, расчётная мощность взрыва была превышена примерно в 2,5 раза и достигла 60 кт (по неподтверждённым данным 98 кт). На этом заряде использовалась «слойка» Дейтерида Лития-6, и оболочка из Урана-238, что позволило резко увеличить энерговыход реакции. Для размещения заряда также построили металлическую башню. Так как испытания проводились под контролем метеорологической службы, взрыв был произведён когда ветер дул в сторону от материка, и радиоактивное облако рассеялось над океаном.
Острова, где проводились ядерные испытания, до 1992 года были закрыты для посещения. Согласно данным, опубликованным в австралийских СМИ, радиационный фон в этом месте уже в 1980 году не представлял особой опасности. Но на островах оставались радиоактивные обломки бетона и металлических конструкций. После проведенной дезактивации и рекультивации местности эксперты пришли к выводу, что этот район можно считать безопасным. В 2006 году экологи признали, что природа полностью оправилась от последствий ядерных испытаний, а уровень радиации в районе архипелага Монте-Белло за исключением небольших пятен стал близок к естественному. За прошедшие годы визуально видимых следов испытаний на островах практически не осталось. На острове Альфа на месте испытания установлена памятная стела. Сейчас острова открыты для посещения, в прибрежных водах ведётся рыбная ловля.
Хотя на островах и в морской акватории архипелага Монте-Белло было проведено три ядерных испытания, уже после первого взрыва выяснилось, что этот район является неудачным для строительства постоянно действующего полигона. Площадь островов была небольшой, и каждый новый ядерный взрыв ввиду радиационного загрязнения местности вынуждал перебираться на другой остров. Это вызывало сложности с доставкой грузов и материалов, а основная часть персонала располагалась на кораблях. В этих условиях было крайне затруднительно развернуть серьёзную лабораторно-измерительную базу, без чего испытания во многом теряли смысл. Кроме того, ввиду розы ветров преобладавшей в этом районе, был велик риск выпадения радиоактивных осадков на населённые пункты северного побережья Австралии.
Начиная с 1952 года, британцы начали поиск места, где можно было бы построить постоянно действующий ядерный полигон. Для этого был выбран район в 450 км к северо-западу от Аделаиды, в южной части континента. Этот район подходил для испытаний по климатическим условиям и ввиду удалённости от крупных населённых пунктов. Неподалёку проходила железная ветка, и имелось несколько взлётно-посадочных полос.
Так как англичане очень торопились нарастить и усовершенствовать в части надёжности и эффективности свой ядерный потенциал, работы шли высокими темпами. Первоначально местом для испытаний был выбран район в пустыне Виктория, известный как Эму Фильд. В 1952 году здесь на месте высохшего озера была построена взлётно-посадочная полоса длиной 2 км и жилой посёлок. Расстояние от опытного поля, где испытывались ядерные взрывные устройства, до жилого посёлка и аэродрома составляло 18 км.
Спутниковый снимок Gооglе Еаrth: место ядерного испытания на опытном поле Эму Фильд
В ходе операции «Тотем» в Эму Фильд было взорвано два ядерных устройства, установленных на стальных башнях высотой 31 м. Основной целью тестов было определить опытным путём минимально необходимое для ядерного заряда количество плутония. «Горячим» испытаниям предшествовала серия из пяти практических экспериментов с радиоактивными материалами, которые не имели критической массы. В ходе опытов по отработке конструкции нейтронных инициаторов некоторое количество Полония-210 и Урана-238 было распылено на местности.
Первое ядерное испытание в Эму Фильд, назначенное на 1 октября 1953 года, из-за погодных условий неоднократно откладывалось и состоялось 15 октября. Энерговыделение достигло 10 кт, что было примерно на 30 % выше запланированного. Облако взрыва поднялось на высоту около 5000 м и из-за отсутствия ветра рассеивалось очень медленно. Это привело к тому, что значительная часть радиоактивной пыли, поднятой взрывом, выпала в окрестностях полигона. Судя по всему, ядерное испытание «Тотем-1», несмотря на относительно небольшую мощность, оказалось очень «грязным». Сильному радиоактивному заражению подверглись территории на удалении до 180 км от точки взрыва. Так называемый «чёрный туман» дошел до Велборн Хилл, где от него пострадали австралийские аборигены.
