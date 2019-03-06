Два F-18 Корпуса морской пехоты США столкнулись в воздухе

Два F/A-18 Корпуса морской пехоты Соединенных Штатов столкнулись в воздухе над тренировочной базой, Калифорния, 28 февраля.По словам военных чиновников, два истребителя F/A-18 «Шершень», входящих в состав Корпуса морской пехоты США, столкнулись в воздухе при выполнении тренировочного полёта. Согласно сообщению ведомственного вестника MarineTimes, самолетам удалось совершить посаду, жертв среди пилотов нет.Оба «Шершня», участвовавшие в инциденте, относятся к 3-му крылу морской авиации. В сообщении отмечалось, что авария произошла, когда самолеты проводили подготовку к поддержке операции с воздуха.Информация об инциденте была опубликована только сейчас. На данный момент КМП (корпус морской пехоты) предоставил ограниченную информацию о нем, степень повреждения машин неизвестна. Однако катастрофа была названа несчастным случаем класса А, который определяется военно-морским флотом как авария: самолеты уничтожены или получили ущерб стоимостью 2 миллиона долларов и выше.Это вторая крупная авария, случившаяся с авиационной техникой Корпуса с начала 2019 года. 5 января на борту Kearsarge, универсального десантного корабля класса «Уосп», был поврежден AV-8B Harrier. Никто не пострадал, и Корпус также отнес этот инцидент к категории А. Судя по всему, пострадавший Harrier был списан. Инцидент с F/A-18 в настоящее время расследуется.