Президент Ирана: нет никаких шансов на компромисс с США

Мы находимся в состоянии психологической и экономической войны. США создают проблемы для Ирана и его народа. Однако мы проиграем, если вернемся в прошлое

Президент Исламской республики Иран Хасан Роухани заявил, что позиции Вашингтона и Тегерана по многим вопросам настолько далеки друг от друга, что нет никаких шансов на компромисс.Вашингтон считает, что политический строй Ирана должен измениться и стать таким, каким он был почти сорок лет назад до исламской революции. Однако, как заявил сам Роухани, Иран и дальше будет бороться за свою независимость и демократию и не отступит назад.Также Роухани отметил, что Соединенным Штатам не удалось добиться краха Ирана введением жестких санкций, однако они создали значительные проблемы для экономики страны и для иранского народа.- сказал президент Ирана.Роухани также сообщил, что США стремятся сменить власть в Иране, и что Иран не намерен идти на переговоры с Вашингтоном.В мае прошлого года президент США Дональд Трамп объявил о выходе из ядерной сделки с Ираном, а через несколько месяцев ввел второй пакет санкций против Тегерана, коснувшийся судоходства, сферы энергетики и финансового сектора страны. Санкции, в частности, запрещают зарубежным странам проводить финансовые операции со всеми банками Ирана и вести какие-либо дела с иранской Национальной нефтяной компанией.