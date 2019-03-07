ВМС США объявили конкурс на 10 перспективных ракетных фрегатов
Системное командование военно-морского флота США (NAVSEA) выпустило запрос предложения на постройку 10 из 20 перспективных многоцелевых ракетных фрегатов, известных как FFG(X).
Согласно уведомлению, Системное командование (NAVSEA) намеревается подать заявку на проведение открытого конкурса в четвертом квартале 2019 финансового года. Тендер предполагает проектирование и строительство фрегатов, которые должны стать дешевой альтернативой эсминцам «Арли Берк» с одной стороны, и превышать возможности слабо вооруженных кораблей ближней береговой зоны с другой.
Программа FFG(X) является одной из наиболее приоритетных для ВМС Соединенных Штатов. Флот США планирует построить в общей сложности двадцать кораблей FFG(X) в соответствии с отчетом Конгресса за 2019 финансовый год о ежегодном долгосрочном плане строительства военно-морских судов.
Предполагается, что новые много целевые фрегаты будут нести пусковые установки зенитных ракет Mk.41 емкостью от 16 до 32 ячеек. «Арли Берк» несут 96, и стоят в два раза выше, чем запланированная стоимость новых фрегатов (порядка 800-950 миллионов). Также NAVSEA заинтересовано в наличии на FFG(X) противокорабельных ракет в схожих пределах.
Текущий профиль поставки для FFG(X) предусматривает, что ВМФ закупает один корабль в 2020 финансовом году и еще один в 2021, а затем два корабля в год в течение всего действия программы.
В рамках концепции распределенных морских операций военно-морского флота малая надводная боевая единица FFG (X) расширит оперативные возможности флота, позволяя освободить более крупные корабли от текущих операций, не связанных напрямую с крупными военными действиями.
Военно-морским силам США нужен фрегат, который сможет стать кораблем сопровождения авианосцев и иметь системы и сенсоры, объединенные в единую сеть с остальным флотом, для того чтобы расширить общие тактические возможности авианосной группы. Универсальность корабля предполагает, что он сможет как стать частью сетецентрических боевых действий, так и проводить автономные операции.
Изначально шесть судостроительных компаний представили свое концептуальное видение FFG(X). 16 февраля 2018 года Военно-морской флот объявил, что из этих предложений было выбрано пять: они получили контракты на сумму 15 миллионов долларов для дальнейшей разработки проектной документации. Первый этап преодолели Austal USA (они строят тримараны в рамках программы кораблей ближней береговой зоны), Fincantieri Marine Group, General Dynamics, Huntington Ingalls Industries и Lockheed Martin. Atlas North America представила MEKO A-200, вариацию известной немецкой платформы, одна она не прошла отборочный тур.
Тримаран ближней береговой зоны постройки компании Austal
Согласно уведомлению, Системное командование (NAVSEA) намеревается подать заявку на проведение открытого конкурса в четвертом квартале 2019 финансового года. Тендер предполагает проектирование и строительство фрегатов, которые должны стать дешевой альтернативой эсминцам «Арли Берк» с одной стороны, и превышать возможности слабо вооруженных кораблей ближней береговой зоны с другой.
Программа FFG(X) является одной из наиболее приоритетных для ВМС Соединенных Штатов. Флот США планирует построить в общей сложности двадцать кораблей FFG(X) в соответствии с отчетом Конгресса за 2019 финансовый год о ежегодном долгосрочном плане строительства военно-морских судов.
Предполагается, что новые много целевые фрегаты будут нести пусковые установки зенитных ракет Mk.41 емкостью от 16 до 32 ячеек. «Арли Берк» несут 96, и стоят в два раза выше, чем запланированная стоимость новых фрегатов (порядка 800-950 миллионов). Также NAVSEA заинтересовано в наличии на FFG(X) противокорабельных ракет в схожих пределах.
Текущий профиль поставки для FFG(X) предусматривает, что ВМФ закупает один корабль в 2020 финансовом году и еще один в 2021, а затем два корабля в год в течение всего действия программы.
В рамках концепции распределенных морских операций военно-морского флота малая надводная боевая единица FFG (X) расширит оперативные возможности флота, позволяя освободить более крупные корабли от текущих операций, не связанных напрямую с крупными военными действиями.
Военно-морским силам США нужен фрегат, который сможет стать кораблем сопровождения авианосцев и иметь системы и сенсоры, объединенные в единую сеть с остальным флотом, для того чтобы расширить общие тактические возможности авианосной группы. Универсальность корабля предполагает, что он сможет как стать частью сетецентрических боевых действий, так и проводить автономные операции.
Изначально шесть судостроительных компаний представили свое концептуальное видение FFG(X). 16 февраля 2018 года Военно-морской флот объявил, что из этих предложений было выбрано пять: они получили контракты на сумму 15 миллионов долларов для дальнейшей разработки проектной документации. Первый этап преодолели Austal USA (они строят тримараны в рамках программы кораблей ближней береговой зоны), Fincantieri Marine Group, General Dynamics, Huntington Ingalls Industries и Lockheed Martin. Atlas North America представила MEKO A-200, вариацию известной немецкой платформы, одна она не прошла отборочный тур.
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