В Нью-Дели заявили, что США поставляли F-16 Пакистану для сдерживания Индии

Усовершенствованная программа F-16 также имеет сдерживающее значение, поскольку даёт Пакистану время и пространство для использования обычного, а не ядерного ответа, в случае будущего конфликта с Индией.

Тот воздушный бой, который произошёл между самолётами ВВС Индии и Пакистана стал фактически воплощением сценария, озвученного ещё в 2008 году американским послом (в Исламабаде).