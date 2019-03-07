Реновация: афера века или всё на благо человека?

В воскресенье демонстранты заполнили проспект в центре Москвы, разгневанные планами массового сноса и замены огромных жилых кварталов и тем, что они называют самодурством, с которым мэрия, а следовательно, и федеральное правительство попрали их фундаментальные права

Однако тысячи москвичей, разгневанных потерей любимых домов по воле грубых властей, которым они не доверяют, и не желающих переезжать в новые жилища, пусть большей площади и в новых кварталах, взбунтовались.

Ссора из-за перестройки бросает тень на запланированные на следующий год выборы, в ходе которых, как ожидается, и Собянин, и Путин будут избраны на новые сроки. Высокопоставленные кремлевские чиновники опасаются, что уличные протесты могут перерасти в более широкие демонстрации и беспорядки.

Несмотря на плохое качество пятиэтажек, построенных после войны, многие москвичи дорожат этими квартирами, ведь в результате приватизации они стали собственниками. Многие опасаются частичного отчуждения, при котором кого-то могут переселить из зеленых обжитых зон на окраину.

Президент Путин одобрил планы переселения, однако социальная нестабильность в Москве сейчас абсолютно некстати для Кремля: в марте 2018 года в России пройдут президентские выборы, на которых Путин, вероятно, в очередной раз выставит свою кандидатуру. На транспарантах демонстрантов можно было увидеть такую фразу: "Наш ответ вы увидите на выборах".