Для забора радиоактивных проб из облака использовалось 5 поршневых бомбардировщиков Avro Lincoln, базировавшихся на авиабазе Ричмонд. При этом пробы, собранные в специальные фильтры, оказались очень «горячими», а экипажи получили значительные дозы облучения.
Из-за высокого уровня радиационного загрязнения обшивку самолётов подвергли интенсивной дезактивации. Даже после дезактивации самолёты, участвовавшие в испытаниях, пришлось держать на отдельной стоянке. Их признали пригодными для дальнейшего использования через несколько месяцев. Параллельно с Avro Lincoln для измерений уровня радиации на большой высоте использовался реактивный бомбардировщик English Electric Canberra B.20. Попутно с британцами контроль за испытаниями вели США. Для этого задействовались два бомбардировщика Воеing В-29 Superfortress и два военно-транспортных Douglas С-54 Skymaster.
Ещё одним «героем» ядерных испытаний стал танк Mk 3 Centurion Type K. Боевая машина, взятая из линейного подразделения Австралийской армии, была установлена в 460 м от башни с ядерным зарядом. Внутри танка находился полный боекомплект, баки были заправлены топливом, а двигатель работал.
Как ни странно, в результате атомного взрыва танк не получил фатальных повреждений. Более того, как утверждают британские источники, его двигатель заглох только после полной выработки топлива. Ударной волной бронированную машину, стоявшую лобовой частью к фронту, развернуло, сорвало навесное оборудование, вывело из строя оптические приборы и ходовую часть. После того как в окрестностях спал уровень радиации, танк был эвакуирован, подвергся тщательной дезактивации и повторно введён в строй. Этой машине, несмотря на участие в ядерных испытаниях, удалось прослужить ещё 23 года, из них 15 месяцев в составе австралийского контингента в Южном Вьетнаме. В ходе одного из боёв «Центурион» получил попадание кумулятивной гранатой из РПГ. Хотя один член экипажа получил ранение, танк остался боеспособным. Сейчас танк установлен в качестве памятника на территории австралийской военной базы Робертсон Баракс к востоку от города Дарвин.
Второе ядерное испытание на опытном поле Эму Фильд состоялось 27 октября 1953 года. Согласно расчётам, мощность взрыва должна была составить 2-3 кт в тротиловом эквиваленте, но фактическое энерговыделение достигло 10 кт. Облако взрыва поднялось на 8500 м, и из-за сильно ветра на этой высоте быстро рассеялось. Так как специалисты посчитали, что в ходе первого испытания был собран достаточный объём материалов, для сбора атмосферных проб было задействовано только два британских Avro Lincoln и один американский В-29 Superfortress.
В результате испытаний, произведённых в 1953 году, британцы получили необходимый опыт и теоретические знания для создания ядерных бомб, пригодных для практического использования и эксплуатации в войсках.
Первая серийная британская атомная бомба «Голубой Дунай» имела длину 7,8 м, и весила около 4500 кг. Мощность заряда варьировалась от 15 до 40 кт. Оперение стабилизатора при размещении бомбы на бомбардировщике складывалось и раскрывалось после сброса. Их носителями стали бомбардировщики Vickers Valiant.
Хотя результаты тестов в Эму Фильд признали успешными, испытания в этом районе были связаны с очень серьёзными трудностями. Хотя в окрестностях атомного полигона имелась взлётно-посадочная полоса, способная принимать тяжелые самолёты, очень много времени и сил приходилось тратить на доставку крупногабаритных грузов, топлива и материалов. Персонал базы, состоявший из австралийцев и британцев, общей численностью около 700 человек нуждался в большом объёме воды. Вода была необходима не только для питья и гигиенических целей, но и для проведения дезактивационных мероприятий. Так как нормальной дороги не имелось, тяжелые и крупногабаритные грузы приходилось доставлять по песчаным дюнам и каменистой пустыне гусеничным и колёсным транспортом повышенной проходимости. Проблемы с логистикой и радиационное загрязнение местности привели к тому, что полигон был вскоре ликвидирован. Уже в ноябре 1953 года этот район покинули австралийцы, а британцы свернули работы к концу декабря. Основное лабораторное оборудование, пригодное для дальнейшего использования, было вывезено в Великобританию или на полигон Маралинг. Побочным результатом взрывов на опытном поле Эму Фильд стало создание на всей территории Австралии постов радиологического контроля.
