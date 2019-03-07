Life Extension Programme. Программа модернизации основных танков Challenger 2



Опытный танк Black Night. Фото BAE Systems / baesystems.com



Бронемашина в сборочном цеху. Фото Janes.com



Вид с другого ракурса. Фото Janes.com



Башня крупным планом. Фото BAE Systems / baesystems.com



Challenger 2 LEP от Rheinmetall. Фото Janes.com



Танк на испытаниях. Фото AlexT / Flickr.com



Опытный танк от "Рейнметалла" ведет огонь. Фото Reddit.com

По материалам сайтов:

https://baesystems.com/

https://rheinmetall-defence.com/

https://janes.com/

https://armyrecognition.com/

https://army-technology.com/

В 2013 году командование сухопутных войск Великобритании запустило работы по теме Challenger 2 Life Extension Programme (CLEP / LEP). Их целью является создание проекта модернизации основных боевых танков «Челленджер-2», позволяющей повысить их основные характеристики и обеспечить продление сроков службы. По результатам программы Challenger 2 LEP танки должны будут продолжать службу, как минимум, до середины тридцатых годов. При этом они должны будут соответствовать актуальным и перспективным требованиям.В конкурсе на разработку проекта модернизации танков участвуют британское отделение компании BAE Systems и сухопутный сектор немецкого концерна Rheinmetall. К настоящему времени они завершили проектирование и уже успели представить опытные танки. В ближайшем будущем британским военным предстоит испытать и сравнить два образца, после чего им придется сделать выбор и заключить договор на серийную модернизацию танков.Осенью прошлого года компания BAE Systems впервые показала опытный образец своей версии модернизированного «Челленджера-2». На правах поставщиков тех или иных комплектующих к проекту привлекались другие организации. Обновленный танк получил название Black Night («Темная ночь»), и прототип имеет соответствующую черную окраску. К настоящему времени опытный танк успел выйти на испытания. Имеются сведения о демонстрации машины представителям британского военного ведомства.Проект Black Night предусматривает ограниченную переработку исходной конструкции. Повышать основные характеристики предлагается лишь за счет замены части оборудования, прежде всего системы управления огнем и средств связи. Корпус и башня остаются прежними, не затрагивается и силовая установка. Комплекс вооружений сохраняет основные элементы, но должен получать новые. Такой подход к модернизации, как ожидается, даст оптимальное соотношение стоимости и получаемых результатов.Модернизируемый танк сохраняет собственную защиту, в том числе штатные лобовые преграды на базе комбинированной брони Chobham / Dorchester. Повышение живучести обеспечивается несколькими новыми системами. Предлагается использование системы предупреждения о лазерном облучении с выдачей данных на СУО. Также предлагается использовать комплекс активной защиты Rafael Trophy с двумя пусковыми установками для защитных боеприпасов. Сохраняются штатные средства постановки дымовых завес.Инженеры BAE Systems не предлагают отказываться от имеющегося вооружения; боевые качества должны повышаться за счет современных приборов из состава СУО. Предусматривается применение комбинированных (дневных-ночных) прицелов командира и наводчика. Командиру предлагается использовать панорамный прицел Safran Paseo, для наводчика предназначены два прибора от компании Leonardo. Заменяются прочие приборы управления огнем, что, как утверждается, должно повысить основные характеристики и обеспечить эффективную работу в режиме «охотник-убийца».Новая СУО получает соответствующие средства управления. Пульты командира и наводчика предлагается строить на основе современных компонентов. Рабочие станции экипажа также комплектуются средствами связи с возможностью приема и передачи данных об обстановке на поле боя. По приборному оснащению рабочих мест экипажа и по ряду других бортовых систем танк Black Night частично унифицирован с перспективным семейством боевых бронированных машин Ajax. Ожидается, что эта особенность упростит переподготовку личного состава для работы на машинах разных классов.По неким причинам, в проекте «Темная ночь» не предусматриваются стандартные для нашего времени решения в области вспомогательного вооружения. Пулемет на крыше башни используется с открытой установкой, а не с дистанционно управляемым боевым модулем.Замена бортового оборудования не должна оказывать существенного влияния на габариты и массу танка. Кроме того, на прежнем уровне должны остаться характеристики подвижности. Таким образом, речь идет о повышении общих показателей танка только за счет роста защищенности, обеспеченного дополнительными системами, и улучшенных средств управления вооружением. Как считают в BAE Systems, такой подход обеспечивает оптимальное сочетание характеристик и стоимости.Следует напомнить, что инженеры BAE Systems в настоящее время разрабатывают еще один проект, направленный на модернизацию танков Challenger 2. Целью проекта HAAIP (Heavy Armour Automotive Improvement Programme) является создание нового комплекса навесного бронирования. Для компенсации дополнительной массы и сохранения подвижности может быть разработан новый силовой агрегат повышенной мощности. Однако проекты LEP и HAAIP разрабатываются отдельно и без прямой связи друг с другом.Несколько недель назад немецкий концерн Rheinmetall впервые опубликовал материалы по своей версии проекта Challenger 2 Life Extension Programme. К этому времени уже был построен опытный образец, который к тому же успел пройти часть необходимых испытаний. Сейчас осуществляется доводка проекта; заказчик уже смог оценить получившийся танк.