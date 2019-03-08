Рассказы об оружии. М18 Hellcat
История мирового танкостроения, да и вообще военной техники, изобилует множеством удивительных событий. Событий, которые по логике вещей происходить не должны были, но почему-то история сделала так, что эти события произошли и даже стали в некоторой степени переломными.
Машина, которую первоначально делают как вспомогательную и не вкладывают в неё каких-то революционных решений, вдруг становится любимейшей машиной солдат. И наоборот, действительно выдающиеся конструкции, которые на момент создания были реальным прорывом, исчезали за ненадобностью в конкретное время, а затем превращались в базу для совершенно новых объектов.
Есть в нашем загашнике несколько машин, которые не поставлялись к нам по ленд-лизу, но были любимы в тех странах, где использовались в период Второй мировой. Упустить возможность пощупать, подергать, залезть под днище, мы не могли. Ну и, тем более, не могли не рассказать об этих машинах.
Короче говоря, цикл про САУ — это логическое продолжение нашей серии про иностранные машины времен Второй мировой войны, с которыми по разным причинам не довелось познакомиться нашим танкистам и артиллеристам. И первой машиной станет М18 «Адский кот», который успешно охотился на вражеские танки и другие бронемашины. Итак, 76-mm Gun Motor Carriage M18, Hellcat.
«Хэллкэт», по мнению большинства специалистов, был одним из лучших истребителей танков Второй мировой войны. Низкий силуэт, высокая удельная мощность, высокая подвижность, рациональная форма бронирования, высокая надежность и прекрасно сделанная ходовая позволяла одерживать победы над противником при сравнительно небольших собственных потерях.
Проще говоря, машина была настолько сбалансированной, что, наверное, не было экипажа, который не лелеял свою «кошку» не хуже домашнего любимца, в честь которого и была названа машина. Чуть ли не каждая САУ имела собственное имя и даже свой «герб». Машина на любовь отвечала любовью. В переносном смысле слова.
Это, например, эмблема на "нашем" экземпляре. "Двойные проблемы", которые не должны пугать настоящих бойцов. А тем более, экипаж "Адского кота" не испугать какими-то там горячими девицами и холодным виски.
Но вернемся к самоходке.
История создания машины настолько интересна, что не рассказать её нельзя. Начнем с того, что виноваты в появлении этой САУ американские десантники и морпехи! Да, хоть и звучит это удивительно.
Мы часто спорим о том, что СССР и лично Сталин всячески оттягивал войну с Германией. Мы пытаемся объяснить сталинские ошибки, не готовность к войне, потери первых месяцев. Спорим до хрипоты. Разрываем тельняшки на груди.
Но давайте посмотрим через океан. Американцы настолько не хотели воевать против фашизма в Европе, что даже войну Гитлеру не объявили! Но то, что воевать придется, в Вашингтоне понимали. Вопрос был только в одном: на чьей стороне. Чтобы успеть к дележу трофеев. Ответ дал сам Гитлер. Именно он объявил войну США.
Американские военные требовали переоснастить армию для ведения войны вдали от своей страны. Океан был и есть до сих пор достаточно хорошей защитой континентальных Штатов. Именно поэтому была поставлена задача в первую очередь перевооружить мобильные части. Морскую пехоту и воздушно-десантные соединения.
В условиях, когда десантирование должно производиться не на островах, где использование сухопутной бронетехники ограничено, а на континенте, вставал вопрос о возможности противодействия морпехов и десантников бронетехнике, прежде всего танкам противника. А ещё лучше, если мобильные части получат хороший собственный танк!
В 1941 году был объявлен конкурс на создание танка для десантников. Танка, который совмещал бы в себе возможности переброски не только кораблями, но и самолетами. И при этом был способен вести бой с танками противника. Проекты танка были представлены тремя фирмами — GMC, Marmon-Herrington и Кristi.
Как ни странно это звучит, но конкурс выиграла никому не известная, выпустившая до этого всего две модели танка (CTLS и CTLB), кстати, обе провальные, Marmon-Herrington. Уже к концу сентября проект танка Т9 был готов, и ожидалось начало серийного выпуска.
