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Медведев: сейчас бессмысленно говорить о названии валюты Единого государства

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Все рассуждения о том, как могла бы называться общая для РФ и Беларуси валюта в рамках Единого государства, в настоящее время преждевременны и лишены смысла, передает ТАСС заявление премьер-министра России Дмитрия Медведева.




Говорить о том, где будет находиться эмиссионный центр и как будет называться валюта бессмысленно, пока не будет проделана скучная работа по согласованию основных документов, на основе которых Союзное государство должно работать


– подчеркнул премьер на пресс-конференции.

На просьбу прокомментировать некоторые критические заявления белорусского лидера по поводу Единого государства, Медведев напомнил, что Путин и Лукашенко уже обсудили этот вопрос на недавней встрече.

В целом движение к интеграции он назвал «нормальным и правильным».

При этом он заявил, что над интеграцией надо работать, а не просто говорить о том, что Москва ничего не хочет, а делает всё лишь для прикрытия.

Если бы так рассуждали основатели ЕС, то никакого Европейского союза бы не было. Ведь любой союз основан на доверии, а не на заявлениях о том, в чем мы кого-то подозреваем, что там куму на ухо сказали. Это не очень хороший путь


– отметил Медведев.

По его словам, дальнейшее углубление интеграции произойдет после создания «тех институтов, которые еще не созданы».

Но случиться это может только с согласия обеих сторон – насильно туда затянуть невозможно


– добавил председатель правительства.
Использованы фотографии:
https://twitter.com/medvedevrussia
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