Памятная стела, установленная в Эму Фильд на месте ядерного взрыва, произведённого 15 ноября 1953 года
В 21 веке окрестности Эму Фильд стали доступны для посещения организованными туристическими группами. Однако длительное пребывание людей на этой территории не рекомендуется. Также туристам из соображений радиационной безопасности запрещено подбирать на территории бывшего ядерного полигона камни, и какие-либо предметы.
Продолжение следует…
По материалам:
http://www.orangesmile.com/extreme/ru/nuclear-sites/maralinga-test-site.htm
https://www.crisstylephoto.com/monte-bello-emu-field-and-maralinga-test-sites.html
http://www.australiaforeveryone.com.au/maralinga.html
http://www.tafir.com.au/AtomicTests/BritishNuclearTesting.shtml
http://nuclearweaponarchive.org/Uk/UKTesting.html
https://www.montebello.com.au/nuclear-testing/
https://www.thisdayinaviation.com/tag/maralinga-test-range/
https://www.reddit.com/r/australia/comments/1kf5e6/nuclear_testing_at_maralinga_south_australia/
Но так было не всегда. После окончания Второй мировой войны Австралия играла более видную роль в мировой политике. Будучи одним из наиболее близких союзников США, эта страна предоставляла свои воинские контингенты для участия в боевых действиях на Корейском полуострове и в Индокитае. Также совместно с США и Великобританией в Австралии реализовывались амбициозные программы создания различных видов вооружения, а на австралийской территории были созданы крупные полигоны. Именно в Австралии были произведены первые британские ядерные испытания.
На определённом этапе создания атомной бомбы американцы в рамках союзнических отношений делились с англичанами информацией. Но после смерти Рузвельта утратила силу его устная договорённость с Черчиллем о сотрудничестве между двумя странами в этой области. В 1946 году в США был принят «Закон об атомной энергии», который накладывал запрет на передачу ядерных технологий и делящихся материалов в другие страны. Однако вскоре с учётом того, что Великобритания являлась ближайшим союзником США, в её отношении были сделаны некоторые послабления. А после известия о ядерном испытании в СССР американцы стали оказывать прямую помощь в деле создания британского ядерного оружия. Заключённое в 1958 году между США и Великобританией «Соглашение о взаимной обороне» привело к тому, что британские специалисты и учёные получили максимально возможный для иностранцев доступ к американским ядерным секретам и лабораторным исследованиям. Что позволило резко продвинуться в части создания британского ядерного потенциала.
Официальный старт британской ядерной программе был дан в 1947 году. К тому моменту британские учёные уже имели представление о конструкции и характеристиках первых американских атомных бомб, и дело было лишь в практической реализации этих знаний. Британцы сразу решили сконцентрировать своё внимание на создании более компактной и перспективной плутониевой бомбы имплозивного типа. Процесс создания британского ядерного оружия существенно облегчался тем, что у Великобритании был неограниченный доступ к богатым урановым рудникам в Бельгийском Конго. Работы шли высокими темпами, и первый британский экспериментальный плутониевый заряд был готов во второй половине 1952 года.
Подготовка первого британского ядерного заряда к испытательному взрыву
Так как территория Британских островов из-за большой плотности населения и непредсказуемости последствий взрыва не подходила для проведения ядерных испытаний, англичане обратились к своим ближайшим союзникам и формальным доминионам: Канаде и Австралии. По мнению британских специалистов, безлюдные слабозаселённые районы Канады лучше подходили для тестирования ядерного взрывного устройства, но канадские власти категорически отказались проводить ядерный взрыв у себя. Правительство Австралии оказалось более сговорчивым, и британский тестовый ядерный взрыв было решено провести в Австралии на островах Монте-Белло.
