Бронеавтомобиль «Пантер»: израильский подход к экономии
В начале марта Управление технологии и логистики Армии обороны Израиля объявило о существовании нового проекта защищенного транспортного средства для людей и грузов. Сейчас перспективный бронеавтомобиль класса MRAP под названием הפנתר («Пантер») проходит испытания, а в ближайшем будущем начнется сборка серийных машин. За счет строительства такой техники армия планирует заменить устаревшие образцы, а также упростить снабжение и сэкономить на эксплуатации техники.
Проект «Пантер»
О существовании перспективного MRAP-броневика стало известно еще в октябре прошлого года, но тогда общественность лишь увидела его и не получила никакой информации. Прошлой осенью Ремонтно-восстановительный центр АОИ (база Тель-а-Шомер) провел праздничные мероприятия, посвященные его юбилею, а также опубликовал любопытное видео с историческими и современными кадрами. Вместе с прочими изделиями актуальных моделей в объектив попал некий неизвестный бронеавтомобиль характерного вида. Чуть позже стало известно, что этот образец создан Управлением технологий и логистики Генерального штаба, однако подробные сведения отсутствовали.
Броневик "Пантер" на полигоне. Фото Ynet.co.il
В начале марта 2019 года Управление технологий и логистики раскрыло основные данные по перспективному проекту «Пантер». В израильских средствах массовой информации появились данные как технического, так и организационного характера. АОИ раскрыла особенности новой техники, а также огласила планы на ближайшее будущее.
По официальным данным, новый броневик «Пантер» предназначается для замены устаревших морально и физически машин «Зеев» и «Сафарон». Эта техника постепенно вырабатывает ресурс и вскоре должна быть списана; для нее требуется современная замена. Проект «Пантер» уже прошел стадию конструкторских работ, и сейчас завершаются последние испытания и доводка.
В прошлогоднем видео «участвовал» первый прототип нового MRAP. К настоящему времени его испытания завершились, и теперь проверку проходит вторая машина, имеющая некоторые отличия. После завершения испытаний второго прототипа, запланированного на ближайшее время, начнется сборка первой серийной партии. Она будет включать пять машин, соответствующих окончательной версии проекта. Затем будет запущено полномасштабное производство в интересах АОИ.
Технические особенности
С точки зрения подходов к проектированию и архитектуре новый броневик «Пантер» похож на предшественников. Машины «Зеев» и «Сафарон» строились на базе существующих автомобильных шасси зарубежной разработки. В основе нового броневика лежит универсальное колесное шасси 4х4 Oshkosh LMTV американского производства. На нем предлагается монтировать корпус собственной израильской разработки и необходимое оснащение. Предусмотрено использование корпуса с возможностью установки различного оснащения, что позволит выпускать разные модификации базового броневика.
«Пантер» строится на базе 2,5-тонного грузовика LMTV с двухосным полноприводным шасси. Машина имеет бескапотную компоновку; под кабиной помещается дизельный двигатель Caterpillar C7 мощностью 275 л.с. Используется 7-скоростная автоматическая трансмиссия Allison 3700SP. Шасси оснащено листовыми рессорами и телескопическими амортизаторами. Грузовик LMTV может оснащаться бронированной кабиной с противопульной защитой.
По всей видимости, бронеавтомобиль сохраняет кабину базового грузовика, но она претерпевает некоторые изменения, а также соединяется с новым бронекорпусом. Последний помещается на штатной грузовой площадке шасси. Корпус собирается из броневых листов разных размеров и имеет многоугольное сечение. В верхних бортовых листах предусматривается зарешеченное остекление. В кормовом листе расположили распашную дверь. Еще один выход находится в передней правой части «салона». Пассажирский объем и кабина водителя соединены боковым проходом.
