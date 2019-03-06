СМИ: Система коррекции крылатой ракеты "Буревестник" требует доводки

На официальных видео "Буревестник" большую часть полета проводит над океанами, что ограничивает коррекцию по экстремальным точкам, применяемую при полете над сушей, и требует доводки систем навигации и управления

Новейшая российская крылатая ракета с неограниченной дальностью "Буревестник" с большой долей вероятности будет использовать систему коррекции по экстремальным точкам местности, однако в настоящее время эта система требует доводки, пишут «Известия».Согласно опубликованному материалу, новая ракета "Буревестник" вряд-ли будет использовать для полета к цели показаниям GPS/ГЛОНАСС. С большой долей вероятности "Буревестник" использует коррекцию по экстремальным точкам местности, заложенную а память ракеты. Единственное, что вызывает некоторое опасение. так это полеты над обширной водной поверхностью, где отсутствуют такие точки.- указывает издание.Ранее сообщалось, что в России уже проведено 13-е испытание КР "Буревестник".На Западе "Буревестник" уже получил кодовое обозначение НАТО SSC-X-9 Skyfall (Падение небес). Между тем в западных СМИ новейшей ракетой уже стали пугать мирное население. Заявляется, что эта крылатая ракета несет экологическую угрозу, так как выделяет радиоактивный след из-за ядерного двигателя. Также сообщается, что испытания ракеты сопровождаются многочисленными авариями, опасными для экологии. В частности заявлено, что одна ракета уже утонула вблизи архипелага Новая Земля.