На первый британский ядерный тест наложила отпечаток военно-морская специфика. В отличие от США в 1950-е годы британцы больше, чем советских бомбардировщиков, которым предстояло пролететь над всей Европой, напичканной американскими британскими и французскими авиабазами, опасались подводных лодок, которые могли скрытно подойти к побережью Великобритании и нанести удар ядерными торпедами. Поэтому первый британский испытательный ядерный взрыв был подводным, британские адмиралы хотели оценить возможные последствия ядерного взрыва у берега — в частности, его воздействие на суда и береговые сооружения.
Фрегат HMS Plym (K271) у побережья острова Тимориен
В ходе подготовки к взрыву ядерный заряд подвесили под днищем списанного фрегата HMS Plym (K271), стоящего на якоре в 400 м от острова Тимориен, входящего в архипелаг Монте-Белло. На берегу в защитных сооружениях были установлены измерительные приборы.
Расщеплённый на атомы британский фрегат HMS Plym (K271)
Ядерное испытание под условным обозначением "Ураган" состоялось 3 октября 1952 года, мощность взрыва составила около 25 кт в тротиловом эквиваленте. На морском дне, в эпицентре образовалась воронка глубиной 6 м и диаметром около 150 м. Хотя первый британский ядерный взрыв состоялся в непосредственной близости от берега, радиационное загрязнение острова Тимориен оказалось относительно небольшим. Уже через полтора года специалисты по радиационной безопасности сочли, что здесь возможно длительное пребывание людей.
В 1956 году ещё два британских ядерных заряда в рамках операции «Мозаика» были взорваны на островах Тимориен и Альфа. Целью этих испытаний была отработка элементов и конструктивных решений, которые впоследствии были использованы при создании термоядерных бомб. 16 мая 1956 года ядерный взрыв мощностью 15 кт испарил башню высотой 31 м, собранную из алюминиевого профиля на острове Тимориен.
Башня на острове Тимориен, подготовленная для ядерного испытания G1
Как пишут в американских источниках, это был «научный эксперимент», получивший обозначение G1. Побочным результатом «эксперимента» стало выпадение радиоактивных осадков в северной части Австралии.
Из-за высокого радиоактивного заражения местности на Тимориен, для повторного испытания выбрали соседний остров Альфа. В ходе испытания G2, состоявшегося 19 июня 1956 года, расчётная мощность взрыва была превышена примерно в 2,5 раза и достигла 60 кт (по неподтверждённым данным 98 кт). На этом заряде использовалась «слойка» Дейтерида Лития-6, и оболочка из Урана-238, что позволило резко увеличить энерговыход реакции. Для размещения заряда также построили металлическую башню. Так как испытания проводились под контролем метеорологической службы, взрыв был произведён когда ветер дул в сторону от материка, и радиоактивное облако рассеялось над океаном.
Гриб взрыва, образовавшийся в ходе испытания G2
Острова, где проводились ядерные испытания, до 1992 года были закрыты для посещения. Согласно данным, опубликованным в австралийских СМИ, радиационный фон в этом месте уже в 1980 году не представлял особой опасности. Но на островах оставались радиоактивные обломки бетона и металлических конструкций. После проведенной дезактивации и рекультивации местности эксперты пришли к выводу, что этот район можно считать безопасным. В 2006 году экологи признали, что природа полностью оправилась от последствий ядерных испытаний, а уровень радиации в районе архипелага Монте-Белло за исключением небольших пятен стал близок к естественному. За прошедшие годы визуально видимых следов испытаний на островах практически не осталось. На острове Альфа на месте испытания установлена памятная стела. Сейчас острова открыты для посещения, в прибрежных водах ведётся рыбная ловля.
Хотя на островах и в морской акватории архипелага Монте-Белло было проведено три ядерных испытания, уже после первого взрыва выяснилось, что этот район является неудачным для строительства постоянно действующего полигона. Площадь островов была небольшой, и каждый новый ядерный взрыв ввиду радиационного загрязнения местности вынуждал перебираться на другой остров. Это вызывало сложности с доставкой грузов и материалов, а основная часть персонала располагалась на кораблях. В этих условиях было крайне затруднительно развернуть серьёзную лабораторно-измерительную базу, без чего испытания во многом теряли смысл. Кроме того, ввиду розы ветров преобладавшей в этом районе, был велик риск выпадения радиоактивных осадков на населённые пункты северного побережья Австралии.
