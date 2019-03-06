В Киеве заявили о "плане Б" по газовому транзиту и о расчёте на помощь из США
Замглавы МИД Украины Елена Зеркаль прокомментировала складывающуюся ситуацию на рынке транзита российского газа в Европу. По словам чиновницы украинского правительства, Киев рассчитывает на поддержку со стороны Соединённых Штатов Америки. Зеркаль отметила, что это в Киеве называют «планом Б».
Чиновница заявила, что на данный момент Украина старается придерживаться «плана А». В чём этот вариант состоит?
На его основании Украина продолжает «идти по пути интеграции в единое энергетическое пространство Европы в формате соглашения о евроассоциации».
На самом деле, всё и идёт ровно по «плану А»: Европа получает «Северный поток-2», а также «Турецкий поток» - к уже работающему «Северному потоку-1»; Украина встраивается в энергосистему Европы, покупая газ у стран ЕС, который те приобретают у России после его поступления по упомянутым газопроводам. В итоге газ для Украины будет стоит «по-европейски» - даже дороже, чем для Германии, так как Германия и участвует в проекте «СП-2» для получения топлива по доступным ценам.
Что же представляет собой «план Б»? Чёткого ответа на этот вопрос г-жа Зеркаль не даёт. Но и без её слов понятно, что Киев надеется на давление со стороны США на Европу с той целью, чтобы та в свою очередь настояла на сохранении транзита через Украину.
Напомним, что ранее глава НАК «Нафтогаз» Украины заявил, что для страны есть реальная опасность полностью потерять транзит российского газа после 2019 года.
Чиновница заявила, что на данный момент Украина старается придерживаться «плана А». В чём этот вариант состоит?
На его основании Украина продолжает «идти по пути интеграции в единое энергетическое пространство Европы в формате соглашения о евроассоциации».
На самом деле, всё и идёт ровно по «плану А»: Европа получает «Северный поток-2», а также «Турецкий поток» - к уже работающему «Северному потоку-1»; Украина встраивается в энергосистему Европы, покупая газ у стран ЕС, который те приобретают у России после его поступления по упомянутым газопроводам. В итоге газ для Украины будет стоит «по-европейски» - даже дороже, чем для Германии, так как Германия и участвует в проекте «СП-2» для получения топлива по доступным ценам.
Что же представляет собой «план Б»? Чёткого ответа на этот вопрос г-жа Зеркаль не даёт. Но и без её слов понятно, что Киев надеется на давление со стороны США на Европу с той целью, чтобы та в свою очередь настояла на сохранении транзита через Украину.
Напомним, что ранее глава НАК «Нафтогаз» Украины заявил, что для страны есть реальная опасность полностью потерять транзит российского газа после 2019 года.
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- Нафтогаз
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