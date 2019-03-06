Медведев: сейчас бессмысленно говорить о названии валюты Единого государства

Говорить о том, где будет находиться эмиссионный центр и как будет называться валюта бессмысленно, пока не будет проделана скучная работа по согласованию основных документов, на основе которых Союзное государство должно работать

Если бы так рассуждали основатели ЕС, то никакого Европейского союза бы не было. Ведь любой союз основан на доверии, а не на заявлениях о том, в чем мы кого-то подозреваем, что там куму на ухо сказали. Это не очень хороший путь

Но случиться это может только с согласия обеих сторон – насильно туда затянуть невозможно