И тут произошло то, что повернуло весь проект совершенно в непредсказуемую сторону. Инженеры и конструкторы Marmon-Herrington, которые разрабатывали новый танк, предложили на этой же базе создать ещё и САУ. Для поддержки танков. Только вот оснастить САУ предлагалось тем же шасси, примерно той же башней и тем же орудием! Бредовато смотрится, но это факт.
Однако этот бред все-таки имел свое продолжение. Легких САУ у США не было. Армию просто заставили рассматривать этот проект как перспективный. Единственное, что удалось военному ведомству, это убрать требование к САУ, как к авиадесантной. Это означало, что можно было увеличить вес машины и даже поменять подвеску.
Новая машина получила индекс Т42.
САУ посадили на подвеску Кристи, но вооружили все той же 37-мм пушкой. Проект был готов к январю 1942 года. Производством прототипов должны были заняться уже не в Marmon-Herrington, где так и не смогли начать выпуск Т9, а в GMC. И опять вмешались высшие силы.
На этот раз роль высших сил сыграли британцы. Основываясь на опыте войны, англичане выразили сомнение в эффективности 37-мм пушки даже для легкого танка. Что касается САУ с таким орудием, то английские офицеры просто смеялись в лицо американским конструкторам.
Надо отдать должное реакции американских военных. Уже 1 апреля конструкторы получили новые требования к танку. Орудие должно быть калибром уже не 37-мм, а 57-мм. Скорость машины должна быть не менее 80 км/ч. Бронирование башни, лба и борта примерно 22 мм. Экипаж 5 человек.
Проект опять новой машины был готов... к 19 апреля! Назвали танк Т49. Производство прототипов началось почти сразу. Первые машины были готовы уже в июле 1942 года. Как ни странно, при такой спешке, когда буквально все приходилось «впихивать и ужимать», испытания показали, что в целом машина хороша. Единственный недостаток — скорость. Вместо 80 км/ч машина смогла выжать только 61. Нужен был новый двигатель. Хотя в целом, результат был неплох и всех вроде бы устраивал.
Но за проектом следили и противотанкисты! Танкоистребительное управление армии США так же, как и танкистов, не удовлетворила скорость машины. Кроме этого, для САУ потребовали очередного увеличения калибра пушки. Теперь до 75-мм! То есть, поставить ту самую, что устанавливалась на «Шермане», унаследованную от «Ли».
Ну и чисто артиллерийский каприз — убрать крышу башни, чтобы экипаж попросту не задохнулся. Прилично сэкономив на вытяжных вентиляторах. Но пришлось еще разориться на пулемет для ведения ближнего боя, что было актуально именно для САУ истребителей танков. Передок есть передок. Пехота рядом всегда, в том числе и пехота противника.
И опять вмешалось провидение. И опять американские конструкторы не стали слишком заморачиваться возникшей проблемой. Просто на Т49 поставили башню... от Т35 (будущая САУ М10), которая уже на тот момент была готова. А лобовой пулемет М2 перенесли на башню. Это дало возможность увеличить лобовую броню до 25 мм.
Готовый прототип новой САУ под индексом Т67 в октябре 1942 года был отправлен на испытания. И, о чудо... Машину разогнали до требуемых 80 км/ч! Всё! Достигнут результат! А вот и нет...
«Шерман» стали оснащать другой пушкой! Теперь на танке стояло 76,2-мм орудие М1А1. И истребители танков потребовали и для собственных машин такое же. Тем более, что пушка получилась ну чудо, как хороша!
Кроме этого, артиллеристов перестала устраивать подвеска Кристи. К этому времени она устарела настолько, что некоторые конструкторы поговаривали, что такая САУ одним своим появлением на поле боя убьет вражеских танкистов... Но не мощью орудий, а внешним видом.
Появились претензии и к башне. Первая была от артиллеристов. Быстрая машина предполагает достаточно длительный автономный бой. А для этого необходимы боеприпасы. В башне просто не было места для размещения необходимо количества снарядов. И вторая, технологическая. Башня слишком сложна в производстве.
Короче, опять машина отправилась не в цеха сборки, а к столам и кульманам конструкторов. И опять конструкторы проявили чудеса профессионализма. Новая машина под индексом САУ Т70 была готова в апреле 1943 года!
