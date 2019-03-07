Лазо. Дон-Кихот революции

Сергей Лазо в 1912 году

Памятник Сергею Лазо во Владивостоке

По материалам из открытых источников

23 февраля (7 марта по новому стилю) 1894 года в небольшом селе Пятра, расположенном на территории Бессарабской губернии, родился Сергей Георгиевич Лазо.Дворянин по происхождению и подпоручик Русской императорской армии в годы Первой мировой войны, он выбрал для себя путь революционера и погиб за свои идеалы в возрасте 26 лет на другом конце уже бывшей Российской империи – на Дальнем Востоке.При этом Сергея Лазо часто называют романтиком и даже Дон-Кихотом революции. Отчасти это как раз можно объяснить тем, что он отказался от своего происхождения, от своей старой жизни, от убеждений, которые ему внушались с детства. Он погиб в годы Гражданской войны в возрасте 26 лет далеко от родного дома, погиб во имя идеалов, выбрав путь революционной борьбы и прожив хоть и короткую, но яркую жизнь.Стоит отметить, что многие российские революционеры имели именно дворянское происхождение. Самым известным из них был потомственный дворянин Владимир Ильич Ленин (Ульянов), помимо него, только в первом составе Совета Народных Комиссаров (СКН) дворянами были нарком народного просвещения Луначарский, нарком по делам продовольствия Теодорович, нарком юстиции Оппопков, член наркомата по военным и морским делам Овсеенко.Сергей Георгиевич Лазо родился 125 лет назад 7 марта (по новому стилю) 1894 года в селе Пятра в дворянской семье молдавского происхождения. Его родителями были Георгий Иванов и Елена Степановна Лазо. После смерти отца в 1907 году семья Сергея Лазо перебралась в Езорены, а в 1910 году Лазо поступил в 7-й класс 1-й Кишиневской мужской гимназии, в том же году вся его семья переселилась в Кишинев. Осенью 1912 года будущий революционер окончил гимназию и решил продолжить обучение, поступив в Петербургский технологический институт, однако в 1914 году перед началом Первой мировой войны вынужден был вернуться на родину в Бессарабию. По причине болезни своей матери ему пришлось, как старшему сыну, на время взять на себя заботы о семье. Осенью 1914 года он продолжил обучение, поступив на физико-математический факультет Московского университета.В университете он с особым увлечением изучал математическую науку. В своем дневнике он записал, что значение математики для умственного развития человека представляется ему огромным. Математика дисциплинирует ум, приучает быстрее разбираться в самых разных вопросах. При этом Лазо писал о том, что в математике есть своя поэзия и философия, она наделяет человека силой мышления. Исходя из своих убеждений, он советовал всем в молодости по 2-3 часа в день уделять изучению математических наук, вне зависимости от знаний и увлечений человека.Помимо занятий в Московском университете Сергей часто посещал интересующие его лекции, которые проводились в Народном университете Шанявского, посещал московские театры и музеи. При этом уже с ранних лет Сергей Лазо выделялся среди сверстников своим максимализмом и обостренным чувством справедливости. Нет ничего удивительного в том, что уже в студенческие годы он увлекся революционными идеями и был активным участником студенческих сходок, участником нелегального революционного кружка, которых в российской студенческой среде тех лет было огромное количество.В июле 1916 года Лазо был мобилизован в армию, он был направлен на обучение в Алексеевское пехотное училище в Москве, после завершения которого в конце 1916 года был произведен в офицеры (сначала прапорщик, затем подпоручик). По выпуску из училища в анкете его охарактеризовали как «офицера-демократа», оппозиционно настроенного к царскому правительству. Начальство старалось не отправлять таких офицеров на фронт, где солдаты уже начинали выказывать недовольство затянувшейся войной, а дисциплина в армии падала. В 1916 году в стране насчитывалось уже более 1,5 миллионов дезертиров. Именно поэтому в декабре 1916 года Лазо отправили не на фронт, а в Красноярск, в 15-й запасной стрелковый полк. Уже в Красноярске Сергей Лазо сблизился с находившимися в городе политическими ссыльными, совместно с которыми начал вести среди солдат полка пропаганду против идущей войны. Здесь же в Красноярске Лазо вступил в партию социалистов-революционеров (эсеров).2 марта 1917 года до Красноярска дошли известия о событиях, произошедших в Петрограде. Тогда же Лазо одним из первых офицеров полка снял погоны и присоединился к революции. Солдатами 4-й роты 15-го Сибирского запасного стрелкового полка он был выбран своим командиром вместо командира роты Смирнова, который сохранил верность присяге. Тогда же Сергея Лазо избрали делегатом в Красноярский совет рабочих и солдатских депутатов, совет начал действовать в городе уже 3 марта.В июне Красноярский совет отправил Лазо на Первый Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов, который проходил в Петрограде. Здесь молодой революционер впервые увидел и услышал выступление Ленина. Речь Ленина, который открыто призывал большевиков бороться за переход всей власти в стране к Советам, произвела на Сергея очень большое впечатление. Ему понравился радикализм вождя и его демарш на съезде. Эти события окончательно определили его будущую судьбу, сблизив его с большевиками. После съезда Лазо ненадолго посетил свой дом в Молдавии, где встретился с матерью и братьями, а затем снова отбыл в Красноярск.