В проекте Challenger 2 LEP от «Рейнметалла» используются те же подходы, что и в конкурирующей разработке, но реализованы они иначе и дополнены другими решениями. Так, предлагается использовать совершенно новую башню с современным оснащением. В ней помещаются новые приборы управления огнем и иное вооружение. Немецкий проект предусматривает отказ от штатной нарезной пушки L30A1 в пользу более привычного для современных танков гладкоствольного орудия. В рамках отдельного проекта, не имеющего прямого отношения к LEP, прорабатывается вопрос замены силового агрегата на более мощный. Какие-либо меры по усилению защиты пока не принимаются. Дополнительные навесные модули или комплекс активной защиты отсутствуют.Штатная башня «Челленджера-2» в проекте Rheinmetall заменяется новым агрегатом сварной конструкции. Купол строится с применением современных марок броневой стали и других материалов, усиливающих защиту лобовой проекции. Передняя и центральная части башни отдаются под обитаемую часть боевого отделения, тогда как корма вмещает боеукладку. Объемы для выстрелов выполнены изолированными и оснащены вышибными панелями.Немецкие конструкторы предлагают отказаться от штатной пушки британского производства и поменять ее на изделие от Rheinmetall. Предусматривается использование 120-мм гладкоствольного орудия со стволом длиной 55 калибров. Замена орудия позволяет получить прирост боевых характеристик, а также обеспечить унификацию с другими танками НАТО, разрешив старую проблему британской армии.Получив новую пушку, Challenger 2 LEP сможет использовать все виды 120-мм танковых снарядов стандартов НАТО. Также для британских танков разрабатываются два новых боеприпаса. Это бронебойный оперенный подкалиберный снаряд DM53 и осколочно-фугасный с программируемым взрывателем DM11. Эти два изделия уже вышли на испытания и показывают неплохие результаты.Утверждается, что в ходе испытаний опытный образец от «Рейнметалла» обстрелял мишень в виде устаревшего основного танка с применением DM53. Подкалиберный снаряд пробил верхнюю лобовую деталь, прошел через внутренний объем мишени и вылетел через кормовой лист. Это показывает высокий потенциал перспективного бронебойного снаряда. Впрочем, наиболее интересные подробности таких испытаний не публиковались.В проекте Rheinmetall также предлагается использование полностью новой СУО и современных приборов из ее состава. Командиру и наводчику полагаются комбинированные прицелы на актуальной компонентной базе. Имеются баллистический вычислитель, учитывающий все необходимы параметры, автомат сопровождения цели и т.д. СУО соединена со средствами связи, обеспечивающими передачу данных об обстановке на поле боя.Модернизация танка Challenger 2, предлагаемая концерном Rheinmetall, предусматривает серьезное обновление конструкции с введением большого числа новых элементов. При этом она почти не сказывается на габаритах и массе бронемашины. В дальнейшем, по желанию заказчика, танк Challenger 2 LEP может получить усиление бронирования, что увеличит его вес. На этот случай в «Рейнметалле» уже создается перспективный силовой блок повышенной мощности. Однако пока проект модернизации предусматривает применение существующего шасси без серьезных изменений.К настоящему времени участники программы CLEP завершили проектирование и вывели на испытания опытные образцы модернизированных танков. В ближайшее время должны состояться сравнительные испытания, в ходе которых британская армия сможет оценить реальные возможности техники и выбрать более удачный образец. Каким будет выбор командования – неизвестно. Оба проекта модернизации имеют сильные и слабые стороны, и армия может выбрать любой из них.Интересен тот факт, что с недавнего времени работы по Black Night и Challenger 2 LEP ведутся под контролем концерна Rheinmetall. В конце января было объявлено, что Rheinmetall и BAE Systems создают совместное предприятие на базе британского отделения последней, занимающегося сухопутной техникой. 55% новой компании Rheinmetall BAE Systems Land (RBSL) теперь принадлежит немецкому концерну, оставшиеся 45% – BAE Systems. Таким образом, в ведении немецких промышленников оказались оба существующих проекта модернизации британских танков.Почти сразу было объявлено, что структурные преобразования не скажутся на ходе программы CLEP. Rheinmetall и RBSL продолжат самостоятельную работу по двум проектам, и заказчику представят оба обновленных танка. Вне зависимости от выбора армии, модернизация техники будет осуществляться силами RBSL. Совместное предприятие сможет освоить обновление техники по любому из новых проектов.В настоящее время в Королевском бронетанковом корпусе эксплуатируется 227 основных танков Challenger 2. Еще несколько десятков используются в качестве учебных машин или находятся на хранении. Согласно нынешним планам, модернизацию в рамках программы CLEP пройдут все строевые бронемашины. Будет ли обновляться прочая техника – не уточняется. По всей видимости, модернизацию танков с хранения не считают необходимой.Армия должна выбрать победителя конкурса в ближайшее время. Вскоре после этого начнется серийная перестройка техники. На обновление всех требуемых танков уйдет несколько лет, и этот процесс завершится в середине или во второй половине следующего десятилетия. Модернизация, а также ремонт и продление ресурса позволят эксплуатировать «Челленджеры-2» до 2035 года. При этом, как ожидается, они будут сохранять приемлемые боевые и эксплуатационные характеристики.Таким образом, Великобритания определилась со своими планами по развитию бронетанковой техники на ближайшие полтора десятилетия, но еще не выбрала конкретный проект для реализации на практике. Имеющиеся танки должны пройти модернизацию, направленную на продление сроков службы и повышение основных характеристик и качеств. Что будет после 2035 года – пока до конца не ясно. Если и существуют планы на этот период, то командование их еще не оглашало. Пока ясно лишь одно. В ближайшее время все строевые танки Challenger 2 пройдут ремонт и модернизацию, что позволит им продолжать службу.