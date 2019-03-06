Филиппины требуют пересмотреть договор о взаимной обороне с США

В таком случае и на основе Договора о взаимной обороне в конфликт автоматически буду вовлечены Филиппины. Мы окажемся втянуты в войну, которую мы не ищем и не хотим

Филиппины требуют пересмотра договора о взаимной обороне с США. Министр обороны опасается, что страна может быть втянута в конфликт с Китаем, при этом ничего не получая взамен от Соединенных Штатов.По мнению Манилы, Америка почти наверняка окажется втянута в конфликт в Южно-Китайском море. При этом Филиппины тоже могут быть вовлечены в боевые действия согласно договору о взаимной обороне, заключенном в 1951.Министр обороны Делфин Лоренцана заявил, что договор необходимо пересмотреть, чтобы устранить неясности, которые могут привести к хаосу и путанице во время кризиса. Он сослался на агрессивный захват Китаем в середине 1990-х годов рифа, который Манила считает своей территорией, сказав: «США не остановили захват».Филиппинское предложение о пересмотре договора стало одной из ключевых тем, обсуждавшихся во время кратковременного визита государственного секретаря США Майка Помпео в Манилу, в ходе которого представитель Соединенных Штатов встретился с президентом Родриго Дутерте и другими официальными лицами.Договор, стоящий за одним из самых давних альянсов в Азии, призывает США и Филиппины выступать в качестве гарантов безопасности друг друга от внешнего нападения. В прошлом, Филиппины попытались выяснить, будет ли этот договор применяется, если его силы подвергнутся нападению в таком спорном регионе, как Южно-Китайское море, где втянута в ряд напряженных территориальных конфликтов с Китаем и четырьмя другими правительствами.Во время своего визита Помпео заверил Филиппины, что Америка встанет на ее защиту, если ее вооруженные силы, самолеты или корабли подвергнутся вооруженному нападению в этом регионе. Это стало первым публичным заявлением такого рода.Высокопоставленный американский дипломат заверил, что США привержены обеспечению статуса Южно-Китайское море как открытого для всех видов судоходства и что «Китай не представляет угрозы» для закрытия спорных морских путей.Лоренцана уверен, что американские силы, которые усилили так называемое «патрулирование свободы судоходства» на стратегическом водном пути, с большей вероятностью окажутся вовлеченными в вооруженный конфликт, чем Филиппины, которые не будут вовлекать какую-либо страну в войну за оспариваемые территории.- сказал Лоренцана.Спорные территория являются ключевым раздражителем между Вашингтоном и Пекином, который превратил несколько спорных бесплодных рифов в цитадели со взлетно-посадочными полосами и другими военными объектами. США заявили, что мирное урегулирование споров, а также свобода судоходства и пролета в оспариваемых областях отвечают национальным интересам США.Филиппинские официальные лица заявили, что, начиная с 2017-го года, Китай разместил разведывательные суда у трех вновь появившихся песчаных отмелей под названием Сэнди-Кей возле рифа Титу, стремясь помешать их захвату Филиппинами. Китайцы блокируют филиппинским рыбакам доступ в этот район.В дополнение к Китаю и Филиппинам, Вьетнам, Малайзия, Тайвань и Бруней имеют каждый свои перекрывающиеся претензии в этих стратегических водах. Недавно корабли ВМС США прошли вблизи от островов для «утверждения свободы судоходства», вызвав гневные протесты со стороны КНР.