«Император Пётр Великий». Трижды утопленник
Судьбы кораблей напоминают судьбы людей. Кому-то везёт, кому-то выпадают тяжёлые испытания и героические свершения, кому-то судьба приготовила долгие годы тяжкой работы. А порой ирония этой самой судьбы вообще не знает границ, и, если тебе уготовано быть порезанным на металл в корейском Пусане, то лечь под черноморскими волнами тебе точно не светит.
«Император Пётр Великий», несмотря на славное имя, изначально проектировался исключительно как гражданский пароход, но история судна сложилась иначе. В 1910-м году Российское общество пароходства и торговли (РОПиТ) заказало судостроительной верфи John Brown & Company (Клайдбанк, Шотландия) товарно-пассажирский пароход для работы на Черноморском побережье. К этому времени данная компания хорошо себя зарекомендовала в судостроительной промышленности, с её стапелей сходили как океанские лайнеры, так и военные корабли вплоть до броненосных крейсеров.
К 1913 году заказ был исполнен, и новенький пароход в том же году прибыл в свой порт приписки, в Одессу. Водоизмещение судна достигало 9230 тонн. Длина достигала 116,3 м (по другим данным 120 м), ширина 15,8 м (16,7 м), а осадка – 6,5 м (7,9 м). При этом силовая установка в 5000 л.с. позволяла развить весьма приличную для того времени скорость в 16 узлов. К примеру, всемирно известный «Титаник», считавшийся венцом технического развития того времени и вышедший в свой первый и последний рейс в 1912-м году, развивал скорость в 23 узла. Таким образом, для Чёрного моря «Император Пётр Великий» казался настоящим гражданским левиафаном. К тому же шикарным. В каютах класса «люкс» пассажиры располагали гостиной, спальней, уборной и ванной. На борту находилась просторная столовая, музыкальный салон, прекрасный ресторан, дамская гостиная, библиотека, курительный зал и прочие атрибуты роскошного круиза.
Посему пассажиры, способные оплатить подобный круиз, с нетерпением ждали прибытия судна. Первый рейс «Император Пётр великий» совершил по обширному маршруту Одесса — Константинополь — Пирей — Смирна (ныне Измир) — Александрия. То есть круиз выходил далеко за границы Чёрного моря.
Вскоре грянула Первая мировая война. «Императора» осенью 1914 года мобилизовали. После переоборудования в плавучий госпиталь судно вошло в состав Черноморского флота. И вот грянула ещё более страшная Гражданская война и интервенция, поэтому госпиталь гулял по рукам: в январе 1918-го судно было захвачено в Севастополе германскими войсками, в ноябре того же года — белогвардейцами, в декабре — англо-французскими интервентами, а с апреля 1919-го госпиталь снова входил в состав белогвардейского флота. В конце того же года пароход вернули РОПиТ, и оно было зафрахтовано французской судоходной компанией.
16 февраля 1920 года судно прибыло в болгарский порт Варну из французского Марселя. В его трюмах находились продукты и дорогие вина для французских войск, находящихся в России и Болгарии. А в качестве пассажиров из Франции и греческих островов на судне возвратились на родину болгарские военнопленные. На следующее утро пароход вышел из Варны и взял курс на Одессу. В районе севернее мыса Калиакра «Император» наскочил на мину. Взрыв пришелся на район котельного отделения. Получив пробоину, пароход затонул через 28 часов. Это было первое и далеко не последнее «погружение» «Императора».
На первом плане подлодка "Морж" — сзади "Император"
По некоторым данным, первыми, кого заинтересовал затопленный пароход, были англичане. В Константинополе они организовали экспедицию, чтобы выяснить саму возможность подъёма судна. Однако климатические особенности района затопления заставили англичан отказаться от этой идеи. Слишком неспокойные воды и постоянные ветры делали судоподъём слишком рискованным.
В 1936 году, несмотря на активное противодействие Болгарии и Румынии, экспедиция ЭПРОНа произвела подводную разведку судна. «Император» лежал на глубине 18 метров с 20-градусным креном на правый борт. Хотя судно и находилось в плачевном состоянии, было принято решение поднять пароход с помощью 22 стальных цилиндрических и восьми мягких судоподъемных понтонов. Учитывая всю ответственность предстоящей работы, её курировал будущий контр-адмирал, а в то время руководитель Главного управления ЭПРОНа Фотий Иванович Крылов. Всего в экспедиции участвовало около 100 специалистов, два водолазных бота и спасательное буксирное судно ЭС-1 (позже «Меркурий»).
