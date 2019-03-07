Реновация: афера века или всё на благо человека?
Московская программа реновации скоро отметит свой день рождения. 10 марта 2017 года законопроект со сложным названием «О внесении изменений в Закон Российской Федерации „О статусе столицы Российской Федерации“ и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части установления особенностей реновации жилищного фонда в столице Российской Федерации — городе федерального значения Москве» был внесен на рассмотрение в Государственную Думу Российской Федерации. Вероятно, именно эту дату и следует считать «днем рождения» явления, которое все мы знаем сейчас под именем «реновация», хотя от внесения в Думу до принятия прошло ещё некоторое время.
В частности, в первом чтении закон был принят только 20 апреля того же года, а окончательно он вступил в силу только первого июля, когда после всех инстанций его подписал президент В. Путин. Строго говоря, для столь непростого законопроекта времени от внесения до принятия прошло немного, история знает и гораздо более запущенные случаи. И это как бы намекает нам, что заинтересованность в данном законопроекте была весьма значительной, что и помогло провести его довольно быстро, несмотря на имевшие место протесты, общественную дискуссию и огромную волну критики, захлестнувшую российские СМИ и общество вообще.
Реновация действительно подняла «волну». Достаточно сказать, что это слово стало «словом года» в 2017 году – то есть наиболее часто упоминаемым в российских СМИ словом. Это неудивительно – реакция сотен тысяч москвичей, которых закон касался напрямую, была весьма неоднозначной, и пришлось даже проводить опросы среди жителей домов, которые подлежали сносу и расселению. Как известно, в СМИ и официальных документах фигурировали следующие результаты опроса: 80% «за» реновацию и 20% «против».
Согласно закону, под снос должны попасть дома старых серий (в законе используется выражение «многоквартирных домов первого периода индустриального домостроения»), условно называемых «хрущевками», хотя в значительной степени речь идет о домах более поздней, не хрущевской, эпохи. Всего в программу было включено 5172 дома, а число жителей, которых напрямую коснется программа реновации, составит более миллиона человек.
На реализацию этих серьёзных планов отводится 10-15 лет – точнее наши чиновники то ли не могут сказать, то ли стесняются. Отчасти это обосновано – дело непростое и чреватое самыми разными «заморочками». Также не все понятно и с окончательным бюджетом проекта: только на текущий год выделено около ста миллиардов рублей, а всего на стартовый период 2017-2020 годов выделено примерно 400 миллиардов рублей. А всего говорят то о трех, то о четырех триллионах рублей – согласитесь, весьма приличные вложения…
Причем, хоть деньги и считаются выделенными из московского бюджета, де-факто это федеральные средства, полученные Москвой на программу реновации в рамках упомянутого ранее закона. Это те самые деньги «на исполнение столичных функций», которые ежегодно идут в московский бюджет со всей страны.
Привлечение в программу средств частных инвесторов было признано ненужным и даже вредным. Вероятно, отчасти в этом есть доля истины: себестоимость жилья в таком случае неминуемо бы повысилась. Но все-таки государству пришлось бы вкладывать в реновацию несколько меньше средств, и на сэкономленное можно было бы построить ещё какой-нибудь грандиозный мост, например…
Прежде чем говорить о текущем состоянии дел, хотелось бы расставить некоторые акценты. В частности, как житель «далекого замкадья», я считаю, что такой расточительный проект для Москвы, в то время как в остальной России до сих пор не решена проблема расселения ветхого и аварийного жилья, является чем-то вроде пира во время чумы. Если это, как говорят, своего рода «подачка» москвичам с целью заручиться их лояльностью, политические мотивы понятны. Но, согласитесь, дороговато…
Кстати, как поговаривают, сама идея реновации родилась в головах московских чиновников тогда, когда появился риск урезания федеральных дотаций московскому бюджету. Напомним, что чуть ранее Антон Силуанов высказал идею перераспределить значительную часть «московских» денег федерального бюджета в пользу депрессивных, хронически дотационных регионов России. В ответ федеральному центру и подкинули эту идею, реализация которой привела к тому, что дотации Москве только увеличились.
Разумеется, сейчас, когда программе реновации должно исполниться год, рано говорить о каких-то итогах, даже промежуточных. Но уже можно отметить, что темпы её реализации пока не очень высоки. В частности, в данный момент ведется строительство ста многоквартирных домов. Да, это многоэтажные дома, вместимость которых существенно выше, чем у старых «хрущевок» и «брежневок». Но все-таки этого недостаточно, чтобы в десятилетний срок переселить миллион человек. Но если темпы строительства хотя бы удвоить, и за ориентир взять не десятилетний, а пятнадцатилетний срок, уложиться, наверное, будет можно.