И опять провидение! Заказ на производство 1000 САУ Т70 передали "Бьюику" ещё до принятия машины на вооружение! И это в США. В конце 1943 года САУ уже испытывались в Италии. И (справедливо) машина получила прекрасные отзывы. Только после этого САУ Т70 в марте 1944 года (выпущено около 200 машин) приняли на вооружение под обозначением М18.
А теперь пощупаем машину руками. Она стоит этого. Не зря мы так часто упоминали о вмешательстве провидения в её создание.
Итак, 76-мм самоходная пушка М18 "Хэллкэт" (76 mm Gun Motor Carriage M18, Hellcat) выполнена по следующей схеме. Отделение управления, трансмиссия и ведущие колеса — в передней части корпуса. Боевое отделение — посередине. Силовое отделение сзади.
Башня установлена в середине корпуса. Вращение круговое. Вооружение 76,2-мм пушка М1А1 и 12,7-мм зенитный пулемет. Угол возвышения для орудия +20, а угол склонения -9 градусов. Орудие без дульного тормоза. Начальная скорость бронебойного снаряда 686 м/с. Для подкалиберного снаряда скорость 1035 м/с. Скорострельность 4 выстрела в минуту.
Башня, если серьезно, не тесна только для расчета из четырех гномов. Реальные бравые кабаны там себя чувствуют совершенно не очень. А ведь надо не просто сидеть, а заниматься делом.
Механик-водитель имеет отдельное место.
В общем, на каждом квадратном дюйме есть за что зацепиться или обо что треснуться головой.
Удивительно для американской машины, но назвать "Адского кота" комфортным для экипажа язык не поворачивается. Очень тесно, очень мало места для всего. А свои собственные пожитки экипаж размещал обычно на броне, так что в походе самоходка имела тот еще видок.
Интересное решение найдено для ремонта машины. Спереди и сзади машины можно увидеть специальные люки. Понятно, что эти люки предназначены для облегчения доступа к силовой установке или к трансмиссии. Но только не у Адского Кота!
Дело в том, что и двигатель, и трансмиссия были смонтированы не прямо на корпусе, а на специальных полозьях. Для ремонта достаточно было открыть люк на корме и выкатить двигатель "Райт Континенталь" R-975 на свет божий к заботливым рукам механиков и мотористов. Для ремонта элементов агрегатов силовой передачи открывался лобовой люк и точно так же выдвигались все элементы!
Многие со скепсисом относятся к бронированию данной САУ и открытой башне. Да, броня была легкой. Но расположение бронелистов под углом значительно увеличивает защиту. Снаряды достаточно часто просто рикошетируют от брони, не нанося существенных повреждений.
Открытая башня же, при отсутствии защиты от осколков и пуль сверху, давала командиру машины, наводчику (стрелку), радисту и заряжающему прекрасный обзор поля боя. Так что и тут вопрос сложный. Плюс 4 выстрела в минуту – это много. Это можно совершенно так спокойно задохнуться в пороховых газах.
Так как машину вы сегодня увидите воочию, в конце материала чуть-чуть о тактике применения «Адских котов». Американцы называют эту тактику hit and run. В нашем переводе это наскок-отскок или отход. Машины, при всех достоинствах, не могли длительное время быть на переднем крае. Короче, ПТ-САУ необходимо использовать только по назначению и только в ограниченный период времени.
Итак, «Коты» во время танковой атаки выскакивали вперед и начинали обстрел неповоротливых танков. Скорость и поворачиваемая башня обеспечивали эффективность их работы. Когда же враг приходил в себя от такой наглости и был готов дать отпор, «Коты» уже спокойно сваливали под прикрытие танков, благо, скорость вполне это позволяла.
Сегодня это выглядит фантастично, но такие наскоки были достаточно эффективны. Для примера приведем отчет из немецкой танковой дивизии, которой пришлось столкнуться с тактикой «Котов» hit and run. Дивизия была оснащена, в том числе, «Тиграми» и «Пантерами», которых 76-мм пушка просто не брала.