Расположение британских ядерных полигонов на территории Австралии
Начиная с 1952 года, британцы начали поиск места, где можно было бы построить постоянно действующий ядерный полигон. Для этого был выбран район в 450 км к северо-западу от Аделаиды, в южной части континента. Этот район подходил для испытаний по климатическим условиям и ввиду удалённости от крупных населённых пунктов. Неподалёку проходила железная ветка, и имелось несколько взлётно-посадочных полос.
Так как англичане очень торопились нарастить и усовершенствовать в части надёжности и эффективности свой ядерный потенциал, работы шли высокими темпами. Первоначально местом для испытаний был выбран район в пустыне Виктория, известный как Эму Фильд. В 1952 году здесь на месте высохшего озера была построена взлётно-посадочная полоса длиной 2 км и жилой посёлок. Расстояние от опытного поля, где испытывались ядерные взрывные устройства, до жилого посёлка и аэродрома составляло 18 км.
Спутниковый снимок Gооglе Еаrth: место ядерного испытания на опытном поле Эму Фильд
В ходе операции «Тотем» в Эму Фильд было взорвано два ядерных устройства, установленных на стальных башнях высотой 31 м. Основной целью тестов было определить опытным путём минимально необходимое для ядерного заряда количество плутония. «Горячим» испытаниям предшествовала серия из пяти практических экспериментов с радиоактивными материалами, которые не имели критической массы. В ходе опытов по отработке конструкции нейтронных инициаторов некоторое количество Полония-210 и Урана-238 было распылено на местности.
Первое ядерное испытание в Эму Фильд, назначенное на 1 октября 1953 года, из-за погодных условий неоднократно откладывалось и состоялось 15 октября. Энерговыделение достигло 10 кт, что было примерно на 30 % выше запланированного. Облако взрыва поднялось на высоту около 5000 м и из-за отсутствия ветра рассеивалось очень медленно. Это привело к тому, что значительная часть радиоактивной пыли, поднятой взрывом, выпала в окрестностях полигона. Судя по всему, ядерное испытание «Тотем-1», несмотря на относительно небольшую мощность, оказалось очень «грязным». Сильному радиоактивному заражению подверглись территории на удалении до 180 км от точки взрыва. Так называемый «чёрный туман» дошел до Велборн Хилл, где от него пострадали австралийские аборигены.
Облако, образовавшееся после ядерного испытания «Тотем-1»
Для забора радиоактивных проб из облака использовалось 5 поршневых бомбардировщиков Avro Lincoln, базировавшихся на авиабазе Ричмонд. При этом пробы, собранные в специальные фильтры, оказались очень «горячими», а экипажи получили значительные дозы облучения.
Бомбардировщик Avro Lincoln
Из-за высокого уровня радиационного загрязнения обшивку самолётов подвергли интенсивной дезактивации. Даже после дезактивации самолёты, участвовавшие в испытаниях, пришлось держать на отдельной стоянке. Их признали пригодными для дальнейшего использования через несколько месяцев. Параллельно с Avro Lincoln для измерений уровня радиации на большой высоте использовался реактивный бомбардировщик English Electric Canberra B.20. Попутно с британцами контроль за испытаниями вели США. Для этого задействовались два бомбардировщика Воеing В-29 Superfortress и два военно-транспортных Douglas С-54 Skymaster.
Ещё одним «героем» ядерных испытаний стал танк Mk 3 Centurion Type K. Боевая машина, взятая из линейного подразделения Австралийской армии, была установлена в 460 м от башни с ядерным зарядом. Внутри танка находился полный боекомплект, баки были заправлены топливом, а двигатель работал.
