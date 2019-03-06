В Польше потенциал дронов ВВС США теперь используется на полную мощность

Дроны MQ-9 Reaper американских ВВС выполняют разведывательные миссии на польской военной базе Мирославец с мая 2018 года, однако все их возможности начали использовать с 1 марта 2019 года.По словам бригадного генерала Грега Семмела, БПЛА MQ-9 сейчас управляются и военнослужащими по контракту, и военнослужащими США. Дроны Reaper принимают участие в различных миссиях.Новые дроны испытывают именно в Польше, поскольку «ее географическое положение имеет огромное стратегическое значение для Восточной Европы».Командование ВВС США не раскрывает детали операций, в которых используются дроны MQ-9. Известно, что они «занимаются сбором информации, наблюдением и разведкой в интересах внешней политики Вашингтона», а также «проводят разведывательные работы в интересах защиты военных объектов и личного состава вооруженных сил США и их союзников», как сказано в пресс-релизе на сайте ВВС США в Европе.Американские военнослужащие помогают своим коллегам из Польши научиться управлять MQ-9. По словам полковника ВВС США Эндрю Эйлера, «они приняли нас в свою компанию, мы вместе ходили в рестораны, в магазины и в гости. Мы были просто соседями, а стали друзьями и даже семьей. Я горд нашим сотрудничеством».В прошлом году, когда появилась первая информация о миссии дронов в Польше, американский пилот в отставке, имеющий опыт управления БПЛА MQ-1 Predator и MQ-9 Reaper, заявил в интервью изданию, что дроны, скорее всего, будут тестироваться в Польше для дальнейшего их размещения на территории Украины.Впрочем, сейчас он считает, что дронов будет сложно применять в зонах конфликта вроде Восточной Украины.Вероятнее всего, дроны будут перемещаться в воздушных коридорах над Черным морем и возле стран Балтии, выполняя разведывательные задачи.