«Пушка калибра 76-мм М18 не раскрывает в полной мере его возможности. Только за август 1944 года 630-й американский батальон истребителей танков вывел из строя 53 тяжелых танка, 15 реактивных пушек, потеряв при этом 17 единиц техники».
Несмотря на достаточно короткий срок участия в боевых действиях, машины попытались модифицировать. Три модификации так и не стали новыми "Адскими" домашними животными, но упомянуть о них все-таки стоит.
Т88. 105-мм самоходная гаубица. На шасси М18 АТС решили поставить 105-мм гаубицу Т12. В сущности, учитывая опыт конструкторов, машина вполне состоялась бы. Но в августе 1945 года война закончилась и надобность в таких САУ отпала. Проект прекратили.
Т41 (М39). Бронированный тягач (Т41), или БРДМ или БТР (Т41Е1). Машины полностью идентичны «Котам», но без башни. Вооружение (12,7-мм пулемет) устанавливалось в передней части корпуса. Тягач предназначался для транспортировки 76-мм орудия ПТМ М6. Принят на вооружение в начале 1945 года, но был выпущен ограниченной серией.
Т86, Т86Е1. Плавающие 76-мм САУ. Т86 плавала за счет работы гусениц. На втором варианте устанавливались гребные винты. Вооружение по типу М18.
Т87. 105-мм плавающая гаубица (по типу Т88). Плавала как Т86, но имела укороченный корпус и специальные модифицированные траки гусениц. Показала хорошие мореходные качества, но в связи с прекращением военных действий проект заморозили.
Ну и традиционные тактико-технические характеристики САУ М18 «Адский кот»:
Боевая масса: 17 т
Размеры:
— длина : 5300 мм
— ширина: 2800 мм
— высота: 2100 мм
Экипаж: 5 человек
Вооружение:
— 76,2-мм пушка М1А1, б/к 43 снаряда;
— 12,7-мм пулемет, 1000 патронов
Бронирование:
— лоб корпуса: 51 мм
— лоб башни: 51 мм
Тип двигателя карбюраторный "Континенталь", тип R 975
Максимальная мощность: 400 л.с
Максимальная скорость: 72 км/ч
Запас хода: 360 км
И в конце небольшой, но интересный рассказ от сотрудника музея УГМК Никиты Крутакова, большого реального знатока военной техники.
Машина, которую первоначально делают как вспомогательную и не вкладывают в неё каких-то революционных решений, вдруг становится любимейшей машиной солдат. И наоборот, действительно выдающиеся конструкции, которые на момент создания были реальным прорывом, исчезали за ненадобностью в конкретное время, а затем превращались в базу для совершенно новых объектов.
Есть в нашем загашнике несколько машин, которые не поставлялись к нам по ленд-лизу, но были любимы в тех странах, где использовались в период Второй мировой. Упустить возможность пощупать, подергать, залезть под днище, мы не могли. Ну и, тем более, не могли не рассказать об этих машинах.
Короче говоря, цикл про САУ — это логическое продолжение нашей серии про иностранные машины времен Второй мировой войны, с которыми по разным причинам не довелось познакомиться нашим танкистам и артиллеристам. И первой машиной станет М18 «Адский кот», который успешно охотился на вражеские танки и другие бронемашины. Итак, 76-mm Gun Motor Carriage M18, Hellcat.
«Хэллкэт», по мнению большинства специалистов, был одним из лучших истребителей танков Второй мировой войны. Низкий силуэт, высокая удельная мощность, высокая подвижность, рациональная форма бронирования, высокая надежность и прекрасно сделанная ходовая позволяла одерживать победы над противником при сравнительно небольших собственных потерях.
Проще говоря, машина была настолько сбалансированной, что, наверное, не было экипажа, который не лелеял свою «кошку» не хуже домашнего любимца, в честь которого и была названа машина. Чуть ли не каждая САУ имела собственное имя и даже свой «герб». Машина на любовь отвечала любовью. В переносном смысле слова.
Это, например, эмблема на "нашем" экземпляре. "Двойные проблемы", которые не должны пугать настоящих бойцов. А тем более, экипаж "Адского кота" не испугать какими-то там горячими девицами и холодным виски.
Но вернемся к самоходке.
