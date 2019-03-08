Марина Раскова. История легендарной лётчицы-штурмана

Биография Марины Расковой во многом похожа на биографии тысяч простых советских девушек, чью жизнь опалила Великая Отечественная война. Она — пример стойкости, твердости характера, недюжинной воли и смелости, качеств, которые по определению больше присущи мужчинам. В период серьезных испытаний для Родины Раскова проявила себя как настоящий, храбрый и грамотный командир. Вот уж точно о таких не скажешь: «Слабая половина».Марина Раскова стала известной в 30-е годы прошлого столетия. Вместе с двумя членами экипажа АИР-12 она побила существующий мировой рекорд протяженности полета на самолете. Буквально на следующий год после упомянутых событий, в одна тысяча девятьсот тридцать восьмом году, бравые летчицы зафиксировали еще два рекорда. Теперь — по расстоянию полета на МП-1 (гидросамолет).Тот год был действительно знаковым для Расковой. В начале осени на АНТ-37 она вместе со своим командиром Гризодубовой и 2-м пилотом Осипенко осуществила беспрецедентный беспрерывный полет по маршруту Москва — Керби. Его длина составила почти 6 с половиной тысяч километров. Знаковый перелет принес Расковой всеобщее признание и наивысшее звание — Героя Советского Союза. Также она была награждена орденом Ленина.Марина Малинина (после замужества Раскова) появилась на свет 28 марта 1912 в Москве. Ее родители занимались педагогикой. Девочка закончила 9-летнюю школу. В Марине видели будущую оперную диву. Ее папа, Михаил Малинин, преподавал вокал. Мама работала в школе учительницей. Папа рано заметил у дочери вокальные данные и старался их развивать. Однако в возрасте 7 лет Марине лишилась отца. Мужчину насмерть сбил мотоцикл.После смерти главного кормильца в семье остро стала ощущаться нехватка денег. В семнадцать лет девушка пошла на работу. Потом было раннее замужество. Её избранником стал Сергей Расков. В 1928 г. Марина была химиком-лаборантом на заводе. В 1931 г. — лаборантом в Военно-воздушной академии имени. Именно тогда окончательно поняла: самолеты – это её. Заочно обучалась в Ленинградском авиационном учебном заведении. 1933 год — она уже штурман Черноморских аэрографических экспедиций. Позже трудилась в Военно-воздушной академии на должности лётного инструктора, параллельно училась в Ленинградском институте инженеров Гражданского воздушного флота. Получила специальность "штурман". Прошла подготовку в школе подготовки летчиков в Тушино.30-е годы 20 века воистину ознаменованы расцветом авиационной романтики. Марина явилась первой девушкой-штурманом в СССР. Скоро ей поручили важное задание: провести крупную аэрофотосъемку, требуемую для строящейся авиалинии Одесса – Батуми. Работа была выполнена безукоризненно!В свои 22 Марина являлась инструктором по штурманскому обучению летной академии им. Жуковского. Однако активная девушка не собиралась останавливаться на достигнутом. Благодаря настойчивости выбила разрешение обучаться в школе летчиков Центрального авиаклуба Москвы. После окончания учебы, в 1935 году, за штурвалом самолета участвовала в параде, посвященном празднованию 1 Мая. Каждый прожитый год добавлял смелой девушке опыта и новых достижений. Были рекордные полеты, экстремальные ситуации…Вот одна из них. АНТ-37 «Родина» поднялся в воздух со Щёлково 24 сентября 1938 года. С начала полета все пошло как-то не так. Плотный покров облаков. Нулевая видимость. Пришлось управлять самолетом, опираясь исключительно на показания приборов. Но это не все. Очень скоро наступило обледенение. На пропеллере рос слой льда. Чтобы справиться с ситуацией и не допустить худшего, было принято решение увеличить обороты до максимума. Сильно болтало в воздухе. После того, как Урал остался позади, радиосвязь пропала.Когда облачность миновала, выяснилось, что самолет находится над Охотским морем.Командир экипажа Гризодубова произвела разворот «Родины» к берегу. Кончалось горючее, а вместе с ним и шансы благополучно завершить перелет. Стрелка топливного прибора неумолима двигалась к нулю. Было принято решение идти на посадку в тайге.Только это неизбежно привело бы к гибели штурмана, находящегося в нижней кабине из стекла. Чтобы избежать смерти, Марина прыгнула с парашютом. Приземление было нормальным. Но вскоре она столкнулась с новым вызовом: холодно, кругом звери и рядом никого. Блуждала с минимальными припасами продовольствия, крепко сжимая револьвер и нож в руках, долгих десять дней, до тех пор, пока не вышла на людей.С самого начала Великой Отечественной Раскова участвовала в создании авиационных полков, состоящих из женщин. Считается инициатором выхода соответствующего решения Госкомитета обороны СССР. С 1942 года Раскова стала командиром 587-го бомбардировочного полка (женского), имеющего на вооружении самолеты Пе-2. Вверенные ей эскадрильи бились в небе над Сталинградом.В одна тысяча девятьсот сорок первом году при участии Расковой сформирована авиационная группа, которая состояла из 3 женских полков: Пе-2 бомбардировщики, Як-1 истребители и По-2 ночные бомбардировщики. Последних немцы прозвали «Ночными ведьмами». Вот такими смелыми летчицами довелось командовать Марине Михайловне.Эта смелая и решительная женщина прожила недолгую, но очень яркую жизнь настоящего патриота, отданного своей стране человека. Смерть настигла ее на фронте.В роковой день января 1943 года летчики Расковой вновь направлялись на фронт, пройдя переформирование. В очень трудных метеорологических условиях около села Михайловка в Саратовском районе самолет майора Расковой разбился. Ей было только тридцать.Изначально Марину Раскову похоронили в Саратове, но потом останки кремировали, перевезли в Москву, где они были навек помещены в Кремлевскую стену.В 1943-м полк, в котором она служила, переименовали в 125-й гвардейский имени Марины Расковой.Сегодня имя Марины Расковой с честью носит Тамбовское высшее военное авиационное училище. В этом летном учебном заведении установлен бюст геройской летчицы. Также в Комсомольске-на-Амуре, на фасаде дома, где в 1938 году проживали члены экипажа прославленного самолета «Родина», установили мемориальную доску. Имя Марины Расковой носят улицы, площади и переулки в Москве, а также в других населенных пунктах бывшего СССР. Два корабля носили прославленное имя «Марина Раскова». Это бывший американский «Ironclad», затонувший в 1944 году в Карском море, и построенный в 1964 году в Венгрии речной теплоход. В 1998 году списан.Марина Раскова была обладателем многих наград. Некоторыми из них награждена посмертно. Была кавалером двух орденов Ленина (1938 год), медали «Золотая звезда» (1938 год). Награждена знаком «Почетный работник госбезопасности» (1940 год), Орденом Отечественной войны 1 степени (1944 год, посмертно).Вся жизнь Марины Расковой была отдана беззаветному служению Родине. Именно такие люди по праву считаются национальными героями, достойными уважения, вечной памяти и подражания со стороны будущих поколений.