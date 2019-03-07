Эрдоган заявил, что Турция будет производить С-400 вместе с РФ и купит С-500

Мы ожидаем первой поставки в июле. Также я не исключаю дальнейшей закупки и С-500

На момент моего вступления в должность премьера мы производили только 20 процентов требующегося нам вооружения: 80 процентов ввозилось из-за рубежа. Сейчас мы вышли на цифру в 65 процентов оружия местного производства, и идем к 70. Турция получает технологии, и это одно из главных условий в рамках поставок любых видов вооружения

Мы не рабы, чтобы что-то просить. Мы заплатили за F-35 почти миллиард долларов, и хотим получить то, за что выложили деньги по контракту. Сделав шаг в сторону России мы сделали шаг к независимости

Почему не грозят Греции с ее С-300, почему не грозят Болгарии, Словакии? Они тоже члены НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дал большое интервью местным СМИ. Он коснулся ряда серьезных вопросов, в том числе поставок С-400 и присутствия турецких вооруженных сил в Сирии.Эрдоган сделал несколько громких заявлений. В частности, он отметил, что сделка по поставке комплекса обороны С-400 закрыта, и не будет отменена. Согласована кредитная линия, отказ от сделки был безнравственным.- заявил турецкий лидер.В ходе интервью Реджеп Эрдоган озвучил новые данные. В частности, он подчеркнул, что договоренность по С-400 включает возможность совместного производства. Глава Турецкой республики сказал:Резкая критика США стала лейтмотивом речи президента. Он обозначил, что Америка отказалась предоставить технологии системы «Пэтриот» как при Обаме, так и при Трампе. Соединенные Штаты действовали по принципу «купите комплексы, но ключ от них будет у нас», что резко не устроило турецкую сторону.Похожая ситуация наблюдалась и с беспилотными аппаратами. Реджеп Эрдоган сказал, что администрация США была готова предоставить беспилотники только под собственным управлением, что потребовало от Турции закупить БПЛА в Израиле. Однако починку осуществляло еврейское государство. Поэтому турки разработали свой аппарат, аналог израильского Heron. По словам Эрдогана, через несколько месяцев БПЛА должен вступить в строй.Турецкий лидер подчеркивает, что Анкара является доминирующей силой в регионе и особо уязвлена ситуацией, в которой Турция оказывается в роли просящего:Он удивляется, что претензии по С-400 возникают только к Турции:Что же касается турецких вооруженных сил в Сирии, речь об их выводе не идет. Анкара поддерживает так называемую Сирийскую свободную армию и собирается сохранить контроль над территорией, оговоренной сочинскими соглашениями. Турцию беспокоит, что под контролем курдов находится 27 процентов территории Сирии, и 60 процентов пахотных земель плюс нефтяные месторождения поблизости от Дэйр-эз-Зора. Поэтому, несмотря на заявленную приверженность целостности Сирийского государства, буферная зона на границе продолжит свое существование.