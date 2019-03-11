«Битвы шифровальщиков» при обороне Москвы

«В учебном центре изучали организацию радиосвязи в немецко-фашистской армии в пределах того, что знали сами преподаватели. Тренировались в приеме на слух, изучали общевойсковые дисциплины».

«К 23 сентября 1941 года разведка фронта точно установила, что противник готовится к наступлению и создал для этого крупную группировку войск перед Западным и Резервным фронтами. Главную роль в обнаружении наступательных группировок выполнила радиоразведка Западного фронта. К тому времени значительно более эффективными стали авиационная и другие виды разведки, но первенство во вскрытии оперативных и тактических резервов противника принадлежит радиоразведке».

«Уже в первые дни войны Б. А. Аронским (с помощью своих помощников и переводчиков) были дешифрованы кодированные донесения послов ряда союзных Германии стран в Японии. По поручению императора Японии послы докладывали своим правительствам о том, что Япония уверена в их скорой победе над Россией, но пока сосредоточивает свои силы на юге Тихого океана против США (а ведь эта война тогда еще даже не началась!)… Дешифрование кода – работа чрезвычайно сложная и трудоемкая. Она предполагает тщательный отбор по внешним признакам из массы шифрперехвата комплекта криптограмм, относящихся к данному коду, затем проведение очень скрупулезного статистического анализа, который должен отразить частоту появления, места и “соседей” каждого кодобозначения во всем комплекте. В связи с отсутствием в те годы специальной техники все это делалось вручную несколькими помощниками основного криптографа-аналитика. Тем не менее, многомесячная работа такого коллектива зачастую приводила к аналитическому вскрытию значительной доли содержания кодовой книги и возможности оперативного чтения очередных перехваченных кодированных телеграмм. Это и определило успех группы капитана госбезопасности Аронского, сыгравшей огромное значение в исходе битвы за Москву».



Б. А. Аронский



Б. А. Аронский



Аппарат Red ("красный") японского морского флота, перехваченный американским морским флотом



Аппарат Red ("красный") японского морского флота, перехваченный американским морским флотом

«Нам была доступна информация, циркулирующая в структурах Вермахта (почти вся!). Я полагаю, нашим маршалам была оказана существенная помощь в достижении перелома в ходе войны и, наконец, окончательной победы. Наши полевые центры дешифрования работали весьма успешно. Войну в эфире мы выиграли».

По материалам:

1. Анин Б. А., Петрович А. И. Радиошпионаж. М.: Международные отношения, 1996.

2. Бурнусов И. Мэтр радиоэлектронной разведки // Независимое военное обозрение. 2009. № 3.

3. Бутырский Л. С., Ларин Д. А., Шанкин Г. П. Криптографический фронт Великой Отечественной. Разведка и контрразведка // Защита информации. Inside. 2010. № 2.

4. Куличенко В. Русские против «Энигмы» // Независимое военное обозрение. 2004. № 40.

5. Сыромятников Б. Неоценимый вклад. Военные контрразведчики в битве под Москвой // Независимое военное обозрение. 2006.

6. http://www.38brrzk.ru.