Фотий Иванович Крылов
Болгария и Румыния всеми силами противились подъёму «Императора Петра Великого». Цены на продукты для экспедиции местные власти подняли на астрономические высоты, так что пришлось наладить снабжение из Одессы. Лишь к августу 1937-го года из-за агрессивных действий румыно-болгарских деятелей удалось начать судоподъём. Однако волнение моря в этом районе в то время года увеличилось, поэтому экспедиции и удалось получить официальное разрешение на подъём. Местные власти надеялись, что русские откажутся от своих действий. Однако команда продолжила вычищать внутренние помещения и рыть тоннели для строп. Правда, на период зимних штормов операция была временно прекращена, спасательные суда вернулись в Севастополь на ремонт.
Заново операция возобновилась уже в апреле 1938 года. К сожалению, все работы пришлось делать заново – очищать от ила и грунта помещения, рыть тоннели для заводки строп и т.д. Но первая попытка продуть понтоны, чтобы они оторвали от дна судно, кончилась провалом – лопнули стропы. Вторая попытка подъёма также кончилась неудачей – не выдержали внутренние помещения судна, которые сами должны были послужить понтонами после осушения. Наконец, начался третий штурм «Императора». Утром 5 октября на поверхности показался пароход, густо заросший водорослями.
Несмотря на героическую работу «эпроновцев» в режиме «круглые сутки», требовалось ещё привести судно в порядок для буксировки. А ноябрь месяц в Чёрном море — неспокойное, штормовое время. К тому же на советских специалистов оказывалось тяжёлое психологическое давление. По старой доброй традиции пресса соседних стран всячески язвила по поводу неудач наших специалистов.
Лишь 7 ноября «Император Пётр Великий» на буксире у «Меркурия» двинулся в сторону Одессы. На переходе караван попал в шторм, поэтому пришлось запросить помощь у пароходства. Наконец, во второй половине ноября многострадальный пароход вошёл в порт Одессы. Несмотря на дальнейшие трагические события, подъём судна стал прекрасной практической школой для ЭПРОНа.
«Император Пётр Великий» после осмотра специалистами-судоремонтниками встал на капитальный ремонт. Казалось бы, Чёрное море скоро вновь увидело бы на своих волнах круизный пароход, но уже под советским флагом… Но вновь война. Судоремонтники успели восстановить корпус судна, установили новый главный двигатель и прочие судовые механизмы и системы, но части агрегатов установлено не было.
Развернулась героическая и одновременно трагическая обороны Одессы. Эвакуация «Императора» оказалась невозможной. А так как в драке волос не считают, было принято тяжёлое решение – «затопить пароход, чтобы он не достался врагу». «Императора Петра Великого» отвели к юго-восточному входу в Одесский порт и открыли кингстоны. В очередной раз пароход, который должен был стать круизной жемчужиной Чёрного моря, ушёл на дно.
"Император" — уже "Якутия"
В 1943 году гитлеровцы подняли судно достаточно быстро, ведь им не пришлось иметь дело с тоннами ила, проржавевшими бортами, а само судно не имело никаких повреждений. После подъёма «Император» был переведён в румынский порт Галац, что на Дунае. Немедля были начаты работы по введению его в строй.
Однако летом 1944 года последовало наступление Красной Армии. Немецкие и румынские части бежали из Галаца столь стремительно, что пароход даже не успели затопить, поэтому «Император» вернулся России практически невредимым. После окончания войны судно отправилось на достройку в восточную Германию на судостроительный завод VEB Warnowwerft Warnemünde в Варнемюнде. Данная верфь существует и сейчас. Правда, в 1990-м бывшее «народное предприятие» ушло с молотка. Благодаря многочисленным рыночным коллизиям ныне верфь носит имя Nordic Yards Warnemünde и, по сути, принадлежит сыну бывшего министра энергетики РФ Игоря Юсуфова – Виталию Юсуфову.
1 мая 1952 года началась новая жизнь «Императора Пётр Великий» — немецкие судостроители передали пароход советскому экипажу. Правда, т.к. уже сразу после революции слово «император» в названии перестали употреблять, упоминая лишь «Пётр Великий», на этот раз решили пойти дальше и полностью переименовали судно. Таким образом, советский флаг взвился над пароходом «Якутия».
«Якутию» в 1953-м году передали Дальневосточному морскому пароходству с портом приписки Владивосток. С тех пор он более никогда не видел Чёрного моря, работая по маршрутам всего Дальнего Востока. Иногда бывший «Император» навещал и другие страны, к примеру, Индонезию. Наконец судно вернулось в свою стихию. Но век его подходил к концу. В 1975-м (по другим данным, в 1979-м) пароход вновь прошёл «переквалификацию», став плавгостиницей «Морская-2».
Именно под этим именем так и не состоявшийся черноморский «левиафан» в 1987 году был продан южнокорейской компании на слом. Судно отбуксировали в Пусан. И вновь его судьба сделала гримасу — при заходе в порт Пусан в борт многострадального парохода врезался портовый буксир, и корпус снова коснулся дна. Но корейцы смогли быстро стянуть судно с грунта и худо-бедно доставили на завод, где бывшего «Императора» порезали на металл. Так закончилась злая и удивительная судьба «Императора Петра Великого».
«Император Пётр Великий», несмотря на славное имя, изначально проектировался исключительно как гражданский пароход, но история судна сложилась иначе. В 1910-м году Российское общество пароходства и торговли (РОПиТ) заказало судостроительной верфи John Brown & Company (Клайдбанк, Шотландия) товарно-пассажирский пароход для работы на Черноморском побережье. К этому времени данная компания хорошо себя зарекомендовала в судостроительной промышленности, с её стапелей сходили как океанские лайнеры, так и военные корабли вплоть до броненосных крейсеров.
К 1913 году заказ был исполнен, и новенький пароход в том же году прибыл в свой порт приписки, в Одессу. Водоизмещение судна достигало 9230 тонн. Длина достигала 116,3 м (по другим данным 120 м), ширина 15,8 м (16,7 м), а осадка – 6,5 м (7,9 м). При этом силовая установка в 5000 л.с. позволяла развить весьма приличную для того времени скорость в 16 узлов. К примеру, всемирно известный «Титаник», считавшийся венцом технического развития того времени и вышедший в свой первый и последний рейс в 1912-м году, развивал скорость в 23 узла. Таким образом, для Чёрного моря «Император Пётр Великий» казался настоящим гражданским левиафаном. К тому же шикарным. В каютах класса «люкс» пассажиры располагали гостиной, спальней, уборной и ванной. На борту находилась просторная столовая, музыкальный салон, прекрасный ресторан, дамская гостиная, библиотека, курительный зал и прочие атрибуты роскошного круиза.
Посему пассажиры, способные оплатить подобный круиз, с нетерпением ждали прибытия судна. Первый рейс «Император Пётр великий» совершил по обширному маршруту Одесса — Константинополь — Пирей — Смирна (ныне Измир) — Александрия. То есть круиз выходил далеко за границы Чёрного моря.
Вскоре грянула Первая мировая война. «Императора» осенью 1914 года мобилизовали. После переоборудования в плавучий госпиталь судно вошло в состав Черноморского флота. И вот грянула ещё более страшная Гражданская война и интервенция, поэтому госпиталь гулял по рукам: в январе 1918-го судно было захвачено в Севастополе германскими войсками, в ноябре того же года — белогвардейцами, в декабре — англо-французскими интервентами, а с апреля 1919-го госпиталь снова входил в состав белогвардейского флота. В конце того же года пароход вернули РОПиТ, и оно было зафрахтовано французской судоходной компанией.
16 февраля 1920 года судно прибыло в болгарский порт Варну из французского Марселя. В его трюмах находились продукты и дорогие вина для французских войск, находящихся в России и Болгарии. А в качестве пассажиров из Франции и греческих островов на судне возвратились на родину болгарские военнопленные. На следующее утро пароход вышел из Варны и взял курс на Одессу. В районе севернее мыса Калиакра «Император» наскочил на мину. Взрыв пришелся на район котельного отделения. Получив пробоину, пароход затонул через 28 часов. Это было первое и далеко не последнее «погружение» «Императора».
На первом плане подлодка "Морж" — сзади "Император"
По некоторым данным, первыми, кого заинтересовал затопленный пароход, были англичане. В Константинополе они организовали экспедицию, чтобы выяснить саму возможность подъёма судна. Однако климатические особенности района затопления заставили англичан отказаться от этой идеи. Слишком неспокойные воды и постоянные ветры делали судоподъём слишком рискованным.
В 1936 году, несмотря на активное противодействие Болгарии и Румынии, экспедиция ЭПРОНа произвела подводную разведку судна. «Император» лежал на глубине 18 метров с 20-градусным креном на правый борт. Хотя судно и находилось в плачевном состоянии, было принято решение поднять пароход с помощью 22 стальных цилиндрических и восьми мягких судоподъемных понтонов. Учитывая всю ответственность предстоящей работы, её курировал будущий контр-адмирал, а в то время руководитель Главного управления ЭПРОНа Фотий Иванович Крылов. Всего в экспедиции участвовало около 100 специалистов, два водолазных бота и спасательное буксирное судно ЭС-1 (позже «Меркурий»).
Фотий Иванович Крылов
Болгария и Румыния всеми силами противились подъёму «Императора Петра Великого». Цены на продукты для экспедиции местные власти подняли на астрономические высоты, так что пришлось наладить снабжение из Одессы. Лишь к августу 1937-го года из-за агрессивных действий румыно-болгарских деятелей удалось начать судоподъём. Однако волнение моря в этом районе в то время года увеличилось, поэтому экспедиции и удалось получить официальное разрешение на подъём. Местные власти надеялись, что русские откажутся от своих действий. Однако команда продолжила вычищать внутренние помещения и рыть тоннели для строп. Правда, на период зимних штормов операция была временно прекращена, спасательные суда вернулись в Севастополь на ремонт.
