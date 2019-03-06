Новости

ВМС Японии получили на вооружение новый эсминец проекта 25DD "Ширануи"

33
Военно-морские силы Японии получили на вооружение новейший эсминец типа Asahi собственной постройки. Торжественная церемония ввода корабля, получившего название "Ширануи" (JS Shiranui), прошла 4 марта этого года на верфи компании Mitsubishi Heavy Industries в Нагасаки, передает "Warspot" со ссылкой на портал navaltoday.com.

ВМС Японии получили на вооружение новый эсминец проекта 25DD "Ширануи"



Новый японский эсминец является является вторым и заключительным кораблем в серии эсминцев типа Asahi. Разработка этой серии велась в рамках проекта 25DD, созданного на базе 19DD (тип Akizuki), в свою очередь разработанного на базе американских эсминцев Arleigh Burke. Поэтому все японские корабли, построенные по проектам 19DD и 25DD имеют внешний вид "американцев". Всего в рамках проекта 25DD построено два корабля, а 19DD - четыре.

Новый эсминец "Ширануи" (JS Shiranui) является ракетным, но его основным предназначением называется проведение противолодочных операций.

Длина корпуса корабля 151 м, ширина 18,3 м. Стандартное водоизмещение 5100 т. Полное — 6800 т. Экипаж – 230 человек.

Эсминцы типа "Асахи" оснащенны многоцелевым радаром с электронно-управляемой фазированной решеткой, изготовленной с использованием нитридов галлия. В арсенале нового эсминца два гидролокатора: OQQ-24 встраивают в корпус корабля, а OQR-4 – буксируемый.

Арсенал корабля включает 127-мм орудие, противокорабельный ракетный комплекс Type 90, а также установку вертикального пуска Mk.41, предназначенную для применения зенитных ракет RIM-162 ESSM и противолодочных ракет RUM-139 VL-ASROC и Type 07. Вооружение дополняют два зенитных 20-мм арткомплекса Phalanx CIWS и два трехтрубных 324-мм торпедных аппарата.

На борту может базироваться один противолодочный вертолет SH-60K.
Использованы фотографии:
https://navaltoday.com/
Ctrl Enter

Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Мы в Яндекс Дзен
ВМС США заказали еще два эсминца Arleigh Burke
Японские ВМС тестируют новый эсминец
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Читать Военное обозрениев Google Новостях
33 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти