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Путин подписал закон о запрете военным пользоваться гаджетами на службе

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Сегодня президент России Владимир Путин подписал закон, накладывающий на российских военнослужащих ряд запретов в части публикации сведений в средствах массовой информации и Интернете. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Путин подписал закон о запрете военным пользоваться гаджетами на службе



Согласно нового закона, военнослужащим запрещается публикация в СМИ и Интернете сведений, позволяющих определить принадлежность к ВС РФ, другим войскам, воинским формированиям и органам. Также запрещается публиковать сведения о сослуживцах, в том числе информацию, позволяющую определить их ведомство, часть или раскрыть место несения службы.

Подписанный закон вводит запрет на ношение военнослужащими на службе электронных приборов и технических средств, которые позволяют через Интернет распространять аудио-, фото-, видеоматериалы и данные геолокации. Аналогичные ограничения накладываются на граждан, призванных на военные сборы.

Запрет будет действовать не на протяжении всего периода военной службы, а непосредственно при исполнении ее обязанностей.

Ограничение относится к ситуациям, связанным с исполнением "отдельных обязанностей военной службы, например при ведении боевых действий, при несении боевого дежурства, при нахождении на территории воинской части" и так далее. В законе также оговорены случаи, в которых данные ограничения не распространяются на военнослужащих и граждан, призванных на военные сборы.

Пользование обычными сотовыми телефонами без функции выхода в Интернет, а также без фотокамеры, никак не ограничивается.
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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