Замглавы МИД Украины Елена Зеркаль прокомментировала складывающуюся ситуацию на рынке транзита российского газа в Европу. По словам чиновницы украинского правительства, Киев рассчитывает на поддержку со стороны Соединённых Штатов Америки. Зеркаль отметила, что это в Киеве называютЧиновница заявила, что на данный момент Украина старается придерживаться. В чём этот вариант состоит?На его основании Украина продолжает «идти по пути интеграции в единое энергетическое пространство Европы в формате соглашения о евроассоциации».На самом деле, всё и идёт ровно по «плану А»: Европа получает «Северный поток-2», а также «Турецкий поток» - к уже работающему «Северному потоку-1»; Украина встраивается в энергосистему Европы, покупая газ у стран ЕС, который те приобретают у России после его поступления по упомянутым газопроводам. В итоге газ для Украины будет стоит «по-европейски» - даже дороже, чем для Германии, так как Германия и участвует в проекте «СП-2» для получения топлива по доступным ценам.Что же представляет собой «план Б»? Чёткого ответа на этот вопрос г-жа Зеркаль не даёт. Но и без её слов понятно, что Киев надеется на давление со стороны США на Европу с той целью, чтобы та в свою очередь настояла на сохранении транзита через Украину.Напомним, что ранее глава НАК «Нафтогаз» Украины заявил, что для страны есть реальная опасность полностью потерять транзит российского газа после 2019 года.