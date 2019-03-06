Морской тральщик "Железняков" проекта 12600 вышел со среднего ремонта

В Севастополе закончен средний ремонт морского тральщика проекта 12600 "Железняков". Ремонт проводился на мощностях 13-го судоремонтного завода Министерства обороны РФ. Об этом сообщает Mil.Press FlotProm со ссылкой на пресс-службу предприятия.Сообщается, что в ходе ремонта на тральщике обновили корпус из маломагнитной стали. Фактически это новый корпус, заявили на предприятии. О других работах, проведенных на корабле, не сообщается. "Железняков" вернется в состав соединения разнородных сил Черноморского флота после окончания положенных испытаний. Сроки окончания тестов не называются.Морской тральщик "Железняков" проекта 12600, шифр "Рубин" с бортовыи номером 901 приписан к Новороссийской военно-морской базе. Заложен на Средне-Невском судостроительном заводе 28 февраля 1985 года, 17 июля 1986-го его спущен на воду. Вошел в состав Черноморского флота в конце декабря 1988 года.Стандартное водоизмещение - 1070 тонн, полное - 1150 тонн; длина - 67,8 метра; ширина - 10,95 метра; осадка - 3,12 метра; скорость полного хода - 16 узлов; экипаж - 70 человек.Вооружение: 76-мм артустановка АК-176, 30-мм АК-630М, пусковые установки переносного зенитно-ракетного комплекса "Стрела-3", а также подводный комплекс уничтожения мин, самоходный искатель-уничтожитель, искатель-уничтожитель, тралы (контактный, электромагнитный, акустический), шнуровые заряды.