Россия вводит правила прохода иностранных военных кораблей по Севморпути
Российское правительство разработало правила прохода военных кораблей иностранных государств по Северному морскому пути, сообщают "Известия" со ссылкой на имеющийся в их распоряжении соответствующий документ.
Согласно новым правилам, иностранное военное судно перед проходом через Северный морской путь должно об этом уведомить российскую сторону не менее, чем за 45 суток до начала прохода. В уведомлении о желании пройти Севморпутем необходимо будет указать: название военного корабля, цель, маршрут и сроки плавания, звание и фамилию капитана, указать водоизмещение, длину, ширину, осадку и характеристики энергетической установки корабля или судна. Кроме этого, для следования по Севморпути любое военное судно иностранных государств обязано взять на борт российского лоцмана.
Однако в определенных случаях Россия оставляет за собой право отказать в проходе иностранного военного корабля (кораблей) по Севморпути.
В правительстве подчеркнули, что новые правила были разработаны именно из-за "активизации в Арктической зоне военно-морской деятельности различных государств". Целью введения новых правил называется сохранение контроля над экологией и торговым судоходством.
Ранее командующий Европейским командованием ВС США генерал Кертис Скапаротти заявил, что США готовы сдерживать Россию в Арктике, так как имеют ресурсную и коммерческую заинтересованность в Севморпути.
Северный морской путь – кратчайший морской путь между Европейской частью России и Дальним Востоком, исторически сложившаяся национальная единая транспортная коммуникация России в Арктике. Проходит по морям Северного Ледовитого океана (Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское) и частично Тихого океана (Берингово).
Согласно новым правилам, иностранное военное судно перед проходом через Северный морской путь должно об этом уведомить российскую сторону не менее, чем за 45 суток до начала прохода. В уведомлении о желании пройти Севморпутем необходимо будет указать: название военного корабля, цель, маршрут и сроки плавания, звание и фамилию капитана, указать водоизмещение, длину, ширину, осадку и характеристики энергетической установки корабля или судна. Кроме этого, для следования по Севморпути любое военное судно иностранных государств обязано взять на борт российского лоцмана.
Однако в определенных случаях Россия оставляет за собой право отказать в проходе иностранного военного корабля (кораблей) по Севморпути.
В правительстве подчеркнули, что новые правила были разработаны именно из-за "активизации в Арктической зоне военно-морской деятельности различных государств". Целью введения новых правил называется сохранение контроля над экологией и торговым судоходством.
Ранее командующий Европейским командованием ВС США генерал Кертис Скапаротти заявил, что США готовы сдерживать Россию в Арктике, так как имеют ресурсную и коммерческую заинтересованность в Севморпути.
Северный морской путь – кратчайший морской путь между Европейской частью России и Дальним Востоком, исторически сложившаяся национальная единая транспортная коммуникация России в Арктике. Проходит по морям Северного Ледовитого океана (Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское) и частично Тихого океана (Берингово).
- Использованы фотографии:
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