История создания машины настолько интересна, что не рассказать её нельзя. Начнем с того, что виноваты в появлении этой САУ американские десантники и морпехи! Да, хоть и звучит это удивительно.
Мы часто спорим о том, что СССР и лично Сталин всячески оттягивал войну с Германией. Мы пытаемся объяснить сталинские ошибки, не готовность к войне, потери первых месяцев. Спорим до хрипоты. Разрываем тельняшки на груди.
Но давайте посмотрим через океан. Американцы настолько не хотели воевать против фашизма в Европе, что даже войну Гитлеру не объявили! Но то, что воевать придется, в Вашингтоне понимали. Вопрос был только в одном: на чьей стороне. Чтобы успеть к дележу трофеев. Ответ дал сам Гитлер. Именно он объявил войну США.
Американские военные требовали переоснастить армию для ведения войны вдали от своей страны. Океан был и есть до сих пор достаточно хорошей защитой континентальных Штатов. Именно поэтому была поставлена задача в первую очередь перевооружить мобильные части. Морскую пехоту и воздушно-десантные соединения.
В условиях, когда десантирование должно производиться не на островах, где использование сухопутной бронетехники ограничено, а на континенте, вставал вопрос о возможности противодействия морпехов и десантников бронетехнике, прежде всего танкам противника. А ещё лучше, если мобильные части получат хороший собственный танк!
В 1941 году был объявлен конкурс на создание танка для десантников. Танка, который совмещал бы в себе возможности переброски не только кораблями, но и самолетами. И при этом был способен вести бой с танками противника. Проекты танка были представлены тремя фирмами — GMC, Marmon-Herrington и Кristi.
Как ни странно это звучит, но конкурс выиграла никому не известная, выпустившая до этого всего две модели танка (CTLS и CTLB), кстати, обе провальные, Marmon-Herrington. Уже к концу сентября проект танка Т9 был готов, и ожидалось начало серийного выпуска.
И тут произошло то, что повернуло весь проект совершенно в непредсказуемую сторону. Инженеры и конструкторы Marmon-Herrington, которые разрабатывали новый танк, предложили на этой же базе создать ещё и САУ. Для поддержки танков. Только вот оснастить САУ предлагалось тем же шасси, примерно той же башней и тем же орудием! Бредовато смотрится, но это факт.
Однако этот бред все-таки имел свое продолжение. Легких САУ у США не было. Армию просто заставили рассматривать этот проект как перспективный. Единственное, что удалось военному ведомству, это убрать требование к САУ, как к авиадесантной. Это означало, что можно было увеличить вес машины и даже поменять подвеску.
Новая машина получила индекс Т42.
САУ посадили на подвеску Кристи, но вооружили все той же 37-мм пушкой. Проект был готов к январю 1942 года. Производством прототипов должны были заняться уже не в Marmon-Herrington, где так и не смогли начать выпуск Т9, а в GMC. И опять вмешались высшие силы.
На этот раз роль высших сил сыграли британцы. Основываясь на опыте войны, англичане выразили сомнение в эффективности 37-мм пушки даже для легкого танка. Что касается САУ с таким орудием, то английские офицеры просто смеялись в лицо американским конструкторам.
Надо отдать должное реакции американских военных. Уже 1 апреля конструкторы получили новые требования к танку. Орудие должно быть калибром уже не 37-мм, а 57-мм. Скорость машины должна быть не менее 80 км/ч. Бронирование башни, лба и борта примерно 22 мм. Экипаж 5 человек.
Проект опять новой машины был готов... к 19 апреля! Назвали танк Т49. Производство прототипов началось почти сразу. Первые машины были готовы уже в июле 1942 года. Как ни странно, при такой спешке, когда буквально все приходилось «впихивать и ужимать», испытания показали, что в целом машина хороша. Единственный недостаток — скорость. Вместо 80 км/ч машина смогла выжать только 61. Нужен был новый двигатель. Хотя в целом, результат был неплох и всех вроде бы устраивал.
Но за проектом следили и противотанкисты! Танкоистребительное управление армии США так же, как и танкистов, не удовлетворила скорость машины. Кроме этого, для САУ потребовали очередного увеличения калибра пушки. Теперь до 75-мм! То есть, поставить ту самую, что устанавливалась на «Шермане», унаследованную от «Ли».
