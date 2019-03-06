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Федеральному министру впервые за 20 лет не дали закончить доклад в Госдуме

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Впервые за все последние годы в нижней палате парламента министр федерального правительства не смог выдержать регламент по выступлению с докладом. Речь главы МЭР Максима Орешкина была прервана во время зачитывания им доклада, касающегося вопросов социально-экономических приоритетов в развитии страны и вопросов реализации нацпроекта РФ о поддержке индивидуального предпринимательства.




Председатель Госдумы Вячеслав Володин прервал выступление министра Орешкина, указав ему на то, что зал фактически отказывается его слушать.

Свои замечания к Орешкину озвучил и Владимир Жириновский. Лидер ЛДПР отметил, что депутаты не услышали конкретики в заявлениях главы Минэкономразвития, и «уже через пять минут после выступления начали заниматься своими делами».

В это время спикер нижней палаты посоветовал министру «лучше готовиться» и «вообще научиться публичным выступлениям».

Из заявления Жириновского:

Что депутаты должны слушать? «Вот мы считаем» и «вот мы достигли»...


Жириновский призвал министра убрать слова-паразиты и «дать конкретику».

В итоге Дума перенесла выступление Максима Орешкина с докладом на конец марта.

Это первый случай для представителей правительства Дмитрия Медведева, когда депутаты высказали прямые претензии к министру по поводу его доклада, не дав закончить «речь». Эксперты уже оценили ситуацию, отметив, что такого прерывания доклада министра не было в Думе 20 лет.
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