Украину опять посетили корабли НАТО

В Одесский порт зашли два корабля НАТО. Фрегат TCG "Barbaros" и ракетный катер быстрой атаки TCG "Martı" прибыли в Одессу в рамках двухстороннего сотрудничества в сфере безопасности между Турцией и Украиной

На Украину опять прибыли корабли НАТО. На этот раз порт Одессы посетили фрегат TCG "Barbaros" и ракетный катер быстрой атаки TCG "Martı". Об этом пишет сайт Odessa online Некоторые украинские СМИ уже заявили, что турецкие корабли прибыли на Украину в рамках сотрудничества в сфере безопасности между Турцией и Украиной.- говорится в сообщении.Однако как стало известно, визит турецких кораблей проходит в рамках ежегодных учений Военно-морских сил Турции "Mavi Vatan - 2019" (Голубая Отчизна-2019), в ходе которых 67 турецких боевых кораблей в период с 6 по 8 марта посетят 40 иностранных портов в Мраморном, Эгейском и Черном морях в ходе дружеских визитов, а не только Одессу.На данный момент уже известно, что Новороссийск с дружеским визитом в рамках учений посетили новейший корвет "Бургазада" ("Burgazada") и минный тральщик "Акчай" ("Akcay") ВМС Турции. Корабли пробудут в порту до 8 марта. Корабли будут открыты для свободного посещения.