Росгвардия получила два новых катера "БК-16" для работы в Керченском проливе

Подразделения Росгвардии, выполняющие задачи по охране Крымского моста, получили два новых транспортно-десантных катера "БК-16". Катера совершили переход из Севастополя в Керчь, где были приняты на вооружение военнослужащими сил национальной обороны. Об этом сообщает пресс-служба Южного округа войск национальной гвардии РФ.Согласно распространенному пресс-релизу, два новых высокоскоростных транспортно-десантных катера "БК-16" заступили на дежурство в Керченском проливе. Катера совершили переход в Керчь из Севастополя, где проходили ходовые испытания. В настоящее время экипажи новых катеров уже приступили к выполнению боевых задач по охране акватории Керченского пролива.Катера проекта 02510 БК-16 предназначены для операций в морских прибрежных зонах, проливах, устьях рек и на озерах, а также перевозки личного состава, высадки десанта на необорудованное побережье и его огневой поддержки. Обладают высокой скоростью, крупным десантным отсеком с большим числом сидений, а также возможностью подхода непосредственно к берегу с последующей высадкой бойцов.Катер может быть оснащен вооружением различного типа, в транспортно-десантном варианте БК-16 несет четыре пулемета калибра 7,62 мм в сочетании с боевым модулем, двумя пулеметами калибра 12,7 мм, либо с гранатометом калибра 40 мм. Максимальная скорость катера составляет 42 узла, экономическая - 30 узлов, экипаж - два человека, вместимость десанта - 19 человек. Автономность катера 1 сутки, дальность хода 400 морских миль.