Вместе со штатным бронированием машина может получать дополнительное. Отсутствие навесной брони сокращает нагрузки на шасси, а также позволяет экономить топливо. Установка навесных панелей занимает несколько минут и значительно повышает уровень защиты. Обеспечивается всеракурсная защита от 7,62-мм пуль; лобовая проекция выдерживает обстрел из 12,7-мм систем. Остекление прикрыто решетками, предусматривается герметизация обитаемых объемов для защиты от газов и жидкостей.
Площадка хранения Ремонтно-восстановительного центра АОИ. Опытный "Пантер" находится слева снизу, рядом с "Хамви". Фото РВЦ АОИ
Кабина экипажа имеет три посадочных места. Доступ в нее обеспечивается бортовыми дверями. Также имеется люк в крыше. В будущем на нем будет монтироваться стрелковое оружие для самообороны. Командир и водитель могут использовать систему камер кругового обзора. В кабине установлены радиостанция и аппаратура навигации.
Вдоль бортов десантного отделения помещаются складные кресла для 8 десантников; еще одно находится у передней стенки отделения. Также предусмотрено два дополнительных посадочных места для использования в отдельных случаях. Всего в обитаемых отсеках можно разместить 14 человек. Десант должен использовать бортовую и кормовую двери. В бортах и корме корпуса предусмотрены амбразуры с крышками, предназначенные для стрельбы из личного оружия.
Приняты некоторые меры, направленные на обеспечение комфортной езды и работы. Так, окраска внешних и внутренних поверхностей корпуса обеспечивает меньший нагрев машины. Предусматриваются теплоизоляция и кондиционер. Электрооборудование включает средства освещения и розетки для подзарядки носимой аппаратуры.
Броневик на испытаниях. Фото Ynet.co.il
Оригинальный бронекорпус может использоваться для строительства специализированных машин. Так, предлагается проект командно-штабной машины с аппаратурой связи и рабочими местами операторов. Также разработана санитарная модификация, позволяющая перевозить до шести лежачих раненых. Возможно создание других образцов.
Габариты броневика «Пантер» соответствуют размерам базового грузовика LMTV. Длина находится в пределах 7 м, ширина – менее 2,5 м, высота – около 2,8 м. Масса машины, в зависимости от конфигурации, не менее 10 т. Максимальная скорость на шоссе достигает 90 км/ч, однако на практике ее придется ограничивать из соображений безопасности.
Экономика и эксплуатация
В ближайшие месяцы АОИ желает получить первые пять серийных MRAP-броневиков «Пантер». Примерно через год их передадут заказчику. В тот же период должно стартовать полномасштабное серийное производство техники, за счет которого будет осуществлена замена списываемых броневиков старых моделей. В течение нескольких лет армии передадут сотню машин. Стоимость каждого серийного броневика – около 1 млн шекелей (более 18 млн российских рублей).
Рабочее место водителя. Фото Ynet.co.il
При создании перспективного бронеавтомобиля учитывался ряд вопросов экономического характера. За счет правильного подбора компонентов и грамотного планирования службы предлагалось сократить общие расходы. Именно по этой причине «Пантер» построили на шасси LMTV. В последние годы израильская армия в порядке помощи получила от США несколько сотен таких машин. На очередных шасси, поставляемых из-за океана, будут строиться броневики.
Благодаря всему этому, АОИ не придется выделять деньги на закупку шасси, на которое приходится большая часть общей стоимости бронеавтомобиля. Кроме того, унификация армейских грузовиков и защищенного транспорта для людей позволит сэкономить на снабжении и логистике. «Пантер» не будет нуждаться в собственных линиях снабжения, что не приведет к повышению эксплуатационных расходов.
Монитор для кругового обзора. Фото Ynet.co.il
Срок службы новых броневиков – 14 лет. Это вдвое больше, чем у устаревших «Зеевов». С середины прошлого десятилетия АОИ пришлось последовательно закупить две партии последних, причем вторая предназначалась для замены отслуживших машин первой серии. Новый MRAP изначально будет иметь желаемый ресурс, что позволит сразу построить необходимое количество техники и обойтись без трат на «промежуточную» замену.
Бронеавтомобили «Пантер» будут использоваться для патрулирования опасных районов и применяться в ходе полицейских операций. Они рассматриваются исключительно как средство для защиты личного состава при работе в тылу. Эксплуатация такой техники на переднем крае в условиях реального конфликта не предусматривается.
По всей видимости, развертывание новой бронетехники начнется с неспокойных районов, где имеется необходимость в постоянном патрулировании с применением бронетехники. Именно там старые «Зеевы» и «Сафароны» должны будут уйти со службы первыми, уступив свое место новым «Пантерам». В дальнейшем будет произведена полная замена техники, выработавшей свой ресурс.
Некоторые выводы
С точки зрения технических особенностей перспективный израильской MRAP-броневик «Пантер» представляет собой типичную машину своего класса, построенную с учетом экономии на комплектующих и под решение конкретных задач. При этом проект имеет характерные особенности, показывающие грамотный подход к разработке и дающие преимущества перед предыдущими образцами того же класса.
Десантное отделение. Фото Ynet.co.il
Нетрудно заметить, что при проектировании «Пантера» во главу угла ставились эксплуатационные и экономические показатели. Именно поэтому было выбрано существующее шасси, поступающее на снабжении АОИ в порядке иностранной помощи и хорошо освоенное армией. Также учли опыт эксплуатации техники старых типов, что привело к росту требований к ресурсу и улучшению условий работы экипажа и десанта.
Таким образом, в обозримом будущем Армия обороны Израиля с минимально возможными тратами получит большое количество новых бронеавтомобилей, способных полноценно заменить существующие образцы. Эксплуатация сотни запланированных броневиков הפנתר тоже не будет отличаться чрезмерной стоимостью за счет унификации с другим транспортом. Все это означает, что броневик «Пантер» может не представлять особого интереса с технической точки зрения, но крайне любопытен в плане эксплуатации и экономических показателей.
По материалам сайтов:
https://ynet.co.il/
https://israeldefense.co.il/
https://janes.com/
https://oleggranovsky.livejournal.com/
https://bmpd.livejournal.com/
Проект «Пантер»
О существовании перспективного MRAP-броневика стало известно еще в октябре прошлого года, но тогда общественность лишь увидела его и не получила никакой информации. Прошлой осенью Ремонтно-восстановительный центр АОИ (база Тель-а-Шомер) провел праздничные мероприятия, посвященные его юбилею, а также опубликовал любопытное видео с историческими и современными кадрами. Вместе с прочими изделиями актуальных моделей в объектив попал некий неизвестный бронеавтомобиль характерного вида. Чуть позже стало известно, что этот образец создан Управлением технологий и логистики Генерального штаба, однако подробные сведения отсутствовали.
Броневик "Пантер" на полигоне. Фото Ynet.co.il
В начале марта 2019 года Управление технологий и логистики раскрыло основные данные по перспективному проекту «Пантер». В израильских средствах массовой информации появились данные как технического, так и организационного характера. АОИ раскрыла особенности новой техники, а также огласила планы на ближайшее будущее.
По официальным данным, новый броневик «Пантер» предназначается для замены устаревших морально и физически машин «Зеев» и «Сафарон». Эта техника постепенно вырабатывает ресурс и вскоре должна быть списана; для нее требуется современная замена. Проект «Пантер» уже прошел стадию конструкторских работ, и сейчас завершаются последние испытания и доводка.
В прошлогоднем видео «участвовал» первый прототип нового MRAP. К настоящему времени его испытания завершились, и теперь проверку проходит вторая машина, имеющая некоторые отличия. После завершения испытаний второго прототипа, запланированного на ближайшее время, начнется сборка первой серийной партии. Она будет включать пять машин, соответствующих окончательной версии проекта. Затем будет запущено полномасштабное производство в интересах АОИ.