Австралийский «Центурион», участвовавший в ядерных испытаниях
Как ни странно, в результате атомного взрыва танк не получил фатальных повреждений. Более того, как утверждают британские источники, его двигатель заглох только после полной выработки топлива. Ударной волной бронированную машину, стоявшую лобовой частью к фронту, развернуло, сорвало навесное оборудование, вывело из строя оптические приборы и ходовую часть. После того как в окрестностях спал уровень радиации, танк был эвакуирован, подвергся тщательной дезактивации и повторно введён в строй. Этой машине, несмотря на участие в ядерных испытаниях, удалось прослужить ещё 23 года, из них 15 месяцев в составе австралийского контингента в Южном Вьетнаме. В ходе одного из боёв «Центурион» получил попадание кумулятивной гранатой из РПГ. Хотя один член экипажа получил ранение, танк остался боеспособным. Сейчас танк установлен в качестве памятника на территории австралийской военной базы Робертсон Баракс к востоку от города Дарвин.
Второе ядерное испытание на опытном поле Эму Фильд состоялось 27 октября 1953 года. Согласно расчётам, мощность взрыва должна была составить 2-3 кт в тротиловом эквиваленте, но фактическое энерговыделение достигло 10 кт. Облако взрыва поднялось на 8500 м, и из-за сильно ветра на этой высоте быстро рассеялось. Так как специалисты посчитали, что в ходе первого испытания был собран достаточный объём материалов, для сбора атмосферных проб было задействовано только два британских Avro Lincoln и один американский В-29 Superfortress.
В результате испытаний, произведённых в 1953 году, британцы получили необходимый опыт и теоретические знания для создания ядерных бомб, пригодных для практического использования и эксплуатации в войсках.
Техник с британской ядерной бомбой «Голубой Дунай»
Первая серийная британская атомная бомба «Голубой Дунай» имела длину 7,8 м, и весила около 4500 кг. Мощность заряда варьировалась от 15 до 40 кт. Оперение стабилизатора при размещении бомбы на бомбардировщике складывалось и раскрывалось после сброса. Их носителями стали бомбардировщики Vickers Valiant.
Хотя результаты тестов в Эму Фильд признали успешными, испытания в этом районе были связаны с очень серьёзными трудностями. Хотя в окрестностях атомного полигона имелась взлётно-посадочная полоса, способная принимать тяжелые самолёты, очень много времени и сил приходилось тратить на доставку крупногабаритных грузов, топлива и материалов. Персонал базы, состоявший из австралийцев и британцев, общей численностью около 700 человек нуждался в большом объёме воды. Вода была необходима не только для питья и гигиенических целей, но и для проведения дезактивационных мероприятий. Так как нормальной дороги не имелось, тяжелые и крупногабаритные грузы приходилось доставлять по песчаным дюнам и каменистой пустыне гусеничным и колёсным транспортом повышенной проходимости. Проблемы с логистикой и радиационное загрязнение местности привели к тому, что полигон был вскоре ликвидирован. Уже в ноябре 1953 года этот район покинули австралийцы, а британцы свернули работы к концу декабря. Основное лабораторное оборудование, пригодное для дальнейшего использования, было вывезено в Великобританию или на полигон Маралинг. Побочным результатом взрывов на опытном поле Эму Фильд стало создание на всей территории Австралии постов радиологического контроля.
Памятная стела, установленная в Эму Фильд на месте ядерного взрыва, произведённого 15 ноября 1953 года
В 21 веке окрестности Эму Фильд стали доступны для посещения организованными туристическими группами. Однако длительное пребывание людей на этой территории не рекомендуется. Также туристам из соображений радиационной безопасности запрещено подбирать на территории бывшего ядерного полигона камни, и какие-либо предметы.
Продолжение следует…
По материалам:
http://www.orangesmile.com/extreme/ru/nuclear-sites/maralinga-test-site.htm
https://www.crisstylephoto.com/monte-bello-emu-field-and-maralinga-test-sites.html
http://www.australiaforeveryone.com.au/maralinga.html
http://www.tafir.com.au/AtomicTests/BritishNuclearTesting.shtml
http://nuclearweaponarchive.org/Uk/UKTesting.html
https://www.montebello.com.au/nuclear-testing/
https://www.thisdayinaviation.com/tag/maralinga-test-range/
https://www.reddit.com/r/australia/comments/1kf5e6/nuclear_testing_at_maralinga_south_australia/
- Автор:
- Линник Сергей
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