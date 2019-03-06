В Пентагоне назвали С-400 в Турции угрозой для всей программы F-35
Американский истребитель F-35, созданный в рамках совместной программы Strike Fighter, является самой дорогой системой вооружения всех времен и истребителем, предназначенным для революции в воздушном бою, но Турция, союзник США по НАТО, похоже, готова позволить России уничтожить программу изнутри, пишет Business Insider.
В распоряжении Вооруженных сил Турции уже имеются два истребителя F-35, при этом они планируют принять на вооружение российские зенитные комплексы С-400, контракт на поставку которых заключен в 2017 году. Это может привести к краху многих военных планов, говорится в материале.
– заявил глава европейского командования ВС США Кертис Скапарротти.
Другой генерал, командующий ВВС США в Европе и Африке Тод Уолтерс, отметил, что возможности С-400 «Триумф» позволяют их владельцам лучше понимать и оценивать заложенный в истребитель F-35 потенциал.
Руководство Пентагона и НАТО интересует вопрос, насколько близко к С-400 и как долго будут летать в Турции F-35. Генералы уверены, что после передачи зенитной системы российские специалисты будут обучать турецких военнослужащих работать с ней и таким образом получат хорошую возможность изучить возможности американского истребителя.
– считает генерал-лейтенант ВВС США в отставке Дэвид Дептула.
Ранее глава турецкого военного ведомства Хулуси Акар сообщил, что Анкара заказала 4 дивизионных комплекта С-400, которые начнут устанавливаться на территории Турции уже в октябре текущего года. Он добавил, что стоимость сделки составила $2,5 млрд.
В распоряжении Вооруженных сил Турции уже имеются два истребителя F-35, при этом они планируют принять на вооружение российские зенитные комплексы С-400, контракт на поставку которых заключен в 2017 году. Это может привести к краху многих военных планов, говорится в материале.
Мой лучший совет состоит в том, что мы не допустить совместной эксплуатации F-35 с турецким союзником, который работает с российскими системами, обладающих одними из самых передовых технологических возможностей
– заявил глава европейского командования ВС США Кертис Скапарротти.
Другой генерал, командующий ВВС США в Европе и Африке Тод Уолтерс, отметил, что возможности С-400 «Триумф» позволяют их владельцам лучше понимать и оценивать заложенный в истребитель F-35 потенциал.
Руководство Пентагона и НАТО интересует вопрос, насколько близко к С-400 и как долго будут летать в Турции F-35. Генералы уверены, что после передачи зенитной системы российские специалисты будут обучать турецких военнослужащих работать с ней и таким образом получат хорошую возможность изучить возможности американского истребителя.
Россия не построила истребитель пятого поколения, который может конкурировать с F-35, но если она усовершенствует свои ракеты класса "земля-воздух" с учетом возможностей истребителя-невидимки, это может и не понадобиться
– считает генерал-лейтенант ВВС США в отставке Дэвид Дептула.
Ранее глава турецкого военного ведомства Хулуси Акар сообщил, что Анкара заказала 4 дивизионных комплекта С-400, которые начнут устанавливаться на территории Турции уже в октябре текущего года. Он добавил, что стоимость сделки составила $2,5 млрд.
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