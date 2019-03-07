Куда смотрел Захарченко, когда в ДНР воровали миллиарды рублей?

Министерство доходов и сборов ДНР провело проверку ООО «Логистик Дон» и по результатам проверки взыскало с предприятия штрафов на 69,5 млн. рублей. «Логистик Дон» купил у государственного предприятия «Донецкие железные дороги» 10 212 единиц подвижного состава на общую сумму 5 953 164 935 рублей, какое-то время использовал вагоны, но за все это время не отдал железнодорожникам ни копеечки. А там, видать, поверили и отпустили в кредит 10 тыс. вагонов на 5 миллиардов рублей – чего, все ж свои! Потом как-нибудь занесете или у соседки оставите…По результатам проверки подвижный состав (или то, что от него осталось) у ООО «Логистик Дон» изъяли и передали обратно ГП «Донецкие железные дороги», а также оштрафовали почти на 70 млн. рублей. Также выяснилось, что ООО «Логистик Дон» оказал финансовую помощь ГП «Винтер» в размере более чем 37 млн. рублей. ГП «Винтер» — это производство мороженого и аренда холодильных камер; 51% акций предприятия принадлежит ДНР, 49% — Lion Business LP. Поскольку вспоможение на производство мороженого тоже рассосалось, теперь репрессии настигли ГП «Винтер».В последнее время Министерство доходов и сборов ДНР начало проявлять завидное рвение, и что-то подсказывает, что в дальнейшем показатели по раскрытию финансовых махинаций будут только расти, равно как и количество обезжиренных и репрессированных бизнесменов, политиков и т. д.Успехи фискалов и сенсационные разоблачения, конечно же, начались не потому, что Денис Пушилин приказал, и не потому, что в министерстве кто-то усовестился. Просто в России тот, кто дает серьезные деньги на социалку ДНР, наконец задал себе вопрос: а почему бы республике не обеспечивать хотя бы часть этих расходов за счет угледобычи, промышленности, налогов и т. д? Почему там кто-то будет воровать миллиардами, в то время как население живет за чертой бедности?Вопрос правильный, хоть и сильно запоздалый. Ставить его надо было еще в 2016 году. Причем он должен касаться не только гражданской составляющей, но и военной. Почему уходит в неизвестном направлении вещевое довольствие? Почему солдаты сами заправляют и ремонтируют технику? Почему, почему, почему…И чем больше будет выходить наружу подобных разоблачений (а там ещё садить и садить), тем резоннее будет вопрос: а почему до сих пор не сидят Тимофеев и Козаков и какую роль во всем этом играл покойный глава ДНР Александр Захарченко?Не стоит очернять память погибшего, но понимать, кем он был, чем занимался и какой вклад в развитие республики он сделал, нужно обязательно. Тем более что в последнее время стараниями различных товарищей покойного главу ДНР активно пытаются канонизировать. Особенно понравился Семен Пегов, который уже дошел до того, что отправил Захарченко в весьма раннем возрасте воевать в Чечню и Югославию.И дело тут, разумеется, совсем не в той роли, которую играл Александр Захарченко в планомерном распиле активов республики: понятно, что тем или иным образом был причастен. Дело в том, что сейчас его именем как щитом начинают прикрываться самые гнуснейшие личности. И, как только личность берут за одно место, поднимается вой о том, что это «убили командира, а теперь планомерно зачищают его окружение», и тому подобное.Конечно, зачищают. И будут зачищать. И правильно делают, потому что если это окружение не зачистить, через пару лет в ДНР вообще ничего не останется. И зачищают явно не под эгидой Пушилина (сам не пойми как уцелел) или кого-то другого из местных, а под эгидой фискальных и контролирующих органов, а также силовых структур.И чем больше народу будет заслуженно отправляться в казематы, тем больше писку будет про то, что «первых зачищают» (тоже присутствует, но это отдельная тема для разговора). У нас же, как в 2015-2016 году народ начал возвращаться, так все сразу стали первыми. Накупили орденов, сфотографировались в разных позах с автоматом, постреляли по террикону…Вот честно, пока министерство публиковало только отчеты про «увеличение показателей», было на душе грустно. Посыпались отчеты о расследованиях крупнейших хищений – подумалось, что есть у ЛДНР будущее.Более того, скажу непопулярную вещь: а если человек «первый», но потом стал вором или убийцей, – его что, медалью надо наградить? В общем, есть над чем задуматься.