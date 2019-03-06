В Пентагоне назвали С-400 в Турции угрозой для всей программы F-35

Мой лучший совет состоит в том, что мы не допустить совместной эксплуатации F-35 с турецким союзником, который работает с российскими системами, обладающих одними из самых передовых технологических возможностей

Россия не построила истребитель пятого поколения, который может конкурировать с F-35, но если она усовершенствует свои ракеты класса "земля-воздух" с учетом возможностей истребителя-невидимки, это может и не понадобиться