Ну и чисто артиллерийский каприз — убрать крышу башни, чтобы экипаж попросту не задохнулся. Прилично сэкономив на вытяжных вентиляторах. Но пришлось еще разориться на пулемет для ведения ближнего боя, что было актуально именно для САУ истребителей танков. Передок есть передок. Пехота рядом всегда, в том числе и пехота противника.
И опять вмешалось провидение. И опять американские конструкторы не стали слишком заморачиваться возникшей проблемой. Просто на Т49 поставили башню... от Т35 (будущая САУ М10), которая уже на тот момент была готова. А лобовой пулемет М2 перенесли на башню. Это дало возможность увеличить лобовую броню до 25 мм.
Готовый прототип новой САУ под индексом Т67 в октябре 1942 года был отправлен на испытания. И, о чудо... Машину разогнали до требуемых 80 км/ч! Всё! Достигнут результат! А вот и нет...
«Шерман» стали оснащать другой пушкой! Теперь на танке стояло 76,2-мм орудие М1А1. И истребители танков потребовали и для собственных машин такое же. Тем более, что пушка получилась ну чудо, как хороша!
Кроме этого, артиллеристов перестала устраивать подвеска Кристи. К этому времени она устарела настолько, что некоторые конструкторы поговаривали, что такая САУ одним своим появлением на поле боя убьет вражеских танкистов... Но не мощью орудий, а внешним видом.
Появились претензии и к башне. Первая была от артиллеристов. Быстрая машина предполагает достаточно длительный автономный бой. А для этого необходимы боеприпасы. В башне просто не было места для размещения необходимо количества снарядов. И вторая, технологическая. Башня слишком сложна в производстве.
Короче, опять машина отправилась не в цеха сборки, а к столам и кульманам конструкторов. И опять конструкторы проявили чудеса профессионализма. Новая машина под индексом САУ Т70 была готова в апреле 1943 года!
И опять провидение! Заказ на производство 1000 САУ Т70 передали "Бьюику" ещё до принятия машины на вооружение! И это в США. В конце 1943 года САУ уже испытывались в Италии. И (справедливо) машина получила прекрасные отзывы. Только после этого САУ Т70 в марте 1944 года (выпущено около 200 машин) приняли на вооружение под обозначением М18.
А теперь пощупаем машину руками. Она стоит этого. Не зря мы так часто упоминали о вмешательстве провидения в её создание.
Итак, 76-мм самоходная пушка М18 "Хэллкэт" (76 mm Gun Motor Carriage M18, Hellcat) выполнена по следующей схеме. Отделение управления, трансмиссия и ведущие колеса — в передней части корпуса. Боевое отделение — посередине. Силовое отделение сзади.
Башня установлена в середине корпуса. Вращение круговое. Вооружение 76,2-мм пушка М1А1 и 12,7-мм зенитный пулемет. Угол возвышения для орудия +20, а угол склонения -9 градусов. Орудие без дульного тормоза. Начальная скорость бронебойного снаряда 686 м/с. Для подкалиберного снаряда скорость 1035 м/с. Скорострельность 4 выстрела в минуту.
Башня, если серьезно, не тесна только для расчета из четырех гномов. Реальные бравые кабаны там себя чувствуют совершенно не очень. А ведь надо не просто сидеть, а заниматься делом.
Механик-водитель имеет отдельное место.
В общем, на каждом квадратном дюйме есть за что зацепиться или обо что треснуться головой.
Удивительно для американской машины, но назвать "Адского кота" комфортным для экипажа язык не поворачивается. Очень тесно, очень мало места для всего. А свои собственные пожитки экипаж размещал обычно на броне, так что в походе самоходка имела тот еще видок.
Интересное решение найдено для ремонта машины. Спереди и сзади машины можно увидеть специальные люки. Понятно, что эти люки предназначены для облегчения доступа к силовой установке или к трансмиссии. Но только не у Адского Кота!