Вернувшись в Красноярск, Сергей Лазо организовал в городе красногвардейский отряд, продолжал свою работу в Совете и изучал военное дело, в том числе читал статьи Ленина о революционной армии и партизанской борьбе, следил за выступлениями большевиков. После Октябрьской революции исполнительный комитет Красноярского Совета: блок большевиков, левых эсеров и анархистов (так называемый «левый блок») поддержал вооруженное восстание большевиков против сил Временного правительства и поручил Лазо захватить все правительственные учреждения Красноярска, арестовав остающихся в городе представителей старой власти. В ночь на 29 октября Сергей Лазо поднял по тревоге те воинские части гарнизона, которые поддерживали большевиков, и занял с ними все красноярские государственные учреждения, при этом высшие городские чиновники были сопровождены в тюрьму.Уже в конце 1917 года в Иркутске, Омске и других крупных городах Сибири была установлена советская власть, при этом Сергей Лазо принимал в этом самое непосредственное участие. Так уже 1 ноября 1917 года в Омске произошло выступление юнкеров Омской школы прапорщиков, которые поддерживали Керенского и входили в состав антибольшевистской организации «Союз спасения Отечества, свободы и порядка». В подавлении восстания юнкеров принимал участие и красногвардейский отряд, которым командовал Лазо. В декабре восстание юнкеров, казаков, офицеров и студентов произошло уже в Иркутске. В городе шли ожесточенные уличные бои, в которых принимал участие и Сергей Лазо со своим отрядом, бойцы которого 26 декабря после многочасового боя захватили Тихвинскую церковь и пытались пробиться к резиденции генерал-губернатора Восточной Сибири (известный всем жителям Иркутска Белый дом, сегодня памятник архитектуры федерального значения). При этом ближе к вечеру контратакой юнкеров части красных были выбиты из города, а Лазо ненадолго даже попал в плен, но уже 29 декабря было объявлено перемирие, еще через некоторое время советская власть в городе была восстановлена, а сам Лазо даже успел побывать военным комендантом и начальником гарнизона Иркутска. Одновременно с этим он являлся и членом военного комиссариата Центросибири.В эти дни большую помощь в работе ему оказывал бывший царский генерал Александр Таубе, который перешел на сторону революционеров. Будучи хорошо подготовленным военным специалистом, он передавал Лазо свои опыт и знания. Они пригодились ему уже в феврале-августе 1918 года, когда в возрасте 24 лет Сергей Лазо стал командующим войсками Забайкальского фронта. В этот же период времени он окончательно перешел из партии эсеров к большевикам.При этом власть большевиков в восточной части России продержалась недолго, уже осенью 1918 года Сергей Лазо вынужден был перейти к подпольной деятельности и занялся организацией партизанского движения, сначала направленного против войск и чиновников Временного Сибирского правительства, а позднее против Верховного правителя России адмирала Колчака. Осенью того же года Лазо стал членом Дальневосточного областного комитета РКП(б) во Владивостоке и с весны 1919 года осуществлял командование партизанскими отрядами, действовавшими на территории Приморья, с декабря 1919 – начальник Военно-революционного штаба по подготовке восстания в Приморье.В Приморье Сергей Лазо стал одним из организаторов успешного военного переворота во Владивостоке 31 января 1920 года, в результате которого удалось свергнуть главного начальника Приамурского края генерал-лейтенанта Розанова, являвшегося наместником адмирала Колчака. После восстания в городе было сформировано марионеточное «Временное правительство Дальнего Востока», которое полностью контролировалось большевиками. Успех восстания во Владивостоке во многом был связан с тем, что Лазо смог склонить на свою сторону офицеров школы прапорщиков на острове Русском, обратившись к ним от имени руководства восставших и продемонстрировав хорошие ораторские способности. Уже 6 марта 1920 года Сергей Георгиевич Лазо был назначен заместителем председателя Военного совета Временного правительства Дальнего Востока.После Николаевского инцидента, который закончился разгромом японского гарнизона и расправой над японской колонией в Николаевске-на-Амуре, японское правительство воспользовалось данными событиями, как поводом для оправдания массированного вмешательства в России. В том числе с целью реабилитации себя в глазах общественного мнения. В ночь с 4 на 5 апреля 1920 года японские регулярные части напали на органы советской власти, а также военные гарнизоны Дальневосточной республики, расположенные во Владивостоке, Хабаровске, Спасске и других городах Приморья, захватив их. В ночь с 4 на 5 апреля был арестован японцами и Сергей Лазо.Дальнейшая судьба Лазо неизвестна. Он был убит, но когда именно это произошло, не знает никто. Хрестоматийная версия гласит, что японские военные передали Лазо и других большевиков белоказакам, которые после пыток сожгли его живьем в паровозной топке. Так безымянный машинист утверждал что видел, как на станции Уссури японцы передали казакам из отряда Бочкарева три мешка, в которых были люди. Казаки пытались затолкнуть их в паровозные топки, однако они сопротивлялись, тогда их расстреляли и засунули в топки уже мертвыми. При этом еще в апреле 1920 года в японской газете Japan Chronicle вышел материал, согласно которому Сергей Лазо был расстрелян во Владивостоке, а его труп сожжен. Данная версия представляется более логичной, японцам не было никакого резона отдавать арестованных казакам и везти их куда-то из Владивостока. Во-вторых, сами размеры паровозных топок того подвижного состава, который имелся на Дальнем Востоке, были малы и не позволяли засунуть в них человека. Так что, к счастью для самого Лазо, столь страшная смерть – это скорее легенда, чем правда.Более вероятным представляется то, что молодой революционер-романтик закончил свою жизнь уже в апреле 1920 года на мысе Энгершельд во Владивостоке. Здесь массово расстреливались большевики и партизаны, захваченные в ночь с 4 на 5 апреля 1920 года. Трупы расстрелянных затем сжигались.