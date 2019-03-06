Минобороны Кувейта не намерено отказываться от танков T-90MС/MСK

Опытный образец танка Т-90МС Кувейт, 2014 год

Министерство обороны Кувейта опровергло сообщения о том, что закупка страной российских танков Т-90МС полностью отменена. Как заявил начальник управления вооружения и техники армии Кувейта Анвар Аль Мазиди, сделка временно отложена. Об этом сообщает блог bmpd со ссылкой на китайское информационное агенство "Синьхуа".Высокопоставленный кувейстский офицер заявил об этом во время приема, организованного российским посольством в Кувейте по случаю Дня защитника Отечества. По его словам, контракт на закупку танков T-90MС/MСK был отложен, а не расторгнут. Анвар Аль Мазиди также приветствовал сотрудничество между кувейтскими и российскими вооруженными силами в различных областях.Как ранее сообщалось, корпорация "Уралвагонзавод" планировала в 2017 году "завершение предконтрактной работы с заказчиком "414" (Кувейт) на поставку 146 танков Т-90МС/МСК".Таким образом, Кувейт должен был стать первым заказчиком танков T-90MС/MСK. Опытный образец танка проходил испытания в Кувейте в 2014 году.По неофициальной информации, окончательному заключению контракта помешало вмешательство Соединенных Штатов, которые пригрозили ведением санкций против Кувейта из-за военно-технического сотрудничества с Россией согласно принятому в 2017 году американскому закону CAATSA "О противодействии противникам Америки посредством санкций" .