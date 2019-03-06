Генштаб ВСУ ожидает вторжения России с трёх направлений

Ожидаем вторжения с трех направлений. Именно в этом состоит замысел Кремлевских стратегов

Высокая мобильность, адаптивность и автономность армии Украины в сочетании с фактором родной земли являются стратегическим преимуществом при отражении "российской агрессии"