Технические особенности
С точки зрения подходов к проектированию и архитектуре новый броневик «Пантер» похож на предшественников. Машины «Зеев» и «Сафарон» строились на базе существующих автомобильных шасси зарубежной разработки. В основе нового броневика лежит универсальное колесное шасси 4х4 Oshkosh LMTV американского производства. На нем предлагается монтировать корпус собственной израильской разработки и необходимое оснащение. Предусмотрено использование корпуса с возможностью установки различного оснащения, что позволит выпускать разные модификации базового броневика.
«Пантер» строится на базе 2,5-тонного грузовика LMTV с двухосным полноприводным шасси. Машина имеет бескапотную компоновку; под кабиной помещается дизельный двигатель Caterpillar C7 мощностью 275 л.с. Используется 7-скоростная автоматическая трансмиссия Allison 3700SP. Шасси оснащено листовыми рессорами и телескопическими амортизаторами. Грузовик LMTV может оснащаться бронированной кабиной с противопульной защитой.
По всей видимости, бронеавтомобиль сохраняет кабину базового грузовика, но она претерпевает некоторые изменения, а также соединяется с новым бронекорпусом. Последний помещается на штатной грузовой площадке шасси. Корпус собирается из броневых листов разных размеров и имеет многоугольное сечение. В верхних бортовых листах предусматривается зарешеченное остекление. В кормовом листе расположили распашную дверь. Еще один выход находится в передней правой части «салона». Пассажирский объем и кабина водителя соединены боковым проходом.
Вместе со штатным бронированием машина может получать дополнительное. Отсутствие навесной брони сокращает нагрузки на шасси, а также позволяет экономить топливо. Установка навесных панелей занимает несколько минут и значительно повышает уровень защиты. Обеспечивается всеракурсная защита от 7,62-мм пуль; лобовая проекция выдерживает обстрел из 12,7-мм систем. Остекление прикрыто решетками, предусматривается герметизация обитаемых объемов для защиты от газов и жидкостей.
Площадка хранения Ремонтно-восстановительного центра АОИ. Опытный "Пантер" находится слева снизу, рядом с "Хамви". Фото РВЦ АОИ
Кабина экипажа имеет три посадочных места. Доступ в нее обеспечивается бортовыми дверями. Также имеется люк в крыше. В будущем на нем будет монтироваться стрелковое оружие для самообороны. Командир и водитель могут использовать систему камер кругового обзора. В кабине установлены радиостанция и аппаратура навигации.
Вдоль бортов десантного отделения помещаются складные кресла для 8 десантников; еще одно находится у передней стенки отделения. Также предусмотрено два дополнительных посадочных места для использования в отдельных случаях. Всего в обитаемых отсеках можно разместить 14 человек. Десант должен использовать бортовую и кормовую двери. В бортах и корме корпуса предусмотрены амбразуры с крышками, предназначенные для стрельбы из личного оружия.
Приняты некоторые меры, направленные на обеспечение комфортной езды и работы. Так, окраска внешних и внутренних поверхностей корпуса обеспечивает меньший нагрев машины. Предусматриваются теплоизоляция и кондиционер. Электрооборудование включает средства освещения и розетки для подзарядки носимой аппаратуры.
Броневик на испытаниях. Фото Ynet.co.il
Оригинальный бронекорпус может использоваться для строительства специализированных машин. Так, предлагается проект командно-штабной машины с аппаратурой связи и рабочими местами операторов. Также разработана санитарная модификация, позволяющая перевозить до шести лежачих раненых. Возможно создание других образцов.
Габариты броневика «Пантер» соответствуют размерам базового грузовика LMTV. Длина находится в пределах 7 м, ширина – менее 2,5 м, высота – около 2,8 м. Масса машины, в зависимости от конфигурации, не менее 10 т. Максимальная скорость на шоссе достигает 90 км/ч, однако на практике ее придется ограничивать из соображений безопасности.
Экономика и эксплуатация
В ближайшие месяцы АОИ желает получить первые пять серийных MRAP-броневиков «Пантер». Примерно через год их передадут заказчику. В тот же период должно стартовать полномасштабное серийное производство техники, за счет которого будет осуществлена замена списываемых броневиков старых моделей. В течение нескольких лет армии передадут сотню машин. Стоимость каждого серийного броневика – около 1 млн шекелей (более 18 млн российских рублей).
Рабочее место водителя. Фото Ynet.co.il
При создании перспективного бронеавтомобиля учитывался ряд вопросов экономического характера. За счет правильного подбора компонентов и грамотного планирования службы предлагалось сократить общие расходы. Именно по этой причине «Пантер» построили на шасси LMTV. В последние годы израильская армия в порядке помощи получила от США несколько сотен таких машин. На очередных шасси, поставляемых из-за океана, будут строиться броневики.
Благодаря всему этому, АОИ не придется выделять деньги на закупку шасси, на которое приходится большая часть общей стоимости бронеавтомобиля. Кроме того, унификация армейских грузовиков и защищенного транспорта для людей позволит сэкономить на снабжении и логистике. «Пантер» не будет нуждаться в собственных линиях снабжения, что не приведет к повышению эксплуатационных расходов.
Монитор для кругового обзора. Фото Ynet.co.il
Срок службы новых броневиков – 14 лет. Это вдвое больше, чем у устаревших «Зеевов». С середины прошлого десятилетия АОИ пришлось последовательно закупить две партии последних, причем вторая предназначалась для замены отслуживших машин первой серии. Новый MRAP изначально будет иметь желаемый ресурс, что позволит сразу построить необходимое количество техники и обойтись без трат на «промежуточную» замену.
Бронеавтомобили «Пантер» будут использоваться для патрулирования опасных районов и применяться в ходе полицейских операций. Они рассматриваются исключительно как средство для защиты личного состава при работе в тылу. Эксплуатация такой техники на переднем крае в условиях реального конфликта не предусматривается.
По всей видимости, развертывание новой бронетехники начнется с неспокойных районов, где имеется необходимость в постоянном патрулировании с применением бронетехники. Именно там старые «Зеевы» и «Сафароны» должны будут уйти со службы первыми, уступив свое место новым «Пантерам». В дальнейшем будет произведена полная замена техники, выработавшей свой ресурс.
Некоторые выводы
С точки зрения технических особенностей перспективный израильской MRAP-броневик «Пантер» представляет собой типичную машину своего класса, построенную с учетом экономии на комплектующих и под решение конкретных задач. При этом проект имеет характерные особенности, показывающие грамотный подход к разработке и дающие преимущества перед предыдущими образцами того же класса.
Десантное отделение. Фото Ynet.co.il
Нетрудно заметить, что при проектировании «Пантера» во главу угла ставились эксплуатационные и экономические показатели. Именно поэтому было выбрано существующее шасси, поступающее на снабжении АОИ в порядке иностранной помощи и хорошо освоенное армией. Также учли опыт эксплуатации техники старых типов, что привело к росту требований к ресурсу и улучшению условий работы экипажа и десанта.
Таким образом, в обозримом будущем Армия обороны Израиля с минимально возможными тратами получит большое количество новых бронеавтомобилей, способных полноценно заменить существующие образцы. Эксплуатация сотни запланированных броневиков הפנתר тоже не будет отличаться чрезмерной стоимостью за счет унификации с другим транспортом. Все это означает, что броневик «Пантер» может не представлять особого интереса с технической точки зрения, но крайне любопытен в плане эксплуатации и экономических показателей.
По материалам сайтов:
https://ynet.co.il/
https://israeldefense.co.il/
https://janes.com/
https://oleggranovsky.livejournal.com/
https://bmpd.livejournal.com/
- Автор:
- Рябов Кирилл
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