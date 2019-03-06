Робот «Фёдор» отправится на МКС
«Роскосмос» начал подготовку робота «Фёдор» к полету на Международную космическую станцию, передает РИА Новости сообщение советника главы корпорации по науке Александра Брошенко.
Полет модификации «Федора» должен состояться летом текущего года на космическом корабле «Союз-М».
– сказал Брошенко, не вдаваясь в детали.
Он добавил, что другую модификацию робота планируется запустить в космос на корабле «Федерация».
Кроме того, стало известно, что на МКС по распоряжению главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина установят камеры видеонаблюдения.
– подтвердил представитель госкорпорации Владимир Устименко.
По его словам, в настоящее время оформляется техзадание, на основании которого будет разработан техпроект. Также необходимо подготовить космонавта, который займется установкой видеокамер. «В пять минут это не делается», – добавил представитель «Роскосмоса».
Камеры будут установлены на российском сегмента станции, место их расположения определят специалисты РКК «Энергия».
Устименко также сообщил, «Роскосмос» по-прежнему готов к обсуждению с американскими коллегами всех вопросов, касающихся проекта окололунной станции Deep Space Gateway.
– пояснил представитель корпорации.
Полет модификации «Федора» должен состояться летом текущего года на космическом корабле «Союз-М».
Этот вопрос прорабатывается сегодня в рамках пускового графика, который нам дают, в случае принятия решения по пилотируемому кораблю "Союз МС". В ближайшее время на Байконуре будет отработан определенный формат этого полета
– сказал Брошенко, не вдаваясь в детали.
Он добавил, что другую модификацию робота планируется запустить в космос на корабле «Федерация».
Кроме того, стало известно, что на МКС по распоряжению главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина установят камеры видеонаблюдения.
Такое распоряжение гендиректора действительно существует
– подтвердил представитель госкорпорации Владимир Устименко.
По его словам, в настоящее время оформляется техзадание, на основании которого будет разработан техпроект. Также необходимо подготовить космонавта, который займется установкой видеокамер. «В пять минут это не делается», – добавил представитель «Роскосмоса».
Камеры будут установлены на российском сегмента станции, место их расположения определят специалисты РКК «Энергия».
Устименко также сообщил, «Роскосмос» по-прежнему готов к обсуждению с американскими коллегами всех вопросов, касающихся проекта окололунной станции Deep Space Gateway.
Стороны пытаются найти взаимоудовлетворяющий формат отношений в данном проекте. Но пока он не найден
– пояснил представитель корпорации.
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- https://twitter.com/fpi_russia
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