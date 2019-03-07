США затягивают финансовую удавку на шее Венесуэлы

Одним из возможных вариантов стратегии США против венесуэльских властей является создание своего рода плацдарма на колумбийско-венесуэльской и венесуэльско-бразильской границах под видом предоставления гуманитарной помощи. Медикаменты и продовольствие могут быть использованы для того, чтобы вывести венесуэльцев на границу и заставить их приветствовать ее пересечение подконтрольными США силами. После этого возможно создание оппозиционных политических и военных структур, которое спровоцирует двоевластие в стране.Основное идеологическое оправдание, используемое для вторжения и смены режима, заключается в том, что правительство Мадуро якобы довело свой народ до нищеты. Каким-то образом демократические выборы, прошедшие менее года назад и вернувшие к власти Мадуро, не отражали «волю народа».Сегодня Венесуэла является классическим примером того, как США применяют финансовые инструменты для дестабилизации государств, стремящихся проводить независимый политический и экономический курс.Политика США в течение последних нескольких лет заключалась в том, чтобы вынудить американские компании, ведущие бизнес в Венесуэле, вывести свои активы из страны. Отток долларов поднял стоимость доллара. Эта валюта остается на черном рынке Венесуэлы, помогая еще больше снизить стоимость национальной валюты.Однако эти меры блекнут перед усилиями США по недопущению получения Венесуэлой долларов на мировых рынках.США пытаются лишить Венесуэлу долларов введением санкций в отношении других стран, которые пытаются закупать венесуэльскую нефть. Продажи нефти являются источником номер один для долларовых приобретений страны, поскольку вся торговля углеводородами осуществляется в американской валюте. США вводят санкции против потенциальных покупателей и таким образом ограничивают доступ к долларам.Помимо замораживания активов государственной нефтяной компании Citgo, Вашингтон санкционировал арест золотых запасов Венесуэлы, что является прямым нарушением международного права. Банк Англии выполняет требование США заморозить венесуэльское золото, хранящееся в Великобритании. И такие страны, как ОАЭ, попросили прекратить торговлю венесуэльским золотом. Таким образом, предотвращение доступа золота в Венесуэлу равнозначно предотвращению доступа доллара. Со своим золотом Венесуэла могла бы легче покупать доллары или напрямую торговать товарами, чем с использованием национальной валюты – боливаров, стоимость которых падает.Падение валют ускоряет то, что называется «бегством капитала» из страны. Меньший денежный капитал означает меньшую доступность для инвестиций и, следовательно, снижение объемов производства и рост безработицы. Таким образом, обвал валюты ускоряет не только инфляцию, но и рецессию.Атака на Венесуэлу с использованием финансовых мер в последнее время усилилась, поскольку администрация США форсировала процесс смены режима в стране политическими средствами, а может, и военными средствами. Когда эти экономические и финансовые рычаги оказываются недостаточными для свержения правительства, которое по-прежнему намерено идти независимым путем, тогда это государство подвергается более прямому нападению (если экономика разрушена в достаточной степени). Финансовое давление – путь к более прямым политическим и военным действиям.