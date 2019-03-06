Медведев: сейчас бессмысленно говорить о названии валюты Единого государства
Все рассуждения о том, как могла бы называться общая для РФ и Беларуси валюта в рамках Единого государства, в настоящее время преждевременны и лишены смысла, передает ТАСС заявление премьер-министра России Дмитрия Медведева.
– подчеркнул премьер на пресс-конференции.
На просьбу прокомментировать некоторые критические заявления белорусского лидера по поводу Единого государства, Медведев напомнил, что Путин и Лукашенко уже обсудили этот вопрос на недавней встрече.
В целом движение к интеграции он назвал «нормальным и правильным».
При этом он заявил, что над интеграцией надо работать, а не просто говорить о том, что Москва ничего не хочет, а делает всё лишь для прикрытия.
– отметил Медведев.
По его словам, дальнейшее углубление интеграции произойдет после создания «тех институтов, которые еще не созданы».
– добавил председатель правительства.
Говорить о том, где будет находиться эмиссионный центр и как будет называться валюта бессмысленно, пока не будет проделана скучная работа по согласованию основных документов, на основе которых Союзное государство должно работать
– подчеркнул премьер на пресс-конференции.
На просьбу прокомментировать некоторые критические заявления белорусского лидера по поводу Единого государства, Медведев напомнил, что Путин и Лукашенко уже обсудили этот вопрос на недавней встрече.
В целом движение к интеграции он назвал «нормальным и правильным».
При этом он заявил, что над интеграцией надо работать, а не просто говорить о том, что Москва ничего не хочет, а делает всё лишь для прикрытия.
Если бы так рассуждали основатели ЕС, то никакого Европейского союза бы не было. Ведь любой союз основан на доверии, а не на заявлениях о том, в чем мы кого-то подозреваем, что там куму на ухо сказали. Это не очень хороший путь
– отметил Медведев.
По его словам, дальнейшее углубление интеграции произойдет после создания «тех институтов, которые еще не созданы».
Но случиться это может только с согласия обеих сторон – насильно туда затянуть невозможно
– добавил председатель правительства.
- Использованы фотографии:
- https://twitter.com/medvedevrussia
Ctrl Enter
Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter