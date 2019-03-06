Китай увеличивает военные расходы до 177 млрд долларов

Китай планирует в 2019 году повысить расходы на оборонные нужды еще на 7,5%. Таким образом, военные расходы составят 1,19 трлн. юаней (177,61 млрд. долл.). Об этом сообщает агенство Xinhua.Несмотря на общее повышение трат на оборону, агентство отмечает, что уже на протяжении нескольких лет заметна тенденция к незначительному замедлению роста военных расходов к ВВП страны: с 1,22% до 1,20%. С другой стороны, в последние четыре года расходы Китая на оборону только возрастали и с 2016 года по 2018 составляли соответственно 896,9 млрд. юаней, 1,044 трлн. юаней и 1,107 трлн. юаней.Повышение военных расходов связано с проведением реформ, направленных на повышение боеготовности ВС Китая, усиление акцента на военно-гражданскую интеграцию и ускорение внедрения инноваций в области оборонных технологий.Средства будут направлены, в том числе, на реализацию ряда важных военно-технических проектов, среди которых: артиллерийские системы на намагниченной плазме, наземные лазерные системы, баллистические ракеты ближней и средней дальности. Было также отмечено начало строительства третьего авианосца и испытаний эсминца УРО класса "Тип-055".По мнению аналитиков издания, несмотря на увеличение военных расходов, бюджет на 2019 год можно рассматривать как еще одно свидетельство замедления роста расходов на оборону в КНР после мирового финансового кризиса 2008-2009 гг.