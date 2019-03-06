На Украине создается батальон для освобождения Крыма
На Украине формируется новое незаконное вооруженное формирование, получившее название «Хайтарма», приводит РИА Новости сообщение депутата Госдумы от крымского региона Руслана Бальбека.
По словам депутата, за созданием подразделения стоит руководство экстремистской организации «Меджлис крымско-татарского народа» (запрещена в РФ). Поставленная перед батальоном задача – «освобождение Крымского полуострова».
Бальбек рассказал, что о создании очередного экстремистского добровольческого батальона стало известно «из оперативных и открытых источников».
– напомнил он.
Депутат отметил, что цель создания подразделения и его название вызывают лишь иронию.
Дело в том, что «Хайтарма» – это один из народных танцев крымских татар.
– сказал Бальбек.
В начале 2016 года сообщалось, что в Херсонской области приступили к формированию «крымско-татарского» добровольческого батальона им. Номана Челебиджихана. Одним из спонсоров стала Турция, передавшая 120 комплектов камуфлированной униформы. В ряды подразделения в общей сложности записались 250 человек из запланированного количества в 580 бойцов. Батальон «отличился» летом 2016 года во время блокады Крыма, взяв на себя обязанности по контролю автомобильных дорог и патрулированию участка украино-российской границы.
Напомним, Крым вошел в состав России после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее число жителей высказались за присоединений к РФ. Между тем Киев по-прежнему считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией, и вынашивает планы по его «освобождению».
По словам депутата, за созданием подразделения стоит руководство экстремистской организации «Меджлис крымско-татарского народа» (запрещена в РФ). Поставленная перед батальоном задача – «освобождение Крымского полуострова».
Бальбек рассказал, что о создании очередного экстремистского добровольческого батальона стало известно «из оперативных и открытых источников».
Предыдущие аналогичные попытки сформировать батальон "Аскер" и батальон имени Номана Челебиджихана, закончились провалом
– напомнил он.
Депутат отметил, что цель создания подразделения и его название вызывают лишь иронию.
Дело в том, что «Хайтарма» – это один из народных танцев крымских татар.
В Крыму в почете любое творчество, кроме танца с оружием. Поэтому все эти "герои" из нового батальона "Хайтарма" во главе со своим "художественным руководителем" Джемилевым (глава меджлиса) могут приехать в Крым с концертной программой и лишь в национальной одежде, однако аплодисментов на полуострове они не дождутся
– сказал Бальбек.
В начале 2016 года сообщалось, что в Херсонской области приступили к формированию «крымско-татарского» добровольческого батальона им. Номана Челебиджихана. Одним из спонсоров стала Турция, передавшая 120 комплектов камуфлированной униформы. В ряды подразделения в общей сложности записались 250 человек из запланированного количества в 580 бойцов. Батальон «отличился» летом 2016 года во время блокады Крыма, взяв на себя обязанности по контролю автомобильных дорог и патрулированию участка украино-российской границы.
Напомним, Крым вошел в состав России после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее число жителей высказались за присоединений к РФ. Между тем Киев по-прежнему считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией, и вынашивает планы по его «освобождению».
- Использованы фотографии:
- https://twitter.com/ruslanbalbek
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