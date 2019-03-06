Порошенко сообщил о поступивших на Украину ударных беспилотниках

Могу раскрыть информацию о том, что уже идут испытания нового мощного ударного беспилотного комплекса "Байрактар"

На Украину поступили турецкие ударные беспилотные летательные аппараты "Байрактар ТБ2" (Bayraktar TB2), сообщил украинский президент Петр Порошенко на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).По словам Порошенко, в настоящее время идут испытания поставленных на Украину турецких ударных дронов "Байрактар", о поставке которых ему (Порошенко) "удалось договориться с президентом Турции Эрдоганом". Беспилотные комплексы находятся на территории Украины, добавил он.- сообщил Порошенко.Ранее сообщалось, что в январе этого года украинская государственная компания "Укрспецэкспорт" и турецкая компания Baykar Makina подписали соглашение о поставке на Украину шести ударных беспилотников Bayraktar TB2. Также по контракту, помимо БПЛА, должны быть поставлены три наземных станций управления и боеприпасы для беспилотников.Bayraktar TB2 – ударный БПЛА средней дальности, спроектированный и производящийся турецкой компанией Baykar. Высота полета - свыше 7300 м, время нахождения в воздухе - до 24 часов. Расстояние от пункта управления - не более 150 км, может работать в двух режимах (дистанционное управление или автоматический режим, включая самостоятельный взлёт и посадку). Максимальная скорость беспилотника составляет 250 км/ч, крейсерская скорость – 130 км/ч.Длина дрона составляет 6,5 м, размах крыльев – 12 м. Максимальная взлётная масса беспилотника – 650 кг, при этом полезная нагрузка составляет 55 кг. Bayraktar TB2 способен нести две противотанковые бомбы.