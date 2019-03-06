В Японии восхитились российской зенитно-ракетной системой С-400 "Триумф"
В Японии решили поближе ознакомиться с российской зенитно-ракетной системой С-400 "Триумф". Статью, описывающую преимущества ЗРС С-400 опубликовало японское издание JBpress. Перевод статьи предоставлен ИноСМИ.
Японское издание JBpress восхитилось российской ЗРС С-400. Как пишет автор материала Дзюн Китамура, изучив все доступные ему материалы о российской системе, он пришел к выводу, что характеристики ЗРС действительно впечатляют. Дальность работы комплекса и возможность использовать разные типы ракет делают "Триумф" мощнейшей системой ПВО в мире, пишет он.
Российская система включает в себя множество элементов, и все они размещаются на вездеходных шасси, что делает С-400 достаточно мобильным комплексом. Высокоэффективные радары ЗРС могут одновременно сопровождать 80 целей, наводя на них ракеты. Пусковые установки могут использовать несколько типов ракет класса "земля-воздух", каждый предназначен для своего типа целей. А с принятием на вооружение комплекса новой ракеты дальность поражения "Триумфа" возрастает до 500 километров, сообщает автор материала.
Китамура убежден, что размещение Россией ЗРС С-400 на границе с Европой, в Азии и на Дальнем Востоке, позволяет "России создать непроницаемый для авиации и ракет противника занавес". По его словам, прикрыв Владивосток "Триумфами", РФ значительно обезопасилась от американского удара со стороны Японского моря.
- делает вывод автор статьи.
Японское издание JBpress восхитилось российской ЗРС С-400. Как пишет автор материала Дзюн Китамура, изучив все доступные ему материалы о российской системе, он пришел к выводу, что характеристики ЗРС действительно впечатляют. Дальность работы комплекса и возможность использовать разные типы ракет делают "Триумф" мощнейшей системой ПВО в мире, пишет он.
Российская система включает в себя множество элементов, и все они размещаются на вездеходных шасси, что делает С-400 достаточно мобильным комплексом. Высокоэффективные радары ЗРС могут одновременно сопровождать 80 целей, наводя на них ракеты. Пусковые установки могут использовать несколько типов ракет класса "земля-воздух", каждый предназначен для своего типа целей. А с принятием на вооружение комплекса новой ракеты дальность поражения "Триумфа" возрастает до 500 километров, сообщает автор материала.
Китамура убежден, что размещение Россией ЗРС С-400 на границе с Европой, в Азии и на Дальнем Востоке, позволяет "России создать непроницаемый для авиации и ракет противника занавес". По его словам, прикрыв Владивосток "Триумфами", РФ значительно обезопасилась от американского удара со стороны Японского моря.
Только дурачки-пацифисты могут быть уверены в том, что покупка дорогостоящего американского оружия обеспечит абсолютную безопасность Японии. Российские системы развернуты не только в России, их разворачивает и Китай. Когда Япония поймет, что оказалась в кризисе, американское оружие ей не поможет
- делает вывод автор статьи.
- Использованы фотографии:
- Минобороны РФ
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