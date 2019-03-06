Газпром сообщил о постройке трети газопровода "Северный поток-2"

Несмотря на противодействие Соединенных Штатов и некоторых стран Евросоюза, строительство газопровода "Северный поток-2" продолжается. На сегодняшний день "Газпром" уложил уже ровно треть труб, через которые пойдет газ из России в Германию. Об этом сообщается на сайте компании.Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер на встрече с председателем правления австрийской газовой компании OMV Райнером Зеле сообщил, что на сегодняшний день на дно Балтийского моря уложено уже 818 километров труб, что составляет ровно одну треть от общей протяженности газопровода "Северный поток-2".Отметим, что газопровод строится в обход транзитных государств (Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран) и будет проложен через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти государств: России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии по дну Балтийского моря. (Все страны, кроме Дании, разрешение на прокладку газопровода дали).Газопровод СП-2 предусматривает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Новый трубопровод строится рядом с уже действующим "Северным потоком".