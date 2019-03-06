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В 2018 году российские контрразведчики раскрыли около 600 шпионов

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В прошлом году российские контрразведчики раскрыли 465 агентов и 129 кадровых сотрудников спецслужб, приводит РИА Новости заявление Владимира Путина на коллегии ФСБ России.

В 2018 году российские контрразведчики раскрыли около 600 шпионов



Президент отметил, что иностранные разведки наращивают активность в России, стремясь повлиять на происходящие в стране процессы. Они всеми способами пытаются получить доступ к сведениям экономического, политического, технологического и научного характера.

Поэтому работа контрразведчиков должна быть эффективной и строиться на современных методах. Особенно это касается защиты информации о разработках, испытании и производстве перспективных систем вооружения, а также о новых технологиях военного и двойного назначения


– сказал Путин.

Он подчеркнул, что в этой области контроль должен быть «самым строгим и тщательным».

При этом, по словам президента, контроль этот «должен быть умным», то есть, не должно выстраиваться искусственных барьеров для использования в России того потенциала, который создан в оборонной промышленности в интересах гражданских отраслей и для решения задач развития.

Глава государства призвал не повторять ошибок прошлого, когда из-за формально исполняемых режимов секретности в запертых сейфах годами лежали перспективные разработки.

Заседание коллегии ФСБ посвящено итогам работы ведомства за 2018 год и планам на нынешний.
Использованы фотографии:
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