Дело в том, что и двигатель, и трансмиссия были смонтированы не прямо на корпусе, а на специальных полозьях. Для ремонта достаточно было открыть люк на корме и выкатить двигатель "Райт Континенталь" R-975 на свет божий к заботливым рукам механиков и мотористов. Для ремонта элементов агрегатов силовой передачи открывался лобовой люк и точно так же выдвигались все элементы!
Многие со скепсисом относятся к бронированию данной САУ и открытой башне. Да, броня была легкой. Но расположение бронелистов под углом значительно увеличивает защиту. Снаряды достаточно часто просто рикошетируют от брони, не нанося существенных повреждений.
Открытая башня же, при отсутствии защиты от осколков и пуль сверху, давала командиру машины, наводчику (стрелку), радисту и заряжающему прекрасный обзор поля боя. Так что и тут вопрос сложный. Плюс 4 выстрела в минуту – это много. Это можно совершенно так спокойно задохнуться в пороховых газах.
Так как машину вы сегодня увидите воочию, в конце материала чуть-чуть о тактике применения «Адских котов». Американцы называют эту тактику hit and run. В нашем переводе это наскок-отскок или отход. Машины, при всех достоинствах, не могли длительное время быть на переднем крае. Короче, ПТ-САУ необходимо использовать только по назначению и только в ограниченный период времени.
Итак, «Коты» во время танковой атаки выскакивали вперед и начинали обстрел неповоротливых танков. Скорость и поворачиваемая башня обеспечивали эффективность их работы. Когда же враг приходил в себя от такой наглости и был готов дать отпор, «Коты» уже спокойно сваливали под прикрытие танков, благо, скорость вполне это позволяла.
Сегодня это выглядит фантастично, но такие наскоки были достаточно эффективны. Для примера приведем отчет из немецкой танковой дивизии, которой пришлось столкнуться с тактикой «Котов» hit and run. Дивизия была оснащена, в том числе, «Тиграми» и «Пантерами», которых 76-мм пушка просто не брала.
«Пушка калибра 76-мм М18 не раскрывает в полной мере его возможности. Только за август 1944 года 630-й американский батальон истребителей танков вывел из строя 53 тяжелых танка, 15 реактивных пушек, потеряв при этом 17 единиц техники».
Несмотря на достаточно короткий срок участия в боевых действиях, машины попытались модифицировать. Три модификации так и не стали новыми "Адскими" домашними животными, но упомянуть о них все-таки стоит.
Т88. 105-мм самоходная гаубица. На шасси М18 АТС решили поставить 105-мм гаубицу Т12. В сущности, учитывая опыт конструкторов, машина вполне состоялась бы. Но в августе 1945 года война закончилась и надобность в таких САУ отпала. Проект прекратили.
Т41 (М39). Бронированный тягач (Т41), или БРДМ или БТР (Т41Е1). Машины полностью идентичны «Котам», но без башни. Вооружение (12,7-мм пулемет) устанавливалось в передней части корпуса. Тягач предназначался для транспортировки 76-мм орудия ПТМ М6. Принят на вооружение в начале 1945 года, но был выпущен ограниченной серией.
Т86, Т86Е1. Плавающие 76-мм САУ. Т86 плавала за счет работы гусениц. На втором варианте устанавливались гребные винты. Вооружение по типу М18.
Т87. 105-мм плавающая гаубица (по типу Т88). Плавала как Т86, но имела укороченный корпус и специальные модифицированные траки гусениц. Показала хорошие мореходные качества, но в связи с прекращением военных действий проект заморозили.
Ну и традиционные тактико-технические характеристики САУ М18 «Адский кот»:
Боевая масса: 17 т
Размеры:
— длина : 5300 мм
— ширина: 2800 мм
— высота: 2100 мм
Экипаж: 5 человек
Вооружение:
— 76,2-мм пушка М1А1, б/к 43 снаряда;
— 12,7-мм пулемет, 1000 патронов
Бронирование:
— лоб корпуса: 51 мм
— лоб башни: 51 мм
Тип двигателя карбюраторный "Континенталь", тип R 975
Максимальная мощность: 400 л.с
Максимальная скорость: 72 км/ч
Запас хода: 360 км
И в конце небольшой, но интересный рассказ от сотрудника музея УГМК Никиты Крутакова, большого реального знатока военной техники.
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