Заново операция возобновилась уже в апреле 1938 года. К сожалению, все работы пришлось делать заново – очищать от ила и грунта помещения, рыть тоннели для заводки строп и т.д. Но первая попытка продуть понтоны, чтобы они оторвали от дна судно, кончилась провалом – лопнули стропы. Вторая попытка подъёма также кончилась неудачей – не выдержали внутренние помещения судна, которые сами должны были послужить понтонами после осушения. Наконец, начался третий штурм «Императора». Утром 5 октября на поверхности показался пароход, густо заросший водорослями.
Несмотря на героическую работу «эпроновцев» в режиме «круглые сутки», требовалось ещё привести судно в порядок для буксировки. А ноябрь месяц в Чёрном море — неспокойное, штормовое время. К тому же на советских специалистов оказывалось тяжёлое психологическое давление. По старой доброй традиции пресса соседних стран всячески язвила по поводу неудач наших специалистов.
Лишь 7 ноября «Император Пётр Великий» на буксире у «Меркурия» двинулся в сторону Одессы. На переходе караван попал в шторм, поэтому пришлось запросить помощь у пароходства. Наконец, во второй половине ноября многострадальный пароход вошёл в порт Одессы. Несмотря на дальнейшие трагические события, подъём судна стал прекрасной практической школой для ЭПРОНа.
«Император Пётр Великий» после осмотра специалистами-судоремонтниками встал на капитальный ремонт. Казалось бы, Чёрное море скоро вновь увидело бы на своих волнах круизный пароход, но уже под советским флагом… Но вновь война. Судоремонтники успели восстановить корпус судна, установили новый главный двигатель и прочие судовые механизмы и системы, но части агрегатов установлено не было.
Развернулась героическая и одновременно трагическая обороны Одессы. Эвакуация «Императора» оказалась невозможной. А так как в драке волос не считают, было принято тяжёлое решение – «затопить пароход, чтобы он не достался врагу». «Императора Петра Великого» отвели к юго-восточному входу в Одесский порт и открыли кингстоны. В очередной раз пароход, который должен был стать круизной жемчужиной Чёрного моря, ушёл на дно.
"Император" — уже "Якутия"
В 1943 году гитлеровцы подняли судно достаточно быстро, ведь им не пришлось иметь дело с тоннами ила, проржавевшими бортами, а само судно не имело никаких повреждений. После подъёма «Император» был переведён в румынский порт Галац, что на Дунае. Немедля были начаты работы по введению его в строй.
Однако летом 1944 года последовало наступление Красной Армии. Немецкие и румынские части бежали из Галаца столь стремительно, что пароход даже не успели затопить, поэтому «Император» вернулся России практически невредимым. После окончания войны судно отправилось на достройку в восточную Германию на судостроительный завод VEB Warnowwerft Warnemünde в Варнемюнде. Данная верфь существует и сейчас. Правда, в 1990-м бывшее «народное предприятие» ушло с молотка. Благодаря многочисленным рыночным коллизиям ныне верфь носит имя Nordic Yards Warnemünde и, по сути, принадлежит сыну бывшего министра энергетики РФ Игоря Юсуфова – Виталию Юсуфову.
1 мая 1952 года началась новая жизнь «Императора Пётр Великий» — немецкие судостроители передали пароход советскому экипажу. Правда, т.к. уже сразу после революции слово «император» в названии перестали употреблять, упоминая лишь «Пётр Великий», на этот раз решили пойти дальше и полностью переименовали судно. Таким образом, советский флаг взвился над пароходом «Якутия».
«Якутию» в 1953-м году передали Дальневосточному морскому пароходству с портом приписки Владивосток. С тех пор он более никогда не видел Чёрного моря, работая по маршрутам всего Дальнего Востока. Иногда бывший «Император» навещал и другие страны, к примеру, Индонезию. Наконец судно вернулось в свою стихию. Но век его подходил к концу. В 1975-м (по другим данным, в 1979-м) пароход вновь прошёл «переквалификацию», став плавгостиницей «Морская-2».
Именно под этим именем так и не состоявшийся черноморский «левиафан» в 1987 году был продан южнокорейской компании на слом. Судно отбуксировали в Пусан. И вновь его судьба сделала гримасу — при заходе в порт Пусан в борт многострадального парохода врезался портовый буксир, и корпус снова коснулся дна. Но корейцы смогли быстро стянуть судно с грунта и худо-бедно доставили на завод, где бывшего «Императора» порезали на металл. Так закончилась злая и удивительная судьба «Императора Петра Великого».
- Автор:
- Восточный ветер
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