Первые новоселья по программе реновации давно прошли, равно как отгремели первые скандалы по поводу плохого качества отделки нового жилья, неудобной планировки и прочих проблем. Но много было и положительных отзывов, поэтому пока очень сложно сделать какой-то однозначный вывод об этом аспекте программы: все мы прекрасно понимаем, что у нас много как любителей поныть, так и желающих отрапортовать начальству о достигнутых грандиозных успехах.
Но есть один важный момент: кажется, москвичи в основной массе все-таки приняли программу. Протестов стало значительно меньше, судебных проволочек и намеренного затягивания процесса – тоже. Более того, в некоторых случаях жильцы даже составляют коллективные петиции с требованием ускорить расселение их дома. Интерес к реновации как к какой-то диковинной новинке падает, люди наконец начали смотреть на это прагматично, с позиции выгоды для себя и своей семьи, без лишней политизации и экзальтации. И это только убеждает нас в том, что сама по себе идея неплоха, жаль только, что она касается только Москвы, а не всей России.
Хотя с последним тоже не все так однозначно. Разговоры о том, что реновацию нужно распространить на всю страну, ведутся довольно активно. Свой закон о реновации приняли депутаты Санкт-Петербурга, активно изучают московский опыт и законодатели других регионов. Возможно, эту идею как-то удастся совместить с национальными проектами, которые В. Путин анонсировал в мае этого года – во всяком случае, идее демографического роста и инфраструктурных вложений в российские города она никак не противоречит.
Правда, идеи идеями, а найти финансирование этих проектов, сопоставимое с московским, вряд ли получится. Разве что распечатать какой-нибудь ФНБ. Но это, как мы знаем, табу – если взять оттуда деньги, дедушка Кудрин укоризненно покачает головой, и Владимиру Владимировичу станет стыдно…
Тем не менее, констатируем главное: процесс запущен и движется. Более того, мы можем быть вполне уверены, что он будет доведен до какого-то логического конца – строить дома мы ещё умеем, а строительный сектор Москвы и её окрестностей весьма неплохо «заточен» под решение таких задач. И это радует хотя бы потому, что мы не гноим деньги в каком-то фонде непонятного назначения и принадлежности, а тратим деньги на что-то общественно полезное. Как говорится, ну хотя бы так…
Обращает на себя внимание и то, что немного присмирели наши либеральные и западные (ещё более либеральные) СМИ. А помните, как все было поначалу? Нет? Ну хорошо, я вам напомню…
The New York Times, май 2017:
Financial Times:
И там же:
Der Spiegel:
И сюда же, в немецкую копилочку:
А уж как захлебывались от ненависти наши либералы, и вспоминать не хочется. В ход шло все – от обвинений в нарушении прав граждан до утверждений, что вся реновация нужна только для того, чтобы чиновники смогли украсть лишний триллион.
Как видим, сейчас интерес к теме немного утерян. Увы, уже нет у неё того протестного потенциала, что раньше. Почему нет? Да очень просто: люди разобрались и поняли, что хуже им точно от реновации не станет. Да, кому-то не хочется покидать насиженное место, менять привычки, расставаться с хорошими соседями. Но в остальном москвичи надеются на выигрыш. А раз так, желающих выходить на площади и проспекты стало гораздо меньше…
В общем, произошло то же, что происходило раньше, когда московский градоначальник сносил палатки и ларьки или когда вводили систему «Платон»: оппозиция отработала протестный потенциал события, да и забыла о нем, прекрасно понимая, что ужасы, которыми она пугала своих хомячков, придуманы. Причем даже не ими, а теми, что их содержит.
Поэтому куда интереснее найти новую тему для криков «караул» и демонстраций протеста. А то что-то хомячки соскучились, надо бы им променад устроить…
В частности, в первом чтении закон был принят только 20 апреля того же года, а окончательно он вступил в силу только первого июля, когда после всех инстанций его подписал президент В. Путин. Строго говоря, для столь непростого законопроекта времени от внесения до принятия прошло немного, история знает и гораздо более запущенные случаи. И это как бы намекает нам, что заинтересованность в данном законопроекте была весьма значительной, что и помогло провести его довольно быстро, несмотря на имевшие место протесты, общественную дискуссию и огромную волну критики, захлестнувшую российские СМИ и общество вообще.
Реновация действительно подняла «волну». Достаточно сказать, что это слово стало «словом года» в 2017 году – то есть наиболее часто упоминаемым в российских СМИ словом. Это неудивительно – реакция сотен тысяч москвичей, которых закон касался напрямую, была весьма неоднозначной, и пришлось даже проводить опросы среди жителей домов, которые подлежали сносу и расселению. Как известно, в СМИ и официальных документах фигурировали следующие результаты опроса: 80% «за» реновацию и 20% «против».
Согласно закону, под снос должны попасть дома старых серий (в законе используется выражение «многоквартирных домов первого периода индустриального домостроения»), условно называемых «хрущевками», хотя в значительной степени речь идет о домах более поздней, не хрущевской, эпохи. Всего в программу было включено 5172 дома, а число жителей, которых напрямую коснется программа реновации, составит более миллиона человек.
На реализацию этих серьёзных планов отводится 10-15 лет – точнее наши чиновники то ли не могут сказать, то ли стесняются. Отчасти это обосновано – дело непростое и чреватое самыми разными «заморочками». Также не все понятно и с окончательным бюджетом проекта: только на текущий год выделено около ста миллиардов рублей, а всего на стартовый период 2017-2020 годов выделено примерно 400 миллиардов рублей. А всего говорят то о трех, то о четырех триллионах рублей – согласитесь, весьма приличные вложения…
Причем, хоть деньги и считаются выделенными из московского бюджета, де-факто это федеральные средства, полученные Москвой на программу реновации в рамках упомянутого ранее закона. Это те самые деньги «на исполнение столичных функций», которые ежегодно идут в московский бюджет со всей страны.
Привлечение в программу средств частных инвесторов было признано ненужным и даже вредным. Вероятно, отчасти в этом есть доля истины: себестоимость жилья в таком случае неминуемо бы повысилась. Но все-таки государству пришлось бы вкладывать в реновацию несколько меньше средств, и на сэкономленное можно было бы построить ещё какой-нибудь грандиозный мост, например…
Прежде чем говорить о текущем состоянии дел, хотелось бы расставить некоторые акценты. В частности, как житель «далекого замкадья», я считаю, что такой расточительный проект для Москвы, в то время как в остальной России до сих пор не решена проблема расселения ветхого и аварийного жилья, является чем-то вроде пира во время чумы. Если это, как говорят, своего рода «подачка» москвичам с целью заручиться их лояльностью, политические мотивы понятны. Но, согласитесь, дороговато…
Кстати, как поговаривают, сама идея реновации родилась в головах московских чиновников тогда, когда появился риск урезания федеральных дотаций московскому бюджету. Напомним, что чуть ранее Антон Силуанов высказал идею перераспределить значительную часть «московских» денег федерального бюджета в пользу депрессивных, хронически дотационных регионов России. В ответ федеральному центру и подкинули эту идею, реализация которой привела к тому, что дотации Москве только увеличились.
Разумеется, сейчас, когда программе реновации должно исполниться год, рано говорить о каких-то итогах, даже промежуточных. Но уже можно отметить, что темпы её реализации пока не очень высоки. В частности, в данный момент ведется строительство ста многоквартирных домов. Да, это многоэтажные дома, вместимость которых существенно выше, чем у старых «хрущевок» и «брежневок». Но все-таки этого недостаточно, чтобы в десятилетний срок переселить миллион человек. Но если темпы строительства хотя бы удвоить, и за ориентир взять не десятилетний, а пятнадцатилетний срок, уложиться, наверное, будет можно.
Первые новоселья по программе реновации давно прошли, равно как отгремели первые скандалы по поводу плохого качества отделки нового жилья, неудобной планировки и прочих проблем. Но много было и положительных отзывов, поэтому пока очень сложно сделать какой-то однозначный вывод об этом аспекте программы: все мы прекрасно понимаем, что у нас много как любителей поныть, так и желающих отрапортовать начальству о достигнутых грандиозных успехах.
Но есть один важный момент: кажется, москвичи в основной массе все-таки приняли программу. Протестов стало значительно меньше, судебных проволочек и намеренного затягивания процесса – тоже. Более того, в некоторых случаях жильцы даже составляют коллективные петиции с требованием ускорить расселение их дома. Интерес к реновации как к какой-то диковинной новинке падает, люди наконец начали смотреть на это прагматично, с позиции выгоды для себя и своей семьи, без лишней политизации и экзальтации. И это только убеждает нас в том, что сама по себе идея неплоха, жаль только, что она касается только Москвы, а не всей России.
Хотя с последним тоже не все так однозначно. Разговоры о том, что реновацию нужно распространить на всю страну, ведутся довольно активно. Свой закон о реновации приняли депутаты Санкт-Петербурга, активно изучают московский опыт и законодатели других регионов. Возможно, эту идею как-то удастся совместить с национальными проектами, которые В. Путин анонсировал в мае этого года – во всяком случае, идее демографического роста и инфраструктурных вложений в российские города она никак не противоречит.
Правда, идеи идеями, а найти финансирование этих проектов, сопоставимое с московским, вряд ли получится. Разве что распечатать какой-нибудь ФНБ. Но это, как мы знаем, табу – если взять оттуда деньги, дедушка Кудрин укоризненно покачает головой, и Владимиру Владимировичу станет стыдно…
Тем не менее, констатируем главное: процесс запущен и движется. Более того, мы можем быть вполне уверены, что он будет доведен до какого-то логического конца – строить дома мы ещё умеем, а строительный сектор Москвы и её окрестностей весьма неплохо «заточен» под решение таких задач. И это радует хотя бы потому, что мы не гноим деньги в каком-то фонде непонятного назначения и принадлежности, а тратим деньги на что-то общественно полезное. Как говорится, ну хотя бы так…
Обращает на себя внимание и то, что немного присмирели наши либеральные и западные (ещё более либеральные) СМИ. А помните, как все было поначалу? Нет? Ну хорошо, я вам напомню…
The New York Times, май 2017:
В воскресенье демонстранты заполнили проспект в центре Москвы, разгневанные планами массового сноса и замены огромных жилых кварталов и тем, что они называют самодурством, с которым мэрия, а следовательно, и федеральное правительство попрали их фундаментальные права
Financial Times:
Однако тысячи москвичей, разгневанных потерей любимых домов по воле грубых властей, которым они не доверяют, и не желающих переезжать в новые жилища, пусть большей площади и в новых кварталах, взбунтовались.
И там же:
Ссора из-за перестройки бросает тень на запланированные на следующий год выборы, в ходе которых, как ожидается, и Собянин, и Путин будут избраны на новые сроки. Высокопоставленные кремлевские чиновники опасаются, что уличные протесты могут перерасти в более широкие демонстрации и беспорядки.
Der Spiegel:
Несмотря на плохое качество пятиэтажек, построенных после войны, многие москвичи дорожат этими квартирами, ведь в результате приватизации они стали собственниками. Многие опасаются частичного отчуждения, при котором кого-то могут переселить из зеленых обжитых зон на окраину.
И сюда же, в немецкую копилочку:
Президент Путин одобрил планы переселения, однако социальная нестабильность в Москве сейчас абсолютно некстати для Кремля: в марте 2018 года в России пройдут президентские выборы, на которых Путин, вероятно, в очередной раз выставит свою кандидатуру. На транспарантах демонстрантов можно было увидеть такую фразу: "Наш ответ вы увидите на выборах".
А уж как захлебывались от ненависти наши либералы, и вспоминать не хочется. В ход шло все – от обвинений в нарушении прав граждан до утверждений, что вся реновация нужна только для того, чтобы чиновники смогли украсть лишний триллион.
Как видим, сейчас интерес к теме немного утерян. Увы, уже нет у неё того протестного потенциала, что раньше. Почему нет? Да очень просто: люди разобрались и поняли, что хуже им точно от реновации не станет. Да, кому-то не хочется покидать насиженное место, менять привычки, расставаться с хорошими соседями. Но в остальном москвичи надеются на выигрыш. А раз так, желающих выходить на площади и проспекты стало гораздо меньше…
В общем, произошло то же, что происходило раньше, когда московский градоначальник сносил палатки и ларьки или когда вводили систему «Платон»: оппозиция отработала протестный потенциал события, да и забыла о нем, прекрасно понимая, что ужасы, которыми она пугала своих хомячков, придуманы. Причем даже не ими, а теми, что их содержит.
Поэтому куда интереснее найти новую тему для криков «караул» и демонстраций протеста. А то что-то хомячки соскучились, надо бы им променад устроить…
- Автор